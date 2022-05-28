Не отказываем себе — финансовый гороскоп на 29 мая

Сегодня можно побаловать себя чем-то дорогим или вкусненьким.

Овен

Овны сегодня преуспеют в работе с информацией. Вы легко сходитесь с людьми, и они готовы идти вам навстречу. Знакомства могут быстро перерастать в приятельство и дружеские отношения, с последующей перспективой для сотрудничества. Вам могут сообщить важные сведения. Однако не забывайте перепроверять поступающую информацию на предмет достоверности.

Телец

Тельцы сегодня способны заручиться поддержкой окружающих благодаря своему тактичному и уважительному поведению. Особенно обаятельными будут деловые женщины. Однако этот день неблагоприятен для коллективной творческой работы, типа проектно-конструкторских бюро или написания бизнес-плана. Будьте готовы к неожиданностям форс-мажорного свойства.

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют неплохие шансы повысить свой статус благодаря успешной учебе, сдаче экзаменов, переаттестации или защиты диссертации. Участие в масштабных научно-технических выставках и знакомство с потенциальными партнерами даст мощный импульс для вашего личностного развития. Это благоприятный день для повышения уровня квалификации.

Рак

Ракам в отношениях с начальством могут помочь нестандартные творческие подходы. Именно этого ждет сейчас ваш начальник. С другой стороны старайтесь в своих экспериментах и поисках не выходить за рамки закона и служебных инструкций. Непростой день для тех, кто работает на вахте или находится в служебной командировке. Старайтесь строго соблюдать дисциплину труда.

Лев

У Львов хороший день для обновления имеющихся у вас профессиональных знаний. Возможно, вы что-то важное из того, что знали, успели подзабыть и может вновь возникнуть необходимость в этих профессиональных знаниях. Также это хорошее время для знакомства с новинками науки и техники, особенно если это имеет отношение к вашей профессии.

Дева

У Дев сегодня очень ответственный день для сохранения своих позиций в карьере. Конструктивный настрой на работу в сочетании с трудолюбием и целеустремленностью принесут успех в делах. Однако не следует полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Руководящим работникам и бизнесменам рекомендуется строго контролировать степень выполнения договоренностей.

Весы

Весам в этот день, возможно, удастся укрепить свои деловые партнерские связи. Используйте новые, нестандартные формы сотрудничества. Финансовые вложения в рекламу предоставляемых услуг имеют потенциал быстро окупиться за счет увеличения числа заказчиков. Однако в этот день вы не застрахованы от конфликта с коллегами. Чтобы таких ситуаций не возникало, воздержитесь от высказывания критики в адрес коллег, дабы не поднять волну ответной критики.

Скорпион

Это прекрасный день для Скорпионов, имеющих склонность к техническому творчеству, изобретательству и освоению информационных компьютерных технологий. Вы легко сможете разобраться со сложными техническими устройствами. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники. Однако это не лучшее время для операций с обменом валюты.

Стрелец

От личной инициативы Стрельцов сегодня мало что зависит. Внешние обстоятельства могут довлеть над вами. Старайтесь внимательно отслеживать происходящие вокруг вас события и своевременно реагировать на изменения обстоятельств. Ваша задача — свести к минимуму возможные негативные последствия от внешних влияний. Это не самый лучший день для подписания договоров о партнерском сотрудничестве.

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо более пристальное внимание обращать на детали в своей работе и сосредоточиться на высоком качестве труда. Именно от этого сейчас зависит успех или неудача вашей профессиональной деятельности. Качественный труд избавит вас от необходимости переделывать работу в дальнейшем. Хорошо пойдет работа, связанная с подготовкой отчетов.

Водолей

У Водолеев сегодня может быть много интересных идей, касающихся развития деловых связей и финансовых операций. Сосредоточьтесь на теме контактов и любых форм товарного и информационного обмена. Удача будет сопутствовать вам в совершении сделок по закупке оптовых партий товара. Также можно заниматься операциями по обмену валюты.

Рыбы

Рыбам в этот день не следует торопиться с проявлением инициативы в делах. Старайтесь сосредоточиться на текущих вопросах, требующих своего завершения. Звезды благоприятствуют совершению сделок с недвижимостью, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, гостиничному бизнесу. Можно обращаться к работодателю с просьбой об улучшении условий труда на рабочем месте.