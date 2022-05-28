Возникнут препятствия — любовный гороскоп на 29 мая

Сегодня нам будет сложно высказывать чувства и любить в принципе.

Овен

В этот день Овнам придется реализовывать свои романтические планы, опираясь на устаревшую информацию, имеющиеся под рукой вещи или ограниченные средства. Овнам, мечтающим устроить свидание «по высшему разряду», лучше перенести его на другое время, когда у них будет больше свободы и возможностей.

Телец

Сегодня Тельцам трудно свободно выражать чувства и быть непосредственными. Их естественное обаяние будет чем-то приглушено. Им часто придется просчитывать линию своего поведения, чтобы не натолкнуться на барьер. Это не лучший день для свидания, знакомства, отправки любовных писем и личных фото.

Близнецы

В этот день влюбленных Близнецов упорно преследуют неотвеченные вопросы. Им часто мешают тайные препятствия и вынужденные заминки, а также собственные ошибки, допущенные в любовном прошлом. Но есть и хороший момент: временные разочарования и неудачи останутся под покровом тайны, не раня самолюбие.

Рак

Ракам не стоит огорчаться, если сегодня они столкнутся с той или иной проблемой в реализации своих романтических планов. Задержки, неприятные сюрпризы и досадные ограничения часто будут временными. Возможно, они окажутся не чем иным, как наследием прошлого, которое постепенно сдает свои позиции.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам взять в романтическом общении тайм-аут. По возможности, стоит придумать для него уважительную причину и быть корректнее, выбирая линию поведения. Если вы просто промолчите в ответ на вопрос или не выйдете на связь, партнер может обидеться или решить, что вам все равно.

Дева

Сегодня судьба воздвигает на пути влюбленных Дев объективные временные препятствия, бороться с которыми им не имеет смысла. Стоит смириться, если нет ответа на личное письмо, отсутствует понимание или недоступен привычный канал связи. Возможно, такие преграды чему-то научат или о чем-то напомнят.

Весы

Сегодня внимание Весов поглощено подробностями любовного прошлого, которое вновь вызывает интерес и влияет на личную жизнь. Звезды не советуют выбирать эти сутки для первого знакомства и сближения. Стоит быть корректнее, затрагивая сложную системную тему отношений, связанную с сексом и финансами.

Скорпион

Сегодня общение с объектом симпатий может оставить Скорпионов в недоумении. Привлекательность любимого человека может соседствовать с холодностью, скрытностью, зажатостью, суровой манерой речи или странностями в поведении. Не исключены и внешние преграды на пути к приятному разговору и сближению.

Стрелец

Ситуации этого дня не поддерживают в Стрельцах их романтические чувства — наоборот, часто охлаждают их. Вновь возникшая нечаянная симпатия в эти сутки может сойти на нет после неприятной информации или цепочки разочаровывающих событий. Активную переписку и полноценное свидание лучше отложить.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня любовные планы будут подпорчены, а возможно, и сорваны. Причиной станет неудачный план действий, прежняя ошибка или неблагоприятное стечение каких-то обстоятельств — например, финансовых. Не исключается задержка письма, недопонимание или обрыв связи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут испытывать проблемы с формулировкой своих мыслей и пониманием чужих, а также со свободным выражением своих эмоций. В отношениях (особенно постоянных) один из партнеров может тщетно пытаться «достучаться» до другого, впервые или повторно. Не лучший день для любовного общения.

Рыбы

В этот день Рыбам приходится отменять или корректировать романтические планы, скрывать или сдерживать свои чувства. Возможны проблемы при попытке связаться с любимым человеком. Важно не принять серьезные, но временные препятствия на пути к исполнению своих желаний за роковые непреодолимые преграды.