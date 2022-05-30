Пять знаков зодиака, представители которых живут дольше всех

По мнению астрологов, дата рождения во многом определяет дальнейшую судьбу человека.

По знаку зодиака можно определить, как сложится жизнь человека. Специалисты, изучающие влияние звезд на людей, составили топ-5 знаков зодиака, представители которых, как правило, живут дольше всех.

Топ открывают Тельцы. Представителям этого знака зодиака суждено прожить спокойную и счастливую жизнь. Как правило, они редко болеют и обращаются за медицинской помощью.

Следом идут Раки. Представители этого знака всю жизнь следуют здоровому образу жизни, и поэтому у них все складывается очень благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости.

Хотя Водолеи ярые противники медицины, их запас энергии позволяет с легкостью освобождаться от любых недугов и сохранять позитивный настрой. Именно он и помогает им дожить до глубокой старости.

Львы считаются самыми сильными, и какую-либо преграду они пройдут, даже не заметив. Их умение взять себя в руки помогает преодолеть любые недуги и пополнить число долгожителей.

Рыбам звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Они обладают колоссальным запасом энергии, который помогает не опускать руки в трудные моменты. Однако представители этого знака зодиака смогут дожить до глубокой старости только вместе со второй половинкой, передает Пятый канал.