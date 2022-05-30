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Пять знаков зодиака, представители которых живут дольше всех

30 мая 2022ГороскопыВечерняя Москва

По мнению астрологов, дата рождения во многом определяет дальнейшую судьбу человека.

Пять знаков зодиака, представители которых живут дольше всех
Фото: Вечерняя Москва

По знаку зодиака можно определить, как сложится жизнь человека. Специалисты, изучающие влияние звезд на людей, составили топ-5 знаков зодиака, представители которых, как правило, живут дольше всех.

Телец

Топ открывают Тельцы. Представителям этого знака зодиака суждено прожить спокойную и счастливую жизнь. Как правило, они редко болеют и обращаются за медицинской помощью.

Рак

Следом идут Раки. Представители этого знака всю жизнь следуют здоровому образу жизни, и поэтому у них все складывается очень благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости.

Водолей

Хотя Водолеи ярые противники медицины, их запас энергии позволяет с легкостью освобождаться от любых недугов и сохранять позитивный настрой. Именно он и помогает им дожить до глубокой старости.

Лев

Львы считаются самыми сильными, и какую-либо преграду они пройдут, даже не заметив. Их умение взять себя в руки помогает преодолеть любые недуги и пополнить число долгожителей.

Рыбы

Рыбам звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Они обладают колоссальным запасом энергии, который помогает не опускать руки в трудные моменты. Однако представители этого знака зодиака смогут дожить до глубокой старости только вместе со второй половинкой, передает Пятый канал.

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