Как укрепить карьеру — финансовый гороскоп на 30 мая

Сегодня у нас есть отличный шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овны сегодня смогут досконально просчитать материальные последствия от тех или иных своих действий. Поэтому ваши инициативы могут оказаться успешными. День удачно сложится для тех, кто рассчитывает на свои силы, трудолюбие и мастерство. Главным мотивом работы в этот период является желание заработать деньги. И это вам вполне удастся.

Телец

Чем инициативнее Тельцы будут себя вести, тем больших результатов сумеют добиться. Наиболее эффективное направление усилий – расширение и укрепление деловых связей, выстраивание и отладка взаимодействия. Хорошо пойдут дела у торговцев, консультантов, водителей, работников социальных служб. Хорошо вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов.

Близнецы

Близнецы сегодня преуспеют в ведении частных переговоров и урегулировании индивидуальных вопросов. Неплохие шансы для получения льгот и компенсаций в виде оплаты проезда от дома до работы или доплаты на питание в рабочее время. Многие из вас сумеют найти дополнительный источник доходов. Можно давать объявления с предложением своих услуг.

Рак

Ракам, имеющим лидерские качества, звезды советуют заниматься организаторской работой по собиранию разных людей и их финансов вокруг некоего единого проекта. Вам удается уловить общее направление и консолидировать усилия разных людей. При участии в собраниях и совещаниях к вашему мнению будут прислушиваться. Успешно идут проектно-конструкторские разработки.

Лев

У Львов в этот день может появиться влиятельный покровитель или кто-то из влиятельных людей пожелает помочь вам в карьерном продвижении. Может состояться неофициальная встреча, на которой все эти вопросы будут обговариваться. Один из лучших дней для работы секретаря-референта. Отношения с вышестоящим руководителем могут стать вполне доверительные.

Дева

Девам необходимо повышать свой уровень профессионального образования с тем, чтобы повысить свою квалификацию. Только благодаря этому у вас будет шанс на карьерный рост и укрепление профессионального авторитета. И сегодня один из лучших дней для учебы. Также хорошо пойдут контакты в науке и современных информационных технологиях.

Весы

Прекрасный день для Весов, занимающихся управлением и менеджментом бизнеса. Действуя решительно и смело, принимая ответственные и рискованные решения, вы в состоянии радикально изменить положение дел к лучшему. Наиболее преуспеют работники страхового и банковского сектора экономики. Бизнесмены могут выиграть тендер и получить выгодный госзаказ.

Скорпион

Для Скорпионов сегодня могут открыться замечательные перспективы по расширению делового партнерского сотрудничества. Если вы до сих пор находились в стадии переговорного процесса, то сегодня переговоры могут подойти к успешному завершению. Также удачно для вас будут развиваться юридические и судебные процессы. Есть шанс достигнуть мирового соглашения.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют всячески способствовать улучшению отношений с коллегами. Если с кем-то из коллег у вас были натянутые отношения, то самое время сделать шаги к примирению – ваш жест будет положительно воспринят. Благодаря усилению внимания к деталям вы быстро обучаетесь и овладеваете в совершенстве инструментами. Хороший день для стажировки и прохождения производственной практики в рамках профессионального обучения.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, удастся преуспеть в публичной деятельности и творческих профессиях. Те из вас, кто причастен к сценическому искусству, во время концертных выступлений получит аплодисменты публики. Хорошо идут дела у работников гостиничного бизнеса, устроителей выставок, конкурсов. Можно тестировать новые методы работы.

Водолей

У Водолеев прекрасный день для подведения итогов и завершения ранее начатых проектов. Успешно продвигается работа по составлению бухгалтерских и иных отчетов по итогам прошедшего месяца. Успешно пойдет работа в строительстве, сельском хозяйстве, бытовом обслуживании. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Рыбам, специализирующимся на сетевом маркетинге, в этот день рекомендуется проводить рекламные мероприятия. Ваши усилия не будут потрачены напрасно, и вы сможете расширить сеть своих подписчиков и постоянных заказчиков. Увеличиваются товарно-денежные обороты у торговцев. Хорошо прилагать усилия к расширению и укреплению деловых связей.