Смотрим на дела, а не на слова — любовный гороскоп на 30 мая

Сегодня не стоит верить в слова — они не будут иметь серьезного значения.

Овен

В эти сутки Овнам имеет смысл поставить себе в любовной инициативе невидимые, но четкие границы и стараться их не переступать. Поспешные действия в данный момент могут не дать желаемого результата. Не стоит бояться опоздать: пройдет совсем немного времени и вы сможете с лихвой наверстать упущенное.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды напоминают, что сегодня им как воздух необходима информация. На протяжении всего дня их могут преследовать навязчивые мысли о любимом человеке или о своих собственных чувствах. Общение с партнером даст им много пищи для размышлений и, возможно, ответы на некоторые вопросы.

Близнецы

Близнецам стоит учесть, что сегодня они немного эгоцентричны и на первом месте у них индивидуальные потребности. Личностное самоопределение может оказаться для них важнее партнерства, а суммирование собственных мыслей важнее мнения любимого человека. Им лучше быть практиками, а не романтиками.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня в любовных делах для них важны общение и осведомленность. Желательно поддерживать контакт с любимым человеком, используя для этой цели все доступные форматы и линии связи. Возможность поговорить окажется хорошим утешением, если временно отложена встреча.

Лев

Этот день направляет внимание Львов в будущее и им лучше смотреть в него вместе с партнером — в противном случае пути влюбленных могут вскоре разойтись по объективным причинам. Если любимый человек демонстрирует скепсис, попробуйте убедить его в благоприятности возникающих совместных перспектив.

Дева

Сегодня Девы целеустремленны и ни одну роль не выбирают без причины. Они интуитивно понимают, что все сказанные ими слова (а иногда и не сказанные) будут иметь те или иные последствия для их личных отношений, быстрые или отдаленные. Романтические чувства им придется сочетать с ответственностью.

Весы

Сегодня Весы получат в любовных делах духовную или другую прочную опору. Она поможет им в любой ситуации сохранить внутренний стержень, не изменить своим идеалам и не поддаться искушению. Обратной стороной твердости взглядов может стать излишнее хладнокровие, чувства окажутся под контролем разума.

Скорпион

Сегодня в приятном общении с любимым человеком Скорпионам не помешает доля самоконтроля и осторожности. Им стоит внимательнее слушать его слова и следить за собой, чтобы не сказать лишнего. Умение правильно поддерживать разговор поможет им не только в обычных ситуациях, но и в интимные моменты.

Стрелец

Нетерпеливым, страстным и предприимчивым Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня важным условием приятного общения с любимым человеком становятся их дипломатичность и выдержка. Не стоит торопиться ни с вопросом, ни с ответом, лучше дать дополнительное время на размышления и себе, и партнеру.

Козерог

Влюбленных Козерогов этот день лишает возможности строить точные планы — а значит, и уверенности. Многим из них придется подстроиться к обстоятельствам или к ходу мыслей любимого человека, уточнять какие-то детали. Им важно не пропустить за преходящими мелочами общий положительный тренд событий.

Водолей

Сегодня звезды предлагают Водолеям заглянуть в близкое будущее и намекают, что в любви оно сулит им много хорошего. Но они склонны реагировать на другие особенности ситуации, которые упорно тянут их в прошлое. Это может быть неоконченный спор, в котором они хотят оставить за собой последнее слово.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от знакомства и начала романа: дальнейшее развитие событий вряд ли будет удачным. Также в этот день лучше не спешить с обещаниями, не верить всецело словам партнера или поклонника: и свое, и чужое мнение еще может измениться, причем не в лучшую сторону.