Строим планы на будущее — гороскоп на 30 мая

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Близнецов помогает подвести итоги работы с информацией и наметить в ней новый этап.

Пора оценить плоды размышлений и исследований, повторных дискуссий, изучения архивов. В любой теме важен ее материальный аспект. Новая инициатива хороша лишь в разумных пределах: вряд ли стоит торопить события и проявлять энтузиазм на фоне неподтвержденных данных и не до конца изжитых сомнений. Планируя дела на предстоящие несколько недель, стоит выделить отдельное время на завершение разговора, подготовку транспорта или маршрута, окончательную редактуру документа, текста или платежа.

Овен

Сегодня Овнам стоит поддержать связи в своем близком окружении - например, среди соседей или возможных попутчиков. Самое время укрепить те контакты, что могут помочь в технической части ваших задумок. Не стоит при этом форсировать события и проявлять чрезмерную активность: в любом деле пока не хватает точной информации. Возможно, еще не проложен маршрут, не налажена связь или не готов транспорт.

Телец

Сегодня у Тельцов появится естественное желание спланировать дела на ближайшее будущее. Звезды советуют строить лишь предварительные планы, так как в условиях нехватки информации точная программа действий под вопросом. Стоит оставить в своем календаре «окно» для исправления документов, оформления идей, поправки здоровья, устранения денежных проблем или для других задач, которые пока не завершены.

Близнецы

Для Близнецов это важный день. Он поможет им осознать свою нынешнюю роль в событиях, подвести промежуточные итоги и прикинуть планы на следующий месяц. Звезды не советуют им строить чересчур обширные планы, так как события могут развиваться медленнее, чем им хочется. Требуется время на завершение раздумий, пересмотр контактов, переподготовку документов, перезагрузку сознания или просто на отдых.

Рак

Сегодня Ракам стоит обратить внимание на того человека, от которого они хотят получать ценную информацию. Не помешает дополнительно укрепить связи с ним, если от его подсказок и сообщений зависит выбор линии поведения в важной сфере — например, в бизнесе или карьере. В то же время не помешает учесть, что любые сведения сейчас нуждаются в проверке, не все данные являются точными и окончательными.

Лев

Сегодня взгляд Львов направлен вперед. В зависимости от целей и возможностей они могут видеть себя в недалеком будущем успешными уважаемыми одиночками или влиятельными лидерами группы. Возможны надежды на карьеру преподавателя, тренера, юриста. Не все детали в открывшейся перспективе ясны до конца, ждет уточнений финансовая или бюрократическая сторона планов. Может состояться разговор с другом.

Дева

Этот день может оказаться значимым для карьерных замыслов Дев или для других важных планов, которые они сейчас стараются осуществить. У многих Дев в фокусе внимания окажется личность их начальника или заказчика. Возможно, получит вес мнение одного из родителей. Звезды напоминают, что некоторые данные еще нуждаются в уточнении, рекомендуют не спешить с утверждением плана или оформлением контракта.

Весы

Весам этот день поможет уточнить дальнейшие планы, заодно приоткрывая в них дополнительные интересные возможности. Прежний горизонт планирования может расшириться за счет появления влиятельных партнеров на родине или за рубежом. Оптимизм стоит сочетать со сдержанностью, так как пока не все детали ясны и не все процессы синхронизированы. Возможно, не закрыт старый долг или не готов новый документ.

Скорпион

Скорпионам пора наметить оптимальную тактику в новых обстоятельствах, которая будет поддерживать их в течение ближайшего месяца и выручать в рискованные моменты. Не стоит опираться при этом только на собственное понимание ситуации: оно может быть однобоким. Желательно посоветоваться со знающим человеком или найти другой надежный источник информации помимо своих размышлений, наблюдений или чутья.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит быть предельно внимательными к словам и поведению интересующих людей. Мнение собеседника — партнера, клиента, консультанта, врача, помощника, инвестора — может оказать большое влияние на ход общения и уровень взаимопонимания в ближайшие недели. Не стоит торопить нужного вам человека, если пока он не готов дать ответ на ваш вопрос или высказать суждение по заданной теме.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит заново обдумать свой план работ на ближайшее время, но лишь в общих чертах. Уверенному планированию может препятствовать отсутствие данных или сомнение в деталях. Возможно, еще не настроена программа, неясен диагноз, не закончено исследование, не определился с мнением помощник, коллега, продавец или покупатель. Вероятны заминки при записи к врачу или приеме на работу.

Водолей

День добавляет Водолеям уверенности и оптимизма в целом, но смущает их ум отдельными непроясненными деталями. Возможно, они придадут им чрезмерное значение и начнут зацикливаться на них, упуская общую положительную панораму событий. «Камнем преткновения» для них может стать незавершенный разговор, не до конца отлаженный алгоритм или фундаментальное принципиальное разногласие, тормозящее прогресс.

Рыбы

Сегодня для Рыб может стать важной позиция человека из их близкого круга. Это может быть кто-то из домочадцев, один из родителей, сосед или попутчик, арендатор или владелец жилья, покупатель товара. Не стоит поддаваться искушению заключить договор или сделку: согласие в мелочах будет приятным, но временным, а фундаментальные разногласия будут скорее завуалированы и замяты, чем полностью изжиты.