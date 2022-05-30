Осторожнее с деньгами — финансовый гороскоп на 31 мая

Сегодня стоит тратить меньше финансов — скоро они понадобятся.

Овен

У Овнов ключевым условием успеха в делах является умение работать в партнерстве с другими людьми. Это особенно важно для тех, кто работает в сфере услуг и заинтересован в увеличении клиентуры. Умение слушать и запоминать пожелания клиента может положительно отразиться на результатах вашей работы. Хорошо совершать короткие поездки, назначать деловые встречи, общаться и договариваться о сотрудничестве по телефону.

Телец

Меньше слов, больше практических дел – вот какой девиз сегодня способен привести Тельцов к успеху в профессиональной деятельности. Благодаря возросшему трудолюбию и мастерству вы сумеете добиться прекрасных результатов в работе. Успешно идут строительные работы. Отчасти ваши успехи могут быть обусловлены интенсификацией труда на фоне повышения уровня работоспособности.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам просчитывать наперед все свои инициативы и только после этого приступать к активным действиям. В выигрыше окажутся те, кто имеет возможность действовать самостоятельно, без оглядки на мнение начальства или партнеров. В этом смысле более всего преуспеют индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Рак

Раки в этот день вряд ли будут способны на твердое отстаивание своего мнения. Ваше эмоциональное состояние сегодня может оказаться крайне нестабильным, а вместе с ним нестабильным может оказаться ваше поведение. Сдерживайте свои эмоции. В противном случае деловые партнеры могут отказать вам в доверии. Это неплохой день для неофициальной подработки на выполнении частных заказов.

Лев

Львы сегодня могут обладать даром предвидения, и это поможет многим из вас действовать на опережение. Вы сможете своевременно среагировать, чтобы избежать неприятностей или убытков. Удача будет сопутствовать многим вашим делам, ориентированным на перспективу, на финансовую отдачу в будущем. Воздержитесь от тайной деятельности.

Дева

Девы в этот день могут добиться укрепления своего положения в карьере. Главное, действовать решительно и целеустремленно. Не бойтесь отстаивать свои экономические интересы перед влиятельными людьми – это только прибавит вам их уважение. Вместе с тем не следует отрываться от земли в своих далеко идущих планах. Сосредоточьтесь на том, что актуально здесь и сейчас.

Весы

Весам вряд ли стоит прилагать усилия для продвижения в карьере – на данный момент это может оказаться бесперспективным направлением. Гораздо успешнее у вас пойдет процесс профессионального обучения. Можете рассчитывать на добрый совет и поддержку со стороны друзей. Своевременно пришедшая информация позволит вам сделать свой труд более осмысленным и результативным.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют сегодня отправляться в дальние поездки, служебные командировки. Не следует без необходимости афишировать свои намерения, и тогда вам никто не сможет помешать реализовать свои планы. Бизнесменам рекомендуется подумать о расширении географии своего бизнеса.

Стрелец

Стрельцам следует направлять свои усилия на развертывание делового сотрудничества. Всячески рекламируйте свои товары и услуги – это может принести вам быструю позитивную отдачу и позволит увеличить базу клиентских заказов и продаж. Однако не торопитесь проводить рискованные финансовые операции. Старайтесь не делать того, что повысило бы риск убытков.

Козерог

Козерогам в этот день необходимо твердо исполнять плановые задания. Не допускайте срыва сроков выполнения работ – это самое главное на данный момент. Следует помнить, что вам, возможно, придется работать в непростых условиях, когда со стороны партнеров могут быть нарушения обязательств. Поэтому вам важно предусмотреть вероятные риски и принять меры для их купирования.

Водолей

При выполнении текущей работы Водолеям рекомендуется сосредоточиться на чисто деловых вопросах и не допускать критических замечаний в адрес коллег и подчиненных. Старайтесь не увязнуть в межличностных разбирательствах и больше думать о конечном результате своего труда. Также важно грамотно использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты и технические приспособления.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется заниматься вопросами улучшения условий труда на рабочем месте. Обращение к работодателю с конкретными предложениями по данному вопросу могут найти у него понимание и поддержку. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета и заниматься подготовкой отчетной документации. Воздержитесь от операций с обменом валюты.