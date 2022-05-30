Двигаемся вперёд с бешеной скоростью — гороскоп на 31 мая

1-2 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны в Близнецах к Сатурну помогает быть честнее в оценках, организованнее в работе и осмотрительнее в общении, мыслить системно и рационально.

Он позволяет видеть иллюзии и использовать их в качестве источника вдохновения, а не основы проекта. В этот день хорошо уточнять планы и приступать к реализации той их части, что уже не вызывает сомнений. Там, где остались не улаженные до конца коммуникационные, программные и логистические проблемы, не проведена проверка, перезагрузка или не выполнен перерасчет, лучше оставить вопрос открытым и не торопиться с выводами.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам контролировать свой энтузиазм и следовать плану. Несмотря на смелость и готовность к действию, сейчас стоит избегать слишком резкого старта. Лучше не брать чересчур высокий темп и остановиться на пробных шагах в желаемом направлении. В любом начинании желательно сразу отслеживать сомнительные моменты и вовремя их нейтрализовать: это снизит риск осложнений в будущем.

Телец

Сегодня Тельцам стоит во всем придерживаться заведенных порядков. Желательно ориентироваться на расписание нужных инстанций, стандартные формы документов и действующие протоколы общения. С личными заявлениями, важными покупками и целевыми контактами стоит повременить, пока вы не будете окончательно уверены в своих намерениях, не уточните расчеты или не отточите до безупречности все формулировки.

Близнецы

Сегодня для Близнецов остаются приоритетом их личные нужды, планы и амбиции. Настрой у многих Близнецов будет двойственным: с одной стороны, у них есть ясный образец поведения или четкий план действий, обстановка склоняет их к ответственности, чувству долга, дисциплине и выдержке, с другой — есть соблазн забыть о профессиональных или других правилах и принципах, пойти за неясным манящим идеалом.

Рак

Сегодня Ракам лучше не стремиться на первый план, а быть частью коллектива. Это подходящий момент для начинаний, в которых вы не предполагаете играть яркую заметную роль и рассчитываете остаться на правах рядового скромного участника. Стоит помнить, что при этом вам будет необходимо пересмотреть приоритеты: подчинение общепринятым правилам и стандартам может оказаться важнее личных убеждений.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам мыслить конструктивно и стратегически, отсеивать ложные идеалы и сомнительные направления. Желательно не быть одиночкой, искать единомышленников и согласовывать с ними предварительные планы на будущее. Это могут быть проверенные партнеры, старые друзья или уже сформированная избранная целевая аудитория, на понимание которой вы можете рассчитывать даже дистанционно.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам следовать плану и все делать строго по правилам. Желательно соблюдать служебную иерархию и принятый регламент общения, никуда не опаздывать. Даже если тот или иной стандарт вам не по душе, лучше против него не бунтовать: возможно, именно он поможет вам грамотно заполнить документ или оформить мысль, распознать чужой обман или вовремя отбросить собственные иллюзии.

Весы

Сегодня Весы могут спокойно утверждать планы или подтверждать договоренности: остаточные заминки временны и ничего не меняют. Но все же стоит отслеживать возможные сомнительные детали: они вероятнее там, где исполнение планов зависит от здоровья, финансов или аккуратности младшего персонала. Важно избавляться от ложных идеалов, а также от иллюзий, связанных с виртуальной реальностью.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам дополнительно выверить основные правила работы, поведения и распоряжения ресурсами на ближайшее время: это придаст им уверенности и даст возможность свободнее маневрировать в заданных надежных рамках. Лучше исключить или свести к минимуму безотчетные творческие порывы и чисто интуитивные решения. Стоит учесть мнение профессионалов и чужой опыт в схожей ситуации.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают о необходимости уважать мнение другого человека — например, партнера, помощника или представителя инстанции — и его праве на свои темпы в самоопределении. Даже если дело всего лишь в деталях, лучше проявить терпение, не раздражаться и не подшучивать над ним: то, что кажется странным или незначительным вам, ему важно. К тому же, это признак серьезности и надежности.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не увлекаться творческим экстравагантным подходом к рутинным повседневным делам и следовать в них знакомой схеме. Не стоит из-за небольших задержек или временных неясностей кардинально менять свой распорядок дня или план лечения, увольнять невнимательного помощника, отказываться от надежного сервиса, проверенного лекарства или стандартной компьютерной программы.

Водолей

День поможет Водолеям быть организованными, следовать своим принципам и сохранять выдержку на фоне остаточных разногласий. К этому их может мотивировать как собственная натура и личный план, так и внешнее обстоятельство: идущее к концу долгосрочное обязательство, семейный, дружеский, родительский или профессиональный долг. У большинства Водолеев будет иммунитет против лишних иллюзий и соблазнов.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поддержать или заново навести порядок в доме и на рабочем месте. Это не только позволит им расчистить свое рабочее или жилое пространство, но и поможет яснее мыслить, быстрее находить пропажи и улавливать обман, четче видеть необходимые границы в общении с близким окружением. В этот день не стоит полагаться на свое чутье, если оно не подкреплено очевидными фактами.