Слишком много чувств — любовный гороскоп на 31 мая

Сегодня мы не сможем выдержать тех эмоций, которые нахлынут на нас.

Овен

Сегодня Овнам желательно привести свои романтические планы в соответствие с внешними условиями, лишь в этом случае их усилия принесут плоды и ожидания сбудутся. День создает предпосылки для опозданий, неточных договоренностей и других недоразумений. Не всегда стоит доверяться вдохновению и чутью.

Телец

Сегодня Тельцам придется мириться с существованием внешних рамок и стандартов поведения, которые не всегда дают им возможность прямо выразить свои эмоции. Для Тельцов, которые пока не уверены в своих чувствах или новой роли, заданный сценарий окажется настоящим спасением, так как он даст им опору.

Близнецы

Сегодня Близнецы не до конца осознают истинную власть над собой своих тайных любовных переживаний и навязчивых чувственных мыслей. Часто им кажется, будто они полностью владеют собой и ситуацией. Им стоит быть честнее с собой: их любовное прошлое и настоящее активно управляет ими, хотя и исподволь.

Рак

Обстоятельства этого дня временно блокируют романтические эмоции влюбленных Раков и приглашают их мыслить рациональнее, не теряя голову от любви и не погружаясь чересчур глубоко в свои волшебные фантазии. Стандартные ритуалы общения, ухаживаний и флирта сегодня уместнее, чем собственное творчество.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сейчас объединяющих моментов с партнером куда больше, чем разлучающих. Оставшиеся невыясненные вопросы — не повод ставить крест на отношениях. В романе, завязанном с нуля, лучше не форсировать события: перспективы отличные, но не все надежды могут исполниться сразу.

Дева

Сегодня природная рациональность подсказывает Девам, что существующие правила и порядки важнее их чувств и романтических надежд. Но если они влюблены, то не согласны с этим и периодически пробуют обойти навязанный сценарий поведения — например, пытаются тайком позвонить пассии во время совещания.

Весы

В этот день Весы — романтики и рационалисты в одном лице. Будучи свободными, они не оставляют надежды встретить свое счастье, а будучи в отношениях, отлично управляют своими чувствами. Если им вновь напоминает о себе непростое наследие их любовного прошлого, они точно знают, что справятся с ним.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше держать под контролем свои эмоции, тайные надежды и чувственные инстинкты. Скорпионам, которые ждут окончательного решения от своего непредсказуемого партнера, самоконтроль поможет хранить выдержку и не вмешиваться в ход событий там, где это может навредить отношениям.

Стрелец

Сегодня многие Стрельцы недоумевают, почему их партнерам так важны некоторые детали. Возможно, они заподозрят объект своих симпатий в мелочности или тайных манипуляциях. Вероятнее всего, это несовпадение темпераментов или жизненного опыта. Не исключено также, что Стрельцам не до конца доверяют.

Козерог

Козерогам сегодня вряд ли удастся посвятить себя романтике любви или выяснению отношений. Их личная жизнь будет подчинена повседневному распорядку, порой не по их воле. Однако в бесчувственных роботов это их не превратит, фоновые мысли о любимом человеке будут сопровождать многих Козерогов до ночи.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны следовать в любви своему собственному плану. Именно он часто будет для них спасением и опорой при столкновении с обманом или несбыточными мечтами. Разногласия с любимым человеком для них в этот день вероятнее в чисто практической сфере — например, материальной или бытовой.

Рыбы

В этот день Рыбам не помешает ясный внешний ориентир, помогающий мыслить рациональнее и вовремя отделять романтические иллюзии от действительности. Многим Рыбам пригодится коллективный опыт, позволяющий не тратить время на выведение собственных правил в общении с представителями другого пола.