Знаки зодиака, которым характер мешает встретить любовь

Бывает так, что люди встречают друг друга, у них зарождаются отношения, но, к сожалению, эти отношения не всегда могут вылиться во что-то серьёзное и длительное.

Возможно, один человек ждёт чего-то серьёзного, какого-то важного шага, но другой старается всячески этого избегать, всё реже отвечает на звонки и СМС, он будто бы держит вас на расстоянии, не желая ничего менять.

Трудно поддерживать отношения, когда случаются подобные ситуации. Для того чтобы у вас были хорошие отношения, нужна самоотверженность, отдача, внимание обоих партнёров друг к другу.

Но, если же один не желает идти к этому, увы, отношения очень сложно спасти. А если оба партнёра противятся что-либо менять, двигаться дальше, в таком случае разрыв отношений неизбежен.

Зачастую так получается из-за полной несовместимости двух знаков зодиака: расхождение мнений, взглядов на многие вещи, абсолютно разных характеров.

В этой статье мы поговорим о тех знаках зодиака, с которыми сложнее всего поддерживать крепкие отношения настолько, что они могут даже их разрушить.

Представители этого знака зодиака довольно импульсивны, часто резко реагируют на вещи, легко выходят из себя, о чём впоследствии жалеют.

Также Овны в отношениях состязательны, не любят проигрывать, стараясь превзойти партнёра во всём, чтобы самоутвердиться. А если им что-то не очень хорошо удаётся, начинается настоящее соперничество, и они сделают всё, чтобы, всё-таки, превзойти свою половинку.

Такая тактика, естественно, идёт не в пользу отношений, и, в первую очередь, не в пользу самим Овнам.

Несмотря на то что Рыбы являются одним из самых социальных знаков зодиака, свои потребности для них куда важнее, чем потребности других. Довольно эгоистичная черта.

В отношениях представители этого знака и вовсе далеко не виртуозы. Вообще, для развития или укрепления отношений Рыбы не желают ничего предпринимать, уходят в себя, становятся скрытными, с их стороны даже присутствует ложь.

Это качество больше всего подрывает отношения, в худшем случае, совсем разрушая их.

Покровителем этого знака зодиака является планета общения и мысли – Меркурий.

Близнецы – один из самых болтливых, социальных и интеллектуальных знаков, но их чрезмерная разговорчивость, потребность в постоянном общении настолько переполняет чашу взаимных отношений.

Из-за этого в итоге Близнецы просто перестают слышать своего партнёра, игнорируя его, зацикливаясь на собственном восприятии и мыслях, которыми они не прочь делиться постоянно.

Но, всё же представители любовной пары должны прислушиваться друг к другу, это куда важнее, чем пустые разговоры.

Они очень властны. Они не терпят контроля над собой, и поэтому контролируют сами.

Стрельцы просто озабочены тем, чтобы добиваться своих целей настолько, что это упрямство способно навредить отношениям, ведь у их партнёра может не остаться шансов для воплощения в жизнь каких-то своих желаний, целей.

Кроме этого, представители знака зачастую являются любителями краткосрочных отношений, не обязывающих к каким-то серьёзным действиям, избегают ответственности.

Поэтому не стоит с надеждой ждать важного шага на пути к долгим и крепким отношениям со стороны Стрельцов, ведь они, скорее всего, предпочтут просто разорвать их.

Секрет счастливых отношений прост: будьте внимательнее к тому, кого выбрали в качестве своего спутника жизни, обязательно узнайте, совместимы ли вы с ним?

Ведь, гораздо легче сразу избежать отношений, которые обречены на ошибку, чем впоследствии получить неприятный опыт.