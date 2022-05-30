Как не попасть в капканы собственных заблуждений в июне

С какими трудностями придется столкнуться в первый месяц лета?

Символически июнь начинается с новолуния в понедельник, 30 мая (14:30), формирующего событийную канву на месяц вперёд.

Не будет преувеличением сказать, что лунный месяц (до 29 июня) от Новолуния в 10 градусе знака Близнецы становится весьма заметным явлением даже в рамках всего 2022 года. В программном обеспечении карты новолуния задействован фактор неблагополучных звёзд – Солнце и Луна сойдутся в точном соединении в шаге (в 1 градусе) от звёздной оси катастроф Антарес-Альдебаран, а Меркурий (в статусе управителя новолуния) окажется в точном соединении с вредной звездой Алголь. Это редкий случай одновременного влияния вредных звёзд. Потенциально такое положение планет может не только заложить разрушительные решения и действия на будущее, но существует немалая вероятность столкнуться с какими-то серьёзными авариями, природными или техногенными катаклизмами уже в этом лунном месяце.

Другим влиятельными «трендом» июня станет слишком неуправляемый союз Марса и Юпитера в знаке Овна – символически это фитиль, который без инструкции, техники безопасности и опыта применения может приносить конфликтные и взрывоопасные ситуации. Наиболее уязвимые сферы тематически связаны с Юпитером – учебные заведения и образование, юридическая и туристическая отрасли, религиозно-идеологический фронт и положение на границах.

Ещё одной выделенной линией месяца стоит считать вредное влияние Нептуна. К ауре полнолуния, 13-14 июня, стоит повысить бдительность – повышается вероятность обманов, ошибочных и постановочных действий в политических реалиях. В это время на фоне негативной квадратуры Солнца с Нептуном (13-19 июня) можно легко не заметить «двойное дно», попасть в капканы собственных заблуждений или недооценить (переоценить) ситуацию. Кроме того, период создаёт повышенную опасность разного рода отравлений и заражений, в том числе вирусных и химических.

В общей структуре транзитов июнь ожидается излишне суетливым и ненадёжным – это, с одной стороны, типичный фактор этого времени, с другой стороны, в начале июня такую формальность создаст разворачивающийся с 3 июня на прямое движение Меркурий, а затем с 5 июня и Сатурн, который, наоборот, повернёт в ретроградное движение. Оба поворота как раз и связаны с метаниями, остановками каких-то процессов и переменой мнений.

Весь месяц выглядит достаточно эклектичным, со смешанным влиянием планет, когда ситуации могут кардинально меняться в самые короткие сроки – поэтому и выбрать какие-то относительно длинные стабильные участки сложно.

Наиболее неустойчивой обещает стать первая неделя месяца, с 1 по 6 июня, – тем не менее развороты планет некоторым могут вернуть какие-то вновь открывающиеся перспективные шансы – последите за развитием ситуаций в это время. Более гармоничные дни – 2 и 4 июня.

Вторая неделя июня, с 7 по 14, выглядит наиболее спокойной и ресурсной в силу ещё растущей Луны. Кроме явно напряжённого дня 9 июня.

Третья неделя от полнолуния, 14-го по 21, – самый активный, но мутный период, в который стоит более тщательно фильтровать информацию и собственные намерения, особенно 14-16 июня. Благоприятные дни недели – 20-21 июня.

Завершающая неделя лунного месяца с 22 по 29 июня, отличается более кротким нравом – к этому времени Солнце уже в семейном, домовитом Раке, что на фоне убывающей Луны настраивает в первую очередь на отдых и досуг. Лучшие дни – 24, 26-27 июня. Более конфликтные – 22, 23 (первая половина), 29.