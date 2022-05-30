Как не попасть в капканы собственных заблуждений в июне

Можем попасть в капканы собственных заблуждений: астролог назвал проблемы июня
С какими трудностями придется столкнуться в первый месяц лета?
Не будет преувеличением сказать, что лунный месяц (до 29 июня) от Новолуния в 10 градусе знака Близнецы становится весьма заметным явлением даже в рамках всего 2022 года. В программном обеспечении карты новолуния задействован фактор неблагополучных звёзд – Солнце и Луна сойдутся в точном соединении в шаге (в 1 градусе) от звёздной оси катастроф Антарес-Альдебаран, а Меркурий (в статусе управителя новолуния) окажется в точном соединении с вредной звездой Алголь. Это редкий случай одновременного влияния вредных звёзд. Потенциально такое положение планет может не только заложить разрушительные решения и действия на будущее, но существует немалая вероятность столкнуться с какими-то серьёзными авариями, природными или техногенными катаклизмами уже в этом лунном месяце.
Другим влиятельными «трендом» июня станет слишком неуправляемый союз Марса и Юпитера в знаке Овна – символически это фитиль, который без инструкции, техники безопасности и опыта применения может приносить конфликтные и взрывоопасные ситуации. Наиболее уязвимые сферы тематически связаны с Юпитером – учебные заведения и образование, юридическая и туристическая отрасли, религиозно-идеологический фронт и положение на границах.
В общей структуре транзитов июнь ожидается излишне суетливым и ненадёжным – это, с одной стороны, типичный фактор этого времени, с другой стороны, в начале июня такую формальность создаст разворачивающийся с 3 июня на прямое движение Меркурий, а затем с 5 июня и Сатурн, который, наоборот, повернёт в ретроградное движение. Оба поворота как раз и связаны с метаниями, остановками каких-то процессов и переменой мнений.