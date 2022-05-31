Много денег и возможностей: каким будет первый месяц лета для всех знаков

Эксперт по звездам Тиана Атлас предупредила, что июнь будет носить нестабильный характер.

Этот период не подходит для импульсивных поступков, так как о них придется сильно пожалеть впоследствии.

По словам астролога, время до 11 июня благоприятно для новых начинаний, однако до 6-го числа следует быть особенно тщательным, так как продолжится влияние ретроградного Меркурия.

— 11 июня Венера соединится с планетой Уран, астрологическим революционером. Многим захочется уволиться с работы, разорвать отношения и выйти на свободу. Совет: не совершать импульсивных поступков, — предостерегла эксперт.

Однако она добавила, что этот период подарит прекрасные возможности в финансовом плане. Он продлится до 23 июня. Также планеты будут располагать к шопингу, процедурам красоты или курсам массажа. После 23 июня Венера перейдет в знак Близнецов, что гарантирует успехи в обучении.

Атлас подчеркнула, что напряженным окажется период с 16 по 20 июня. Это связано с перемещением Венеры к Сатурну. В это время противопоказаны любые траты. Кроме того, эти дни более располагают к рабочим отношениям, нежели романтике.

С 21 июня удачными могут оказаться сделки с недвижимостью и деловые начинания. К примеру, старт бизнес-проекта или долгосрочные инвестиции.

Астролог сообщила, что 29 июня наступает новолуние в знаке Рака. На этом фоне люди захотят больше заниматься домом, возможно, даже приобрести собственное жилье.

— Кроме того, Рак дает нам возможности отдохнуть где-то на море или у водоема, поэтому воспользуйтесь этим для отпуска, запланируйте его на конец июня — июль, — цитирует эксперта Пятый канал.