Строим долгоиграющие планы — финансовый гороскоп на 1 июня

Сейчас нужно всерьез задуматься о будущем.

Овен

Чем раньше Овны приступят к делам в этот день, тем больше успеют сделать. У вас сейчас удачное время для получения доходов благодаря сделкам с недвижимостью или от использования недвижимой собственности: от аренды магазинов, складов, гаражей, офисов. Если вы собираетесь в скором времени что-то строить, то делать закупки строительных материалов благоприятнее с утра.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется активнее вступать в контакты и расширять сотрудничество с людьми. Старайтесь приступать к делам с утра пораньше. Благоприятное время для работников транспорта, социальных служб и связи: секретари-референты, таксисты, консультанты, продавцы, курьеры. Успешно проходит профессиональное обучение.

Близнецы

Близнецы в этот день могут очень хорошо чувствовать экономическую и финансовую конъюнктуру и смогут своевременно оказываться в нужном месте и в нужное время. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она появится. Если вы работаете в сфере услуг, то вам, вероятно, будет поступать много новых заказов с высокой оплатой. Наиболее продуктивное время – утро.

Рак

У Раков прекрасный день для проявления инициативы и творческих начинаний. Вы будете в состоянии трезво оценить текущую ситуацию и извлечь из неё материальную выгоду. Хорошо проводить рекламные акции, публиковать объявления в средствах массовой информации. Успешно поработают консультанты сетевого маркетинга. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.

Лев

У Львов удачный день для урегулирования дел, связанных с недвижимостью. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. Старайтесь не афишировать свои планы и намерения

Дева

У Дев сегодня удачное время для обмена мнениями, учебы и планирования. Успешно проходят деловые поездки, встречи, телефонные звонки. Ориентируйте себя на развитие самых перспективных направлений, в том числе с широким использованием достижений науки и техники. Направьте свою энергию на расширение и укрепление деловых связей.

Весы

У Весов в этот день могут открыться новые перспективы для карьерного роста. Возможно, ваши обязанности в профессии будут расширены. У вас могут установиться деловые и конструктивные отношения с руководством. Возможно, вас повысят в должности или поручат вам ответственное задание. Традиционный стиль работы даст больший результат, чем применение новых методик.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам проявлять личную инициативу и брать ответственность за решение серьезных вопросов. В это время наиболее эффективными будут финансовые вложения в собственное развитие. Удачнее всего это удастся тем, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе, издательствам и связям с заграницей.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Могут вырасти доходы ваших деловых партнеров, и это положительно отразится и на ваших личных делах. Возможно, вам предложат выйти на работу во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Хорошо использовать этот день для оплаты счетов и погашения кредитов.

Козерог

У Козерогов сегодня удачный день для ведения переговоров и подписания взаимовыгодных соглашений с деловыми партнерами. Наиболее продуктивное время приходится на утро. Также вы можете прекрасно проявить себя в работе на общественных началах при организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – там вы сможете почерпнуть много полезного для себя.

Водолей

Водолеям рекомендуется больше времени уделять решению текущих вопросов и выполнению плановых заданий. Расширяется ваше сотрудничество с коллегами и подчиненными. Возможно, в вашем трудовом коллективе появится новый сотрудник с которым вы хорошо поладите. В целом это удачное время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Рыбы

Это очень удачный день для Рыб, профессионально занимающихся продвижением и раскруткой бизнеса. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и рекламных студий, издательской индустрии, Интернет-технологий и туризму. Можно с большим успехом вкладывать деньги в рекламные акции. Также это благоприятное время для бизнесменов, специализирующихся на импортно-экспортных операциях.