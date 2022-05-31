Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Интуиция подскажет — любовный гороскоп на 1 июня

31 мая 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня внутренний голос будет подсказывать только верные советы.

Интуиция подскажет — любовный гороскоп на 1 июня
Фото: b17.ru

Овен

В этот день Овнов легко «задеть за живое». Они способны эмоционально вспыхнуть от любого намека на выпад в свой адрес, могут быть чрезмерно ревнивыми, гневливыми, не в меру предприимчивыми, не всегда в силах контролировать свой темперамент. Для свидания или проявления инициативы момент не лучший.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня их главные аргументы в любой ситуации — личная привлекательность и мягкость. Они будут притягательны и неотразимы, если смогут остаться для близкого человека источником любви и гармонии в потоке повседневных проблем и генерируемых ими негативных эмоций.

Близнецы

В этот день звезды рекомендуют Близнецам сохранять в общении с представителями другого пола «холодную голову» и стараться мыслить рационально. Если вспыхнули неконтролируемые страсти или посетили неприятные переживания, лучше взять паузу, чтобы остыть и вернуть себе состояние внутреннего баланса.

Рак

Сегодня Ракам небезопасно становиться рабами своих страстей. Их может ослепить гнев, ревность, стремление получить больше. Случайный каприз они могут принять за свое истинное желание и стать буквально одержимы им. Звезды советуют им правильно выбирать не только цель, но и средства ее достижения.

Лев

Львов звезды предупреждают, что сегодня в удачное развитие их любовного романа могут вмешаться события, прямого отношения к нему не имеющие. Возможно, это будут тайные переживания, вызванные прошлым, или внешние обстоятельства, над которыми партнеры не властны. Свидание вряд ли будет комфортным.

Дева

Переживания этого дня подталкивают Дев к рискованным шагам в любви. Свидание пройдет удачнее, если для него правильно выбрана обстановка и эмоциональная атмосфера. Не стоит оказываться вместе с любимым человеком там, где подогреваются неприятные кому-то из вас воспоминания.

Весы

Влюбленным Весам стоит заранее учитывать сложности этого дня, чтобы не быть застигнутыми ими врасплох. Страстность и активность партнера, лестная для многих Весов, имеет обратную сторону: не исключено, что он позволит себе слишком много, окажется скор на гнев, на проявления ревности и властолюбия.

Скорпион

В этот день влюбленных Скорпионов редко подводит их «шестое чувство» — но мега-проницательность может стать для них не только приятным бонусом, но и фактором, осложняющим жизнь. Они могут совершить поступок, который подпортит гармонию отношений и невольно подорвет доверие к ним любимого человека.

Стрелец

В этот день у влюбленных Стрельцов сложные отношения с собственными и чужими эмоциями: и те, и другие лишают их душевного равновесия и побуждают к опасным импульсивным порывам. Многие представители знака будут остро реагировать на интимные детали, особенно если уже имели неприятный опыт в прошлом.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня у них есть в любви приятный и безопасный путь, на котором им важно удержаться. День чреват бурными ссорами, особенно на почве ревности и бытовых деталей. Добавится проблем у влюбленных, которые одновременно являются деловыми партнерами или конкурентами.

Водолей

Водолеям придется принять во внимание повышенную эмоциональность, к которой склоняет этот день. Важно помнить, что триггером разлада способна стать любая мелочь, задевшая чувства. Искра гнева, ревности или бытового раздора может вспыхнуть по любому поводу и стремительно разрастись в крупную ссору.

Рыбы

Сегодня, чтобы иметь успех в любви или быть спокойными за свое счастье, Рыбам достаточно прислушаться к своей природной интуиции. Рыб, поддавшихся порыву страстей или соблазну энергичных немедленных действий, ждет яркое приключение, но при этом возрастет риск подпортить базовую гармонию романа.

Рамблер/гороскопы любовный на завтра: последние новостиЛюбовный гороскоп на 1 июня 2022 года для каждого знакаЛюбовный гороскоп на 31 мая 2022 года для каждого знакаЛюбовный гороскоп на 30 мая 2022 года для каждого знака
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Строим долгоиграющие планы — финансовый гороскоп на 1 июня
Строим долгоиграющие планы — финансовый гороскоп на 1 июня
Гороскопы
Проводим день «с огоньком» — гороскоп на 1 июня
Проводим день «с огоньком» — гороскоп на 1 июня
[object Object][object Object]