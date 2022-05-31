Интуиция подскажет — любовный гороскоп на 1 июня

Сегодня внутренний голос будет подсказывать только верные советы.

Овен

В этот день Овнов легко «задеть за живое». Они способны эмоционально вспыхнуть от любого намека на выпад в свой адрес, могут быть чрезмерно ревнивыми, гневливыми, не в меру предприимчивыми, не всегда в силах контролировать свой темперамент. Для свидания или проявления инициативы момент не лучший.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня их главные аргументы в любой ситуации — личная привлекательность и мягкость. Они будут притягательны и неотразимы, если смогут остаться для близкого человека источником любви и гармонии в потоке повседневных проблем и генерируемых ими негативных эмоций.

Близнецы

В этот день звезды рекомендуют Близнецам сохранять в общении с представителями другого пола «холодную голову» и стараться мыслить рационально. Если вспыхнули неконтролируемые страсти или посетили неприятные переживания, лучше взять паузу, чтобы остыть и вернуть себе состояние внутреннего баланса.

Рак

Сегодня Ракам небезопасно становиться рабами своих страстей. Их может ослепить гнев, ревность, стремление получить больше. Случайный каприз они могут принять за свое истинное желание и стать буквально одержимы им. Звезды советуют им правильно выбирать не только цель, но и средства ее достижения.

Лев

Львов звезды предупреждают, что сегодня в удачное развитие их любовного романа могут вмешаться события, прямого отношения к нему не имеющие. Возможно, это будут тайные переживания, вызванные прошлым, или внешние обстоятельства, над которыми партнеры не властны. Свидание вряд ли будет комфортным.

Дева

Переживания этого дня подталкивают Дев к рискованным шагам в любви. Свидание пройдет удачнее, если для него правильно выбрана обстановка и эмоциональная атмосфера. Не стоит оказываться вместе с любимым человеком там, где подогреваются неприятные кому-то из вас воспоминания.

Весы

Влюбленным Весам стоит заранее учитывать сложности этого дня, чтобы не быть застигнутыми ими врасплох. Страстность и активность партнера, лестная для многих Весов, имеет обратную сторону: не исключено, что он позволит себе слишком много, окажется скор на гнев, на проявления ревности и властолюбия.

Скорпион

В этот день влюбленных Скорпионов редко подводит их «шестое чувство» — но мега-проницательность может стать для них не только приятным бонусом, но и фактором, осложняющим жизнь. Они могут совершить поступок, который подпортит гармонию отношений и невольно подорвет доверие к ним любимого человека.

Стрелец

В этот день у влюбленных Стрельцов сложные отношения с собственными и чужими эмоциями: и те, и другие лишают их душевного равновесия и побуждают к опасным импульсивным порывам. Многие представители знака будут остро реагировать на интимные детали, особенно если уже имели неприятный опыт в прошлом.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня у них есть в любви приятный и безопасный путь, на котором им важно удержаться. День чреват бурными ссорами, особенно на почве ревности и бытовых деталей. Добавится проблем у влюбленных, которые одновременно являются деловыми партнерами или конкурентами.

Водолей

Водолеям придется принять во внимание повышенную эмоциональность, к которой склоняет этот день. Важно помнить, что триггером разлада способна стать любая мелочь, задевшая чувства. Искра гнева, ревности или бытового раздора может вспыхнуть по любому поводу и стремительно разрастись в крупную ссору.

Рыбы

Сегодня, чтобы иметь успех в любви или быть спокойными за свое счастье, Рыбам достаточно прислушаться к своей природной интуиции. Рыб, поддавшихся порыву страстей или соблазну энергичных немедленных действий, ждет яркое приключение, но при этом возрастет риск подпортить базовую гармонию романа.