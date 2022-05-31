Проводим день «с огоньком» — гороскоп на 1 июня

2-3 лунные сутки. Сегодня гармоничное расположение Луны в знаке Рака осложняется вмешательством напряженных планетных влияний.

Приятные стороны дня могут быть отодвинуты на второй план из-за непростых событий, связанных с домом, гаражом или дачей. Обострится реакция на дела семьи. Возрастет обидчивость, может набрать обороты семейная ссора или внутриклановая конкуренция. Стоит поберечь лад, комфорт и уют в близком кругу, насколько это возможно. Не лучший момент для переезда, открытия семейного бизнеса, покупки жилья, начала ремонта.

Овен

Сегодня Овны пытаются скрыть эмоциональность и ранимость за внешней бравадой. На те или иные порывы их начнут мотивировать воспоминания или впитанные еще в детстве привычки. Может возрасти их зависимость от родителей, семейных дел, жилищных обстоятельств, ситуации на родине. Многие Овны станут раздражительны, могут не ладить с близкими. Не лучший день для инициативы, включая домашние начинания.

Телец

Этот день предлагает Тельцам хорошие возможности — при условии, что они не «сорвутся» и не вступят на скользкий путь (например, на путь бытовых скандалов или нечестных деловых приемов). Звезды подсказывают, что многие мелкие проблемы сегодня вполне реально уладить при помощи собственного обаяния, особенно если личная дата рождения приходится на апрель. Не стоит активно включаться в чужие дела.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно в любой ситуации оставаться собой. Одна из главных проблем этого дня — «наведенные» извне эмоции, которые не всегда конструктивны и могут лишить душевного равновесия. Поддавшись им, можно совершить неудачную сделку, повздорить с домочадцами или нужными людьми. По возможности стоит избегать тех мест в физическом и виртуальном пространстве, где царит негативный настрой.

Рак

Раков, особенно июньских, ждет непростой день. Его коварство - во вспышках эмоций и действиях, совершенных под их влиянием, а также в риске принять свою прихоть за истинную потребность. Возможна обидчивость, страстность, болезненная острота реакций. Легко поссориться с авторитетными людьми, столкнуться с проблемой при попытке сделать мощный рывок в бизнесе или карьере. Есть вероятность травм.

Лев

Сегодня многие Львы предпочитают не показывать, что задеты эмоционально, но скрываемые эмоции все же могут иногда прорываться наружу. Звезды советуют быть осторожными в любом месте и любой обстановке, так как тайным триггером переживаний способны стать и события в доме, и обстоятельства вдали от него. Это не лучшее время для начала путешествия, попытки найти жилье или развить бизнес за рубежом.

Дева

Сегодня Девы склонны пристрастно относиться к своей родне, землякам и друзьям. Когда речь идет о ком-то из них, им может изменять природный рационализм, вероятны полярные чувства от глубокой привязанности до обидчивости, злопамятности, ревности. Также день заставляет быть осторожнее в новых начинаниях: они могут развиваться совсем не так, как вы предполагали, поэтому полезно иметь план Б.

Весы

Сегодня Весам нелегко сохранять хладнокровие и объективность в процессе оценок и принятия решений. На их взгляды может влиять семья, жилищный вопрос, неприятное воспоминание или старинный предрассудок. Усложнить ситуацию может разлад в доме или браке, обострение конкуренции или разногласий с партнерами. Не лучшее время для подключения дружеской или родственной протекции.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов обострено чутье, и тут важно то, через какую призму они смотрят на мир: как на пространство возможностей или же, наоборот, потенциальных проблем. Любые перемены могут заставить их нервничать, ссориться с нужными людьми (особенно иностранцами) и ошибаться в своих делах. Возможно, им придется пересмотреть свои взгляды на мир. Поиски работы или оказание услуг за рубежом могут быть затруднены.

Стрелец

Сегодня повышенная эмоциональность способна увести Стрельцов с верного курса и подтолкнуть их к действиям, о которых они потом пожалеют. Некоторые Стрельцы столкнутся с незавершенным сюжетом своего личного или коллективного прошлого, который заставит их нервничать и совершать опрометчивые рискованные поступки. Нежелательно выбирать этот день для деловой, игровой, любовной или другой инициативы.

Козерог

Сегодня Козерогам пригодится эмпатия: без нее им будет труднее ориентироваться в окружающей их психологической атмосфере, вовремя смягчать в общении недоверие и предупреждать возможные скандалы. Умение понять чужой настрой будет особенно ценным в семье, брачном союзе, любовных отношениях, деловой конкуренции, в контактах с целевой аудиторией и при обсуждении деликатных сделок, включая жилищные.

Водолей

Сегодня Водолеев могут лишить душевного равновесия бытовые и деловые мелочи. Причиной проблем часто будут эмоции и лучше заранее взять их под контроль. Если к ссоре подталкивает чужая чувствительность, обидчивость или несдержанность, стоит запастись терпением. Нежелательны командировки, заказ услуг и обращение в сервис. Сохранив мир и лад в семье, можно сделать что-то полезное и приятное в доме.

Рыбы

Сегодня Рыбы отлично почувствуют вероятный источник проблем — но уловив его, они не всегда смогут верно действовать. Многим Рыбам чутье подскажет в качестве тактики полную пассивность, что позволит им получить мелкую выгоду. Импульсивным и предприимчивым Рыбам звезды напоминают, что их энтузиазм, проявленный в неудачный момент и спровоцированный большими запросами, чреват материальным ущербом.