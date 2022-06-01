Не рискуем — финансовый гороскоп на 2 июня

Сегодня не стоит рисковать — можем потерять крупную сумму.

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений. Дело в том, что сегодня могут не оправдаться ваши финансовые расчеты. Возрастает вероятность убытков из-за неправильного планирование бюджета и каких-то незапланированных расходов. Будьте осмотрительнее при расчетах за покупки, поскольку возрастает вероятность обсчитать себя или стать жертвой кражи.

Телец

Тельцы сегодня могут испытать волнения по поводу дополнительных забот и хлопот в семье. И это может негативно отразиться на делах семейного бизнеса и в удаленной работе на дому. В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью, строительством, коммунальным и сельским хозяйством. Также лучше пока воздерживаться от проведения инвентаризации недвижимого и движимого имущества.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать ограничивающие влияния со стороны окружающих людей. Также некоторые внешние обстоятельства могут помешать вам действовать в свободном режиме. Не следует принимать на веру поступающую информацию, поскольку сейчас к вам может приходить много ложных сведений. Приложите максимум усилий для того, чтобы оказаться полезными вашему начальству. Ваши отношения могут стать более доверительными.

Рак

Звезды советуют Ракам воздержаться от инвестирования личных денег в коллективные проекты. Это не лучший день для обсуждения планов по совместной деятельности с друзьями и единомышленниками. Особенно нежелательно давать деньги взаймы или вкладывать на какие-то коллективные проекты вскладчину. Также могут осложниться отношения с акционерами – не следует вести обсуждения вопросов о разделе прибыли.

Лев

Эмоциональное состояние типичных Львов в этот день может оказаться излишне возбудимым и обидчивым. Для вас сегодня может быть характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Это может негативно отразится на вашей деловой репутации и отношениях с начальством. Старайтесь строго исполнять распоряжения начальства и воздерживаться от личных инициатив без согласования с начальством.

Дева

Сегодня звезды предостерегают Дев от партнёрства с непроверенными людьми или сделок с не до конца обговоренными условиями. Вдобавок возрастает вероятность проверок и ревизий, так что старайтесь действовать предельно корректно с точки зрения соблюдения правил и законов. Не дайте себя поймать на нарушениях представителям фискальных властей. Не лучший день для подачи искового заявления.

Весы

Звезды советуют Весам жить сегодняшним днем и ничего не планировать и не загадывать на будущее. Ситуация в делах может претерпевать стремительные перемены, и главная задача состоит в том, чтобы не допустить крупных убытков. Имуществу в течение дня может быть нанесен ущерб, поэтому старайтесь не делать того, что, так или иначе, может повысить риск убытков. Делайте то, в чем уверены и в чем имеется большой опыт.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется действовать самостоятельно и индивидуально. Сотрудничество с деловыми партнерами может оказаться невыгодным и связанным с неувязками. Особенно сложно пойдут дела у работников сферы услуг. Вам могут предъявить претензии и пожаловаться на вас начальству. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для личных инициатив.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют позаботиться о сохранении доброжелательных отношений с коллегами и подчиненными. Эта тема может оказаться наиболее проблемной. Если у вас и будут возникать сложности в работе, то во многом они могут быть обусловлены разногласиями в трудовом коллективе. Также это непростой день для служебных командировок и работы на вахте.

Козерог

Звезды предостерегают Козерогов от участия в рискованной финансовой деятельности. Прежде всего, речь идет об игре на фондовой и валютной бирже. Возможно, вы будете дезориентированы и можете допустить ошибки при покупке или продаже акций. Воздержитесь от рекламных мероприятий в сетевом маркетинге - вложенные средства и силы могут не оправдать ожиданий.

Водолей

Водолеям, имеющим свой бизнес, в этот день рекомендуется строже контролировать исполнение договорных обязательств деловыми партнерами. Нарушение сроков выполнения работ может негативно отразиться на общем положении ваших дел. Особенно это относится к проектам, находящимся на завершающей стадии готовности. Также это не лучшее время для оформления договора аренды.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется ограничить контакты и сосредоточиться на выполнении текущей работы. Однако это будет непросто сделать, поскольку вас могут часто отвлекать посторонними разговорами и телефонными звонками. Не следует сразу доверять полученной информации, возможно, вас пытаются вести в заблуждение. Некоторые деловые связи могут проходить испытание на прочность, поскольку могут не оправдать возложенных на них ожиданий.