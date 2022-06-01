Слова проникнут в самое сердце — любовный гороскоп на 2 июня

Сегодня стоит быть осторожнее со словами — ими можно обидеть.

Овен

Влюбленным Овнам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит ждать полного душевного комфорта и безусловного удовлетворения всех своих капризов. Как бы ни развивались романтические отношения, придется делать выбор или искать «золотую середину», чем-то сознательно жертвуя ради гармонии в паре.

Телец

Сегодня влюбленных Тельцов выручит оригинальный канал новостей в их окружении или собственная проницательность. Что бы ни случилось, им не придется изнывать в догадках. Но даже владея информацией, они могут закрыть глаза на некоторую двойственность ситуации и избегать называть вещи своими именами.

Близнецы

Сегодня Близнецы неплохо ориентируются в делах сердечных, но что-то может ускользнуть от их внимания или поставить их в тупик, особенно под влиянием эмоций. Им не помешает еще раз перечитать перед отправкой любовное письмо или приватно поговорить о своих сомнениях с другом, заслуживающим доверия.

Рак

Сегодня Ракам не помешает развести деловое и личное — в противном случае у них не будет ни однозначного прорыва в делах, ни полной уверенности в успехе своего романтического мероприятия. Свидание может быть спонтанным и необычным — главное, чтобы оно никак не ассоциировалось с трудами и хлопотами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам устраивать свидание лишь в одном случае — если они не против случайных приключений и не ждут от встречи с представителем другого пола однозначных итогов. Это не тот день, когда могут быть получены четкие ответы на будущее, или можно показать себя с выгодной стороны.

Дева

Сегодня Девам стоит поддерживать контакт с пассией, невзирая на расстояние или неоднозначность эмоций. Можно выбрать оригинальный канал связи или особый код, помогающий не бояться случайностей открытой переписки. Устраивая свидание, важно учитывать риск недоразумений, без них вряд ли обойдется.

Весы

Сегодня многим Весам придется вспомнить в отношениях о непростом искусстве психологической подстройки. Даже те Весы, для которых это обычно не составляет труда, могут столкнуться с непростой задачей, так как запросы их партнеров будут высокими, желания нетерпеливыми, а настроения противоречивыми.

Скорпион

Сегодня звезды настоятельно советуют Скорпионам пояснять любимому человеку свои действия и их мотивы, даже если речь идет о мелочах. Не проясненные вовремя нюансы начинают накапливаться и однажды способны слиться в критическую массу — и тогда уже вряд ли удастся отшутиться или замять проблему.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что в этот день легко задеть «больное место» в чужой душе. Возрастает риск недопонимания в интимных вопросах, связанных с сексом, мировоззрением и безотчетными бытовыми привычками. Во избежание неловких или разочаровывающих ситуаций свидание лучше отложить на другое время.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что пик напряженности на данный момент пройден, но негативный эмоциональный фон пока еще не сдал позиции и вынуждает вести себя осмотрительнее. Если накануне случилась ссора, важно как можно быстрее купировать всплеск негатива, пока он не стал хроническим.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им лучше не назначать романтические свидания в людных местах или там, где у них могут возникнуть существенные разногласия с пассией. Гораздо выше, чем блестящий интеллект, справедливую критику и внешние достижения, любимый человек оценит внимание и заботу.

Рыбы

Сегодня чутье не подводит влюбленных Рыб и ведет их туда, где им будет комфортно вместе с пассией. Если невозможна встреча в реале, начнется общение на расстоянии, возможна интригующая переписка или сеанс дистанционной связи. Одинокие Рыбы найдут утешение в мечтах или разговорах о любви с друзьями.