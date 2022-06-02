Говорим начистоту — гороскоп на 3 июня

4-5 лунные сутки. Сегодня гармоничное взаимодействие Луны и ряда других планет намекает, что массу застарелых проблем можно разрешить или смягчить через доверительный разговор.

Разворот Меркурия помогает остановить путешествие в прошлое, подвести черту под размышлениями и разговорами последних недель. День подходит для посиделок в близком кругу. Он хорош для обсуждения интимных частных вопросов, семейных и жилищных дел, произведений искусства. Можно соприкоснуться с миром музыки и кино, затронуть экзотические каналы получения информации (например, гадания или сны). Возможен интерес к психологии, медитациям.

Овен

Сегодня Овнам лучше держать фокус внимания на доме и отношениях с близкими людьми. Это подходящий момент для душевного общения с домочадцами или соотечественниками, для семейных посиделок. Многим Овнам будет трудно даваться великодушный жест — например, прощение обид или уступка - но можно сделать шаг в этом направлении. К ночи ожидается внезапный прилив энергии, особенно у мартовских Овнов.

Телец

Тельцам стоит активнее использовать этот день для общения, изучения новостей и работы с информацией. Он хорош для итоговых размышлений и подведения черты под раздумьями последних недель. Возможны позитивные новости от близких. Все известия и факты в эти сутки пропускаются через эмоциональный фильтр, многое подсказывает собственная интуиция и часто удается «читать между строк».

Близнецы

Этот день станет поворотным для размышлений Близнецов на какую-то важную тему. Не исключено, что точку в нем поможет поставить давно ожидаемая новость, слово друга или родственника. Может подойти к концу цикл вынужденных исследований, дискуссий или поездок. С обнародованием своих выводов и дальнейших намерений звезды советуют не спешить, лучше отложить все важные контакты и заявления на завтра.

Рак

Ракам не стоит упускать удачный момент, если они хотят поговорить о своих нуждах или повторно обсудить свои личные идеи в популярном сообществе. Достаточное количество проверенных данных даст базу для продолжения конструктивной дискуссии, а собственное чутье и воображение легко дополнят картину там, где все еще не хватает подробной информации. Найдется общий язык со сложной недоверчивой аудиторией.

Лев

Львам звезды подсказывают, что это хороший день для приватного общения и лучше использовать его именно для этой цели. Не стоит медлить или сомневаться, если вы хотите завершить частную дискуссию, тайную переписку или семейный разговор, деликатно подвести черту под щекотливой темой. Также это подходящий момент для работы с личным дневником или архивом, самое время сделать в нем важные записи.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам поддерживать контакт с друзьями и родственниками дома и вдали от него. Это подходящий день для семейного общения, встреч с земляками и дружеских вечеринок в расслабленном «домашнем» стиле. Есть надежда на спокойное доверительное обсуждение сложных тем — например, вероятных рисков начатого совместного предприятия. Хорошо заглянуть в будущее, не строя точных планов.

Весы

Сегодня Весам предстоит идти к своей цели непрямыми путями. Возможно, им придется замаскировать свои чувства, чтобы они не выдавали их тайных слабостей. В общении с нужными людьми этот день вынуждает их чаще пускать в ход намеки, а в беседах с близкими проявлять целеустремленность и обсуждать приоритетные для себя темы, порой неприятные. Публичные встречи и открытые заявления не рекомендуются.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на успех в любом общении благодаря своей интуиции и природной проницательности. Звезды советуют не откладывать желаемые встречи и не медлить с завершением важной переписки, так как уже вечером настрой и обстановка могут измениться. Это подходящий момент для частной консультации, для итоговой приватной беседы с партнером, клиентом, коллегой или помощником.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сделать выбор в пользу частной жизни, неофициальных встреч и приватного общения. День подходит для беседы с членом семьи, врачом или доверенным лицом, для контакта с финансовой или страховой организацией. Хорошо обсуждать темы налогов, погашения долгов, оплаты услуг, семейных инвестиций, компенсаций, наследства, подводя при этом итог поисков или дискуссий последних недель.

Козерог

Сегодня звезды обещают Козерогам успех в нужных контактах, но при одном важном условии: между ними и их собеседниками должен появиться гармоничный душевный резонанс. Пренебрегая эмоциональной (а иногда и духовной, моральной, этической) стороной общения, представители этого знака сделают хуже и себе, и другим. Стоит следить, чтобы фоном диалога не была подозрительность или система предрассудков.

Водолей

Водолеи могут посвятить этот день критичным тонкостям, часто ускользающим от их рационального ума. Этот день подходит для доверительной неофициальной беседы с врачом, помощником, подчиненным или членом семьи. Благодаря повышенной сенситивности есть шанс разобраться в истоках чужих чувств и предубеждений, найти корни хронического недуга или сделать открытие в быту — например, отыскать пропажу.

Рыбы

Сегодня Рыбы очень проницательны и новости этого дня подтверждают их догадки. Также они часто нуждаются в общении, интимности, таинственности, прикосновении к «высшему началу» и гармоничном раскрытии своих талантов. Может возрасти тяга к литературному, музыкальному и художественному творчеству. День хорош для романтики, для разговоров с детьми, друзьями и родней.