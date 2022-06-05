Яркая вспышка чувств — любовный гороскоп на 6-12 июня

Всю неделю Венера идет по знаку Тельца, где ей особенно комфортно и приятно.

Можно рассчитывать на то, что большинство любовных вопросов будет решаться традиционно, без выдумывания дополнительных сложностей. Если в вашей паре есть какие-то проблемы, то будьте готовы все решать путем переговоров, не забывайте об уступчивости и тактичности. В начале недели растущая Луна в знаке Девы создаст некоторые трудности тем, кто не привык брать в расчет нюансы настроения партнера. В это время отложите придирчивость и склонность к упрекам, найдите общее дело, которое может объединить вас. Во второй половине недели Венера идет на соединение с Ураном, которое состоится в субботу, и если вы одиноки, то именно в это время в вашу жизнь может ворваться любовь с первого взгляда. Даже самые скептично настроенные натуры в эти дни могут проявлять игривость и романтичность. Тем, кто уже состоит в отношениях стоит задуматься над тем, как внести в чувства элементы спонтанности и новизны. Выходные при Луне в знаке Скорпиона — не лучшее время для выяснения отношений и ревности. Однако имейте ввиду, что именно в это время даже самый безобидный разговор на непростые темы может легко перерасти во взаимные упреки и обиды. Будьте тактичны.

Овен

На этой неделе звезды советуют Овнам усмирить свою потребность в лидерстве, чаще прислушиваться к мнению партнера и уступать ему инициативу. В начале недели важны мелочи. В середине недели не помешает лишний раз сделать великодушный жест. В выходные желательно контролировать сексуальные импульсы.

Телец

Влюбленным Тельцам стоит напомнить о себе любимому человеку в понедельник или вторник. Не стоит терять время, если вы хотите закрыть важную тему на нужной вам ноте: в середине недели начнут отвлекать дела, а в выходные в отношениях усилится дистанция, по капризу партнера или по внешним причинам.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют Близнецам сохранять в своем общении с представителями другого пола сдержанность — что вовсе не означает прекращения отношений или отказа от планов. Наоборот, пора активнее закрывать прежнюю страницу и готовиться к новому приятному этапу в своей личной жизни.

Рак

На этой неделе звезды советуют влюбленным Ракам держать в уме не только картину настоящего, но и возможные сценарии будущего: именно они зачастую будут самым приятным и волнующим стимулом к развитию отношений. Не ждите резких поворотов, прогресс в романтической истории будет идти мелким шагом.

Лев

Эта неделя может начаться для влюбленных Львов с досадного факта — например, давнего недопонимания с любимым человеком в важном вопросе, которое все еще не изжито. Звезды советуют аккуратнее затрагивать эту тему, иначе к выходным между вами и партнером может увеличиться психологическая пропасть.

Дева

На этой неделе самыми благоприятными днями для влюбленных Дев окажутся понедельник и вторник. Звезды советуют не откладывать письмо, окончательное предложение или подтверждение приятных совместных планов — особенно если любимый человек далеко, и связь с ним остается исключительно дистанционной.

Весы

На этой неделе Весам стоит внимательнее выбирать линию поведения в четверг и пятницу. Если они чем-то недовольны, в это время у них есть возможность и право ставить условия. Следует делать это как можно аккуратнее, чтобы не задеть самолюбие партнера или не разбудить призрак негативного прошлого.

Скорпион

Скорпионам лучше начать эту неделю с позитивной ноты — например, с какой-то приятной мелочи в отношениях, радующей партнера. Наиболее сложными днями обещают стать суббота и воскресенье. В это время очень важно не скупиться на обратную связь, но в то же время не стоит выходить за предписанные рамки.

Стрелец

Стрельцам придется смириться с тем, что на этой неделе их любовные инициативы часто дают обратный ожидаемому эффект или не дают никакого. Лучшими днями для свидания звезды считают четверг и пятницу - но будьте заранее готовы соблюдать этикет или ряд ограничений, следовать стандартным ритуалам.

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам проявлять любовную инициативу в понедельник и вторник, стараясь делать это мягко. Хорошо, если пассия сделает первый шаг и задаст нужный тон общению. В середине недели опасны импульсивные порывы. Уик-энд может спровоцировать пессимистичный взгляд в будущее.

Водолей

На этой неделе самыми сложными днями для влюбленных Водолеев могут стать суббота и воскресенье. Желательно избегать в эти дни тесного контакта, отложить подарки и сюрпризы. Не стоит планировать романтический уик-энд: вероятна физическая или эмоциональная дистанция, либо приступ взаимного пессимизма.

Рыбы

Рыбам стоит откликнуться на приглашение партнера пообщаться в понедельник и вторник. При первом знакомстве общение окажется приятным, но не стоит питать особых иллюзий: имея общих друзей или интересы, легко не совпасть в чем-то главном. В вынужденных ограничениях уик-энда многих Рыб что-то утешит.