Громко высказываем свое мнение — гороскоп на 6-12 июня

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

10-11 июня Меркурий делает трин к Плутону. Поскольку Меркурий в эти дни выходит из стационарного положения и имеет небольшую скорость, то действие аспекта распространяется практически на все дни этой недели. Символический смысл аспекта состоит в усилении интеллектуальной активности и обретению особой проницательности в понимании сути вещей. Прекрасное время для выступлений на публике перед большими массами народа — сила воздействия слов оратора в эти дни значительно повышается. Успешно идет учеба, особенно в точных науках и в изучении иностранных языков. Интуитивное знание психологии помогает в контактах с людьми. В бизнесе может активизироваться торгово-закупочная деятельность и транспортные услуги.

11-12 июня Венера соединяется с Ураном. Этот аспект способен резко усилить проявления чувств у тех людей, чьи гороскопы будут им затронуты. Особенно это относится к Тельцам. Символический смысл этого аспекта означает яркую вспышку любовных чувств. Возможна любовь с первого взгляда. Однако мощная энергетика чувств подобна вспышке молнии и не может длиться долго. Поэтому яркая вспышка любви может очень быстро угаснуть. Аспект также может иметь отношение к финансовым вопросам, побуждая в людях сильное желание тратить деньги на покупки модной одежды и украшений. Могут быть выигрыши в лотерею.

Овен

Первая половина недели для Овнов складывается не столь конструктивно. Возрастает общая нестабильность, когда ваши планы могут в один момент оказаться перечеркнутыми. В эти дни воздержитесь от крупных покупок. Чем чаще вы будете общаться с друзьями и подругами, тем выше вероятность ссор и разрывов отношений. Это неблагоприятная неделя для праздного времяпрепровождения. Рекомендуется воздержаться от посещения ночных клубов, танцплощадок, дружеских посиделок. Ваше пребывание вне дома может вызвать негативную реакцию членов семьи. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы в оперативном порядке. Во второй половине недели вы будете способны преуспеть в карьере. Отношения с начальством складываются конструктивные и вами будут довольны. Это время, когда звезды ждут от вас смелости и пробивных качеств, направленных на отстаивание своих позиций. Чем принципиальнее и решительнее будет ваше поведение, тем большим авторитетом вы будете пользоваться, и с вашим мнением будут больше считаться. Также в эти дни улучшается ваше финансовое положение. Вы сможете сделать очень удачные покупки.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может быть связана с осложнениями в карьере. Старайтесь чутко исполнять все предписания начальства и воздерживаться от личных инициатив без согласования с руководством. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за пределы компетенции. Возможно, начальство будет недовольно вашим медлительным поведением и это может привести к понижению вашего профессионального статуса. Со своей стороны вы, возможно, поменяете свое мнение относительно перспектив на текущей работе и начнете подыскивать новую работу. Это неблагоприятное время для попыток оспорить какие-то решения - вероятно, они останутся прежними. Во второй половине недели вы можете почувствовать усиление интеллектуальных способностей. Это положительно отразится на процессе обучения и на контактах. Кроме того, вы сможете расширить свой кругозор в общении с более опытными людьми, которые могут вас научить чему-то полезному. Возможно, произойдет ваше знакомство со своим духовным учителем. Также это хорошее время для знакомства и обмена мнениями с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов. Возможно, вы отправитесь в туристическую поездку, во время которой получите много полезных и приятных впечатлений.

Близнецы

Первая половина недели у Близнецов может быть связана с юридическими сложностями и проблемами во время поездок. Если вы водите автомобиль, то старайтесь реже садиться за руль и, по возможности, переносите поездки на другие дни. В это время возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения, а в этом случае вам не избежать контакта с инспектором ДПС. Разбирательство может привести к весьма чувствительным штрафным санкциям. Звезды не советуют выезжать в туристические поездки, поскольку в пути могут возникнуть непредвиденные осложнения или опоздания. При подготовке и оформлении документов возможны ошибки. Во второй половине недели может потребоваться оперативно принимать решения. Речь может идти о финансовых вопросах и дополнительных доходах. Возможно, вам предложат дополнительную подработку, и нужно будет быстро дать ответ. Также это хорошее время для прохождения медицинского обследования. В целом ваше физическое состояние будет находиться на высоком энергетическом уровне с высоким иммунитетом. Хорошо принимать участие в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы – вы сможете проявить свои лучшие качества и занять призовые места. Судя по положению звезд, это удачное время для оплаты счетов, возвращения долгов и крупных покупок.

Рак

Первая половина недели у Раков может быть связана с какими-то непредвиденными событиями, которые могут поломать ваши планы. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность всевозможных неожиданных происшествий, технических сбоев и поломок. Например, в доме внезапно может выбить электричество или сломается бытовая техника, и вам придется бросать начатые дела ради устранения неполадок. Весьма нестабильно складываются ваши отношения с друзьями и подругами - не исключены ссоры, размолвки. Также следует быть осмотрительнее при использовании электронными платежными средствами – возрастает риск кражи денег. Чаще меняйте пароли доступа и не пренебрегайте мерами безопасности. Вторая половина недели благоприятствует партнерскому сотрудничеству. Прежде всего, это относится к деловому партнерству. Вы можете делегировать некоторые дела партнеру и быть уверенными в том, что он справится с порученными делами. Также это хорошее время для любых иных партнерских контактов. Отдавайте предпочтение сотрудничеству с энергичными и деятельными людьми. В супружеских отношениях это хорошее время для совместного планирования. Официальный брак значительно укрепится, если вы не будете препятствовать партнеру или партнерше в реализации их инициативы.

Лев

Первая половина недели для Львов может быть связана неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут создавать вам препятствия во многих сферах деятельности. Может усилиться напряженность в партнерских отношениях. Это относится в равной степени, как к деловым партнерам, так и к супружеским отношениям. Звезды советуют вам набраться терпения и внимательно прислушиваться к пожеланиям партнера. Возможно, вновь всплывут какие-то проблемные вопросы, которые оставались не решенными в прошлом. Не исключено, что произойдет размолвка в вашем супружеском союзе. Старайтесь избегать разговоров на спорные темы. В противном случае вы рискуете услышать много критических замечаний в свой адрес. Во второй половине недели вы можете находиться в прекрасной физической форме. Можно браться за любую работу и ставить себе напряженные планы – вам вполне хватит сил. Вы сможете долго выдерживать напряженный физический темп, не чувствуя усталости. Хорошо начинать цикл физических тренировок, посещать фитнес, тренажерный зал, принимать оздоровительные и закаливающие водные процедуры – все это будет способствовать укреплению вашего здоровья. Удачно решаются материальные и хозяйственно-бытовые вопросы.

Дева

Первая половина недели у Дев может сложиться неблагоприятно. В это время любая ваша работа может быть сопряжена со сложностями и техническими сбоями. Многое придется заново переделывать. Это не лучшее время для учебы и туристических поездок. Старайтесь одеваться по погоде, выдерживать температурный режим, избегать сквозняков и переохлаждения. Перегрузки на работе также могут спровоцировать ухудшение самочувствия. Необходимо вести спокойный и размеренный образ жизни, не забывая о правильном питании и гимнастике. Будьте осмотрительнее в питании, кушайте только исключительно качественные и свежие продукты – возрастает вероятность расстройств пищеварения. Ухудшение самочувствия может помешать вам в наведении порядка в окружающем вас пространстве. Вторая половина недели благоприятствует влюбленным. Очень хорошо посещать увеселительные мероприятия вместе с любимым человеком. Чем больше будет новых впечатлений, тем оптимистичнее у вас будет настроение. Одинокие Девы могут познакомиться на концертах, в театре или в клубе с интересным человеком, который может показаться вам воплощением идеала.

Весы

Первая половина недели у Весов может быть связана с некоторыми рисками. Нестабильность и сложности могут быть характерны в любых делах, связанных с творчеством и свободным времяпрепровождением. В любви также не все однозначно. Не исключены ссоры с любимым человеком. Возможно, вам предстоит серьезно переосмыслить свои любовные отношения. Размолвка может стать поводом для того, чтобы по-новому оценить свое поведение и понять, насколько дорог вам любимый человек и вообще, сохранилась ли в вашем сердце любовь к нему. Это время может быть связано с попытками вернуть ранее прерванные отношения, возобновить прежние связи. Во второй половине недели вы можете развить большую активность по благоустройству своих жилищных условий. В эти дни вы можете быть склонны критически оценивать все неполадки и недоделки в доме. И такая нетерпимость может подтолкнуть вас к действиям. Если речь идет всего лишь о двух-трех днях косметического ремонта, то приступайте к его проведению сразу же. Благодаря большому запасу энергии вы многое успеете сделать уже к концу недели.

Скорпион

Первая половина недели у Скорпионов может быть связана с осложнениями в семье и в супружеских отношениях. Возможно, отношения в семье по каким-то причинам разладятся, и вам станет труднее находиться в одной квартире с членами семьи. Все может начаться с обычного разговора, который может перерасти во взаимные критические замечания, обвинения, и, в конце концов, дойти до ссоры. Наиболее сложно это время пройдет для тех, кто состоит в браке и проживает на одной жилплощади с родителями. В этом случае противоречия внутри такой большой семьи могут обостриться. Ваше спокойствие и сдержанность поможет сохранить мир в семье. Динамичный стиль общения с окружающими поможет во второй половине недели урегулировать много важных вопросов. Особенно успешно вы сможете действовать в тандеме с деловым партнером или с партнером по браку. Чем активнее вы будете идти на сотрудничество с окружающими людьми, тем скорее будут решаться ваши личные проблемы. Вместе с тем к вам могут обратиться за помощью – никому не отказывайте, всем помогайте, не считаясь с потраченным временем и усилиями. Помощь другим людям обязательно обернется вам на пользу в дальнейшем: сегодня вы поможете кому-то, а завтра помогут вам.

Стрелец

Первая половина недели у Стрельцов может быть связана с неудачными контактами. Запланированная встреча или знакомство может либо не состояться, либо пройти по негативному сценарию. В эти дни вам, возможно, придется контактировать с излишне критично настроенными людьми. Возможно, в какой-то момент вы осознаете, что в вашем круге общения есть люди, которые крадут ваше время и относятся к вам чисто потребительски, используя ваши ресурсы в своих интересах. От таких людей лучше своевременно избавляться, поскольку они являются помехой в ваших делах. Поэтому не исключено, что с некоторыми из прежних знакомых у вас испортятся отношения, и вы расстанетесь. Не переживайте по этому поводу – расставание с такими людьми пойдет вам на пользу. Во второй половине недели вы можете почувствовать мощный приток энергии. Это положительно отразится на уровне работоспособности. Если вы исповедуете культ красивого тела, то самое время начинать курс тренировок и занятий в тренажерном зале по накачиванию мышечной массы. Однако для этого требуется совмещать физические нагрузки с качественным белковым питанием. Удачно складывается ваше материальное и финансовое положение, хорошо делать покупки.

Козерог

Первая половина недели у Козерогов может быть связана с финансовыми потерями и неудачными покупками. Если вы сделаете покупки, то, возможно, вскоре часть из купленных товаров придется обратно сдавать в магазин. Возрастает вероятность принятия ошибочных финансовых решений, в результате которых вы можете понести убытки. Крайне нежелательно планировать на этой неделе крупные покупки и вложения. Также это не лучшее время для покупок подарков для любимого человека – сейчас ваши вкусы могут не совпадать, и вы рискуете купить подарок, который не понравится любимому человеку. Во второй половине недели вы можете удивить себя и окружающих своими спортивными достижениями. Ваша физическая сила может привести вас к установлению личных рекордов. Если вы до сих пор были чужды спорта, то самое время начать посещать тренажерные залы и комплексы в фитнес. Если погода и время позволяет, то хорошо совершать пробежки на природе. Также в эти дни улучшаются романтические отношения. Ваши чувства и желания находят отклик у любимого человека. Это хорошее время для творческих личностей, хобби, самообучения. Активно проявляя себя вы, тем самым, укрепляете уверенность в собственных силах и способность самостоятельно решать серьезные вопросы.

Водолей

Первая половина недели у Водолеев может быть связана с осложнениями ваших отношений с родителями и близкими родственниками. Возможно, ваши личные желания войдут в противоречия с мнением членов семьи, с чьим авторитетом вы привыкли считаться. Попытки убедить в своей правоте могут натолкнуться стену непонимания. Возможно, это побудит вас пересмотреть некоторые свои подходы и что-то скорректировать в своем поведении. Не воспринимайте противоречия излишне трагически, просто наберитесь терпения и переждите. Вскоре все, чего вы добивались, само собой придет к вам без лишних усилий. Во второй половине недели вам удастся преуспеть в духовных практиках и в изучении психологии. Углубление в себя поможет вам разобраться с некоторыми сложностями своего характера и, при необходимости, избавиться от психологических комплексов. Полезными для здоровья будут водные процедуры, особенно сеансы закаливания и посещение бани. Температурные контрасты способствуют укреплению вашего здоровья. Рекомендуется вести спокойный и уединенный образ жизни, чтобы иметь возможность спокойно осмыслить происходящее.

Рыбы

Первая половина недели у Рыб может быть связана с осложнениями, причина которых может остаться неизвестной. В эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, незаметно подбрасывая вам препятствия на пути и пытаясь направить по ложному пути. Старайтесь принимать решения исключительно самостоятельно и ни с кем не советуйтесь – лишние советы только дезориентируют вас. Не рекомендуется уединяться от общества и вести закрытый затворнический образ жизни. Наоборот, старайтесь все время быть на людях, открыто общаться с друзьями и знакомыми, весело и непринужденно проводить свободное время. Во второй половине недели вы можете испытывать сильную потребность в новых впечатлениях. Реализовать эту потребность вам помогут друзья и приятели. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, в клуб или в увеселительную поездку. Контакты с самыми разными людьми будут не только полезными, но и приятными. Те, кто занимает активную общественную позицию, могут найти единомышленников в движении волонтеров и в экологических движениях. Также это хорошее время для краткосрочного планирования – ваши планы будут отличаться реалистичностью и вскоре будут исполнены.