Планируем отпуск — гороскоп на 4 июня

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Льва, активизирует творческие силы и амбиции, добавляет куража и предприимчивости.

Появляется энергия для активного отдыха, энергозатратных хобби, занятий спортом, продвижения оригинальных деловых и творческих проектов. Для детей в эти сутки полезны развивающие подвижные игры. Не стоит оставлять без движения и света домашних питомцев. День позволяет не только размяться и развлечься, но и сделать рывок в сторону роста, расширения и развития. Он важен для тех, кто занят в сфере развлечений и рекламы. Возможны оригинальные покупки и непредвиденные расходы.

Овен

Сегодня у Овнов появляется возможность применить свою энергию и реализовать креативный потенциал — прежде всего в сфере спорта, игр, технического творчества и развлечений. Многие Овны проявят инициативу в любви, энергичнее займутся детьми, начнут осваивать новое хобби, продвигать свой бизнес или готовиться к летнему активному отпуску. Начинания и развлечения могут требовать неожиданных расходов.

Телец

Сегодня у Тельцов может появиться повод для приятных волнений. Внимание многих Тельцов будет приковано к дому, детям, загородной недвижимости, летнему отдыху и сопутствующим ему развлечениям, сезонному бизнесу. Возможен всплеск любовных эмоций. Если в одной из этих сфер вы развернете бурную деятельность, старайтесь заранее рассчитывать силы: такой всплеск энергии чреват быстрым «выгоранием».

Близнецы

Близнецам этот день позволяет активнее включиться в кипящую вокруг них летнюю жизнь. В зависимости от обстоятельств они смогут энергичнее заняться бизнесом, вступить в игру, уделить больше внимания детям, вспомнить про занятия спортом. Звезды напоминают, что наиболее энергозатратные планы и направления — например, длительные поездки на далекие расстояния - сейчас требуют паузы и подготовки.

Рак

Сегодня природная чувствительность заставляет многих Раков тонко реагировать на особенности момента и подстраиваться к нему, даже если это идет вразрез с их природным темпераментом и насущными интересами. В некоторых случаях это может быть кстати — например, робкие Раки могут получить внешний импульс к азартной игре или деловой конкуренции, необходимый для продвижения в бизнесе или карьере.

Лев

Сегодня у Львов появляется много энергии, которую звезды советуют реализовать в сфере бизнеса, спорта, игр или путешествий. Если приложить усилия, этот день сулит подвижки в делах за рубежом. Условная проблема дня — недостаток вкуса. Возможна чрезмерная экстравагантность в погоне за модой или ради привлечения внимания. Вероятны незапланированные покупки. Не исключен неожиданный результат в любви.

Дева

Девам важно правильно использовать азартный и креативный настрой этих суток. Мощный всплеск энергии можно направить не только на приключения и случайное творчество, но и на выполнение неких новых планов требующих смелости, находчивости и ловкости. День хорош для игр и тренировок - но не исключено, что вам придется решать не учебную или игровую, а реальную проблему с отдачей всех сил.

Весы

Сегодня Весам стоит быть осмотрительнее в деловых, творческих и развлекательных мероприятиях, а также в любовных играх. Многие Весы не прочь поддаться азарту и рискнуть, но удовольствия и развлечения этого дня часто затратны. Судьба способна взять за полученный приз определенную плату деньгами или эмоциями. Лучшая сторона этого дня — мощная партнерская поддержка в любых местах и обстоятельствах.

Скорпион

Скорпионам этот день позволит продемонстрировать свои таланты, умения, навыки и конкурентоспособность «в моменте». Если вам есть что предложить другим людям — например, свои уникальные услуги — лучше не терять время и дать своим способностям яркую нетривиальную рекламу. При этом желательно не переборщить с оригинальностью и не задеть ненароком тех, кто вам симпатизирует и хочет с вами дружить.

Стрелец

Сегодня порывы Стрельцов настолько мощны и искренни, что их пыл вряд ли может что-то погасить. Многие представители знака будут активными путешественниками, азартными игроками, предприимчивым влюбленными, энергичными бизнесменами, успешными спортсменами. Сюрпризы этого дня их скорее позабавят, чем остановят. Не исключено, что препятствия лишь раззадорят их и мотивируют на дальнейшие действия.

Козерог

Козерогам этот день добавит решимости, поможет рискнуть и проявить творческий подход. Такой настрой очень кстати при решении масштабных бытовых, технических и деловых задач, но кураж и азарт желательно сочетать с подстраховкой. Некоторые Козероги могут отважиться на рискованное развлечение или творческий эксперимент, совершить нетривиальный ход в любви или сделать оригинальный подарок детям.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит отстраняться от всеобщих популярных развлечений, но не помешает заранее очертить границы степень участия, уточнить свою роль и задачу. Та же политика уместна в играх, любви и бизнесе. Удача сопутствует им, пока они хранят самообладание, держатся в заявленных рамках, воздерживаются от излишней, с точки зрения окружающих, оригинальности или независимости.

Рыбы

События этого дня приглашают Рыб к развлечениям или творчеству, но приятные занятия часто будут оборачиваться для них напряженной работой и дополнительными хлопотами. Им стоит заранее рассчитывать свои силы, отправляясь на вечеринку, на пляж или на свидание, включаясь в игры или в плотное общение с детьми. Возможны заботы в связи с питомцами, которые могут стать слишком активными и игривыми.