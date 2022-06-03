Не выходим за рамки — любовный гороскоп на 4 июня

Сегодня стоит играть по правилам второй половники.

Овен

Обстоятельства этого дня позволяют Овнам проявить в любви инициативу. Звезды подсказывают, что она не останется незамеченной и даст хорошие плоды. Однако не все пойдет так гладко, как хочется. И заранее задуманная романтическая акция, и спонтанный любовный креатив наверняка потребуют расходов.

Телец

Сегодня Тельцы охотно включаются в любовные игры, порой не замечая, что они требуют от них чересчур высоких энергозатрат. Это прекрасный день, если вам нужно дать свежий импульс остывшим чувствам или положить яркое начало новому роману, но помните, что такой темп вы сможете выдерживать не всегда.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют любовную активность Близнецов в целом, но не советуют им проявлять в любви слишком настойчивую инициативу и делать важные заявки с прицелом на отдаленное будущее. Планируя совместные прогулки, свидания и развлечения, стоит заранее готовиться к сюрпризам и забавным моментам.

Рак

Этот день побуждает Раков стать смелее в делах сердечных - например, не бояться активного флирта, инициативы или возможного столкновения с конкурентами. Но любовный успех (такой, как они его понимают) будет под вопросом. Это подходящее время для экспромта или игры ради процесса, а не ради «приза».

Лев

У влюбленных Львов сегодня масса энергии, которая побуждает их проявить свою инициативу или быстро подхватить инициативу партнера. Расстояние и различия для них не имеют значения. В своем желании быть любимыми и замеченными они могут вести себя несколько вызывающе. Свидание пройдет нестандартно.

Дева

Под влиянием сегодняшней психологической атмосферы влюбленные Девы способны на весьма оригинальные и смелые шаги, на которые вряд ли решились бы при других обстоятельствах. Зная, что ход любовной игры непредсказуем и нельзя просчитать всех последствий, они все же будут склонны включиться в нее.

Весы

Сегодня влюбленные Весы склонны испытывать судьбу и играть в рискованные игры, порой оказываясь «на грани». В личных отношениях они могут рассчитывать на веселье, искренность и взаимность. Доля осторожности не помешает Весам, ищущим любовь или имеющим дело с малознакомым человеком в новой компании.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов этот день может сделать излишне предприимчивыми. Не исключено, что они примутся активно навязывать партнеру свою помощь или чересчур усердно развлекать его своими талантами. Им стоит помнить, что излишняя экстравагантность и напор могут не только привлечь, но и оттолкнуть.

Стрелец

Сегодня Стрельцы покоряют своих любимых энергией, смелостью, уверенностью, умением смотреть в счастливое будущее и готовностью идти к нему семимильными шагами. Кроме того, с ними не соскучишься. Сами же Стрельцы порой склонны смотреть на любовь как на спорт или на азартную игру с большими ставками.

Козерог

Сегодня любовь легко превращает Козерогов из консерваторов в экспериментаторов. Они способны удивить любимого человека изобретательностью, раскованностью или оригинальными дарами. Им не помешает заранее подумать о границах своей свободы и возможных последствиях своей увлеченности любовной игрой.

Водолей

Сегодня Водолеям важно просчитать или почувствовать в любовных отношениях ту грань, за которой их стабильный успех превращается в непредсказуемую игру. Почва под их ногами начнет становиться более шаткой, если они не довольствуются четкими рамками своей роли и начинают проявлять экстравагантность.

Рыбы

Сегодня праздник любви требует от Рыб усилий, а взамен не сулит гарантированного результата. Стараясь сделать что-то для любимого человека, они рискуют вложить все силы в подготовку, антураж и «сервис», в ущерб истинной гармонии душ. Звезды советуют им включить чувство юмора и не слишком стараться.