Держимся подальше от любви — романтический гороскоп на 5 июня

Сегодня не стоит идти лишний раз на свидание или устраивать романтический вечер.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня им лучше заранее спланировать программу романтического свидания. Этот день не дает полной свободы действий, заставляет учитывать не только свои желания, но и объективные обстоятельства. В общении не стоит рассчитывать на долгий разговор и полную откровенность.

Телец

Сегодня романтические планы Тельцов вряд ли могут быть реализованы в полной мере. Что-то заставит их стать более сдержанными, осторожными или расчетливыми. Многим Тельцам будет сложно выразить свои чувства словами. Не лучший момент для свидания, предложения или отправки важного личного сообщения.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждут осечки при попытке связаться с партнером, договориться с ним или узнать новости о нем от друзей. Любовную переписку затруднит задержка сообщений или иное препятствие. Возможно опоздание к намеченному времени встречи. Не стоит загружать в Сеть свои романтические фото и видео.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не торопиться, если им пришла в голову мысль сделать любимому человеку оригинальный подарок. Это не лучший момент для денежных трат, связанных с романтическими отношениями: вы можете ошибиться в выборе, пойдя на поводу у популярных стандартов или следуя советам друзей.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам заранее поставить границы своим любовным аппетитам и строже контролировать свое поведение — в противном случае это сделают другие люди или внешние неумолимые обстоятельства. Если вы ждете от свидания многого и хотите полной свободы действий, лучше отложить встречу.

Дева

События этого дня способны вогнать влюбленных Дев в уныние, если они ждали от них слишком многого. Стоит быть осторожнее с негативными мыслями: можно запрограммировать себя. В эти сутки нежелательно выкладывать фото, знакомиться, назначать свидания, пытаться наладить связь или выяснить правду.

Весы

Весам звезды подсказывают, что осечки в делах сердечных сегодня не так уж страшны и часто даже идут им во благо. Не стоит унывать, если не удалось романтическое мероприятие, не сложился разговор или задерживается отклик от пассии: скорее всего, это к лучшему и бережет вас от каких-то неприятностей.

Скорпион

Обстоятельства этого дня мешают Скорпионам найти понимание у партнера, а иногда и просто связаться с ним. Свободным Скорпионам, ищущим знакомств, стоит быть готовыми в своих мероприятиях к осечке или отказу. Желательно отложить важный разговор, свидание, регистрацию аккаунта на дейтинговом сайте.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не исключены любовные осечки. Увлеченные романтической частью ситуации, многие Стрельцы забудут о скучных практических мелочах, без которых комфортное свидание оказывается под вопросом. Также не всегда будут складываться удачно внешние обстоятельства, может подвести связь.

Козерог

В этот день чувства влюбленных Козерогов сильны, но не определяют полностью их поведение. Им трудно «потерять голову» — так как ими руководят не только эмоции, но и критическое мышление, здравый смысл, привычка к контролю. Они отлично видят те границы, которые им не следует переступать в любви.

Водолей

В этот день влюбленные Водолеи могут стать жертвами своей принципиальности, упрямства, скромности или стремления к независимости. По любой из названных причин они способны отдалиться от партнера или обдать его эмоциональным холодом. Это не лучший момент для знакомства и доверительного общения.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отложить романтическое свидание, если они возлагают на него большие надежды. Помешать исполнению желаний может неудачное стечение обстоятельств, неподходящий настрой, отсутствие каналов связи или другой фактор. Любовное послание, отправленное в этот день, может не дойти вовремя.