Играем по своим правилам — гороскоп на 5 июня

6-7 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Меркурия и Сатурна гасит креативный энтузиазм, утяжеляет мышление и усложняет коммуникацию.

Творческий процесс или игру замедляют правила и формальности. Возможны опоздания, задержки писем и платежей, неприятные известия, критика. Может требоваться контроль над детьми, коррекция текста, проверка документа. Общение может затруднить плохая связь или вынужденная дистанция. Возможна зацикленность на одной теме или схеме. Не лучший день для выступлений, презентаций и обучения, публикации статей, аудио и видеоматериалов, создания аккаунтов и аватаров.

Овен

Сегодня Овнам придется подредактировать свои планы на день или на летний отпуск, уточнить лимиты времени для развлекательных мероприятий или допустимые рамки расходов в них. Овнам-родителям придется строже контролировать поведение детей, призвать их к дисциплине или отказать им в исполнении необязательных прихотей. Игровые, романтические и другие акции нежелательно затягивать до позднего вечера.

Телец

Тельцам сегодня может недоставать простора для действий. В ходе реализации своих оригинальных планов им придется столкнуться со строгими регламентами. Возможно, придется очертить территорию для игр, задать время беседы, установить контроль над детьми, текущими расходами или входящими сообщениями. Нехватка времени или другой фактор помешают им свободно выражать свои мысли на словах или в письмах.

Близнецы

Сегодня Близнецов поджидают те или иные проблемы с коммуникацией. Этот день может создать препятствия в пути — например, проверки документов, опоздания или дорожные пробки. Также не исключены блокировки доступа, задержки сообщений и платежей, сложности с речью или пониманием текстов, сбои в работе средств связи, программ и гаджетов. Это не самый удачный день для переписки и целевых поездок.

Рак

Сегодня Ракам стоит внимательнее проверять платежные данные, сопроводительную документацию и качество приобретений. Составляя свой список покупок, желательно вычеркнуть из него лишнее и ограничиться самым необходимым. Лучше повременить с подачей заявки, открытием счета или заказом банковской карты. Не стоит полностью доверять новостям и сообщениям от друзей. Возможно извещение на финансовую тему.

Лев

Сегодня Львам придется считаться с действующими вокруг правилами, стандартами и системами контроля. Индивидуальное самовыражение будет доступно для них лишь в заданных рамках, их может обозначить группа или конкретное лицо, с которым они связаны. Возможны профессиональные ограничения. Не исключено, что придется в чем-то себе отказать — например, в покупке, в свободном выражении мыслей или чувств.

Дева

Сегодня Дев ждет тайное разочарование или препятствие. Могут оказаться временно недоступны нужные им маршруты или источники данных. Вероятны задержки платежей и сообщений. Не исключается творческий или любовный тупик, зацикленность на одной мысли или схеме, недомогание. Не стоит планировать на этот день поездки и значимые мероприятия, а также дела, требующие постоянной связи и информированности.

Весы

Для Весов день чреват небольшим, но ощутимым дискомфортом. Причиной может стать любовное разочарование, недополученное удовольствие или скромный приз в игре. Не исключен мелкий штраф или другой материальный ущерб. Звезды советуют не драматизировать ситуацию, но и не вести себя чересчур беспечно. Лучше отложить начинание, особенно публичное, требующее затрат и связанное с активной коммуникацией.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше воздержаться от начинаний и попыток творческого самовыражения: возможен профессиональный, бюрократический или иной барьер. Возрастает риск недопонимания, контроля, цейтнота, проверки, выговора, плохого контакта с детьми, друзьями, начальством, домочадцами, объектом симпатий или целевой аудиторией. Не лучший день для консультации, презентации, собеседования, выступления.

Стрелец

Сегодня на пути Стрельцов могут встать административно-бюрократические или другие преграды. Не исключено, что развитию их проектов помешает плохая связь, временное закрытие маршрута или проверка документов. Могут найтись ошибки в сделанных ранее расчетах, в медицинской, финансовой или сопроводительной документации. Не стоит выбирать этот день для начала путешествия, лечения или учебного цикла.

Козерог

Сегодня на одной чаше весов у Козерогов увлеченность, а на другой — рациональное системное мышление. Большинство Козерогов не станет отключать «внутренний счетчик» и игнорировать голос своего «внутреннего цензора» — и благодаря этому вовремя остановиться на критической черте. В этот день лучше избегать покупок и начинаний (возможны разочарования), контролировать романтические и родительские чувства.

Водолей

Сегодня у Водолеев может не сложиться доверительный диалог с нужными им людьми — в том числе близкими. Часто сокращать общение или отказываться от него будут сами Водолеи. Возможно, их заставит держать дистанцию скромность, природная сдержанность или профессиональный долг. Не стоит выбирать этот день для разговора или выступления, включения в новую группу, публикации текстов и изображений.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам сузить свой круг общения и список задач. Даже в мелочах желательно действовать по плану. Одной из сложностей этого дня могут стать коммуникационные и бюрократические барьеры. Возможно, вам будет труднее обычного дозвониться до службы поддержки или сохранить контакт с коллегами. Не исключены опоздания, блокировки каналов связи и проблемы при оформлении документов.