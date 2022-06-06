Какие китайские знаки разбогатеют в 2022 году

2022 год – год Водяного Тигра обещает быть очень насыщенным и богатым событиями.

Элемент воды в 2022 году способствует удаче в финансовом плане. Больше всего в этом году повезёт людям, рождённым под знаками Крысы, Козы, Обезьяны и Свиньи.

Немалая прибыль в финансах ждёт тех, кто стоит у власти, занимается крупным бизнесом или вносит свой вклад в развитие новых технологий.

А вот с инвестициями нужно быть осторожней, иначе неправильное вложение денег приведёт лишь к убыткам. Стоит больше трудиться, ведь усердный труд непременно окупится.

Элемент дерева в 2022 году означает силу и власть.

Это говорит о том, что в этом году представители знаков Восточного гороскопа будут бороться за право быть достойным, признанным и успешным.

Также, в этом году на пути может встретиться много препятствий и жизненных трудностей, но побороть их поможет оптимистичный настрой и сила духа.

Любовный гороскоп сулит удачу в 2022 году, особенно для Собаки, Змеи, Тигра, Петуха и Козы.

Поэтому одиноких, возможно, ждёт интересное знакомство, которое перерастёт в любовные отношения, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут привнести в них приятной новизны, которая поможет укрепить союз.

В плане здоровья более всего следует быть дисциплинированными и осторожными Дракону, Кролику и Быку.

Итак, а теперь подробнее поговорим о том, какие же знаки восточного гороскопа станут настоящими счастливчиками в 2022 году.

1. Крыса

Год Тигра для Крысы – это не самый удачный год в сфере карьерного роста или улучшения здоровья, но без денег представители знака не останутся.

В любви же Крысам повезёт больше, и если кто-то из них ещё не встретил вторую половинку, то обязательно её встретит. Лучшее время для этого наступит к концу апреля.

2. Бык

В 2022 году Быкам стоит усерднее работать ради своего будущего.

Именно таким путём они смогут обеспечить себе удачную карьеру, ведь многие карьерные возможности позволят развиваться в своём деле. Этот год – самое подходящее время для ведения своего бизнеса.

Ожидает Быков и везение на любовном фронте.

Наиболее подходящее время для этого наступит с началом лета. Данный период поспособствует удачному развитию любовных отношений.

3. Обезьяна

Этот год будет наиболее успешным и перспективным для Обезьян в финансовом плане.

Для этого им следует использовать любые шансы и возможности, которые будут встречаться на их пути.

Именно 2022 год поможет значительно улучшить финансовое состояние Обезьян, так как поток финансовых доходов может поступать из любых источников.

Стабильное финансовое положение поможет представителям знака вложить деньги на исполнение своих желаний, инвестировать в землю или недвижимость, а также осуществить какие-либо крупные покупки, к примеру, автомобиль, а также вложить деньги в капитальный ремонт дома.

4. Кролик

Для Кроликов 2022 год – это год спокойствия и равновесия. Не стоит ожидать каких-то напряжённых ситуаций или серьёзных проблем.

Много вдохновения и энергии будет в этом году у Кроликов для того, чтобы реализовать и хорошо показать себя на работе перед коллегами и начальством.

Год Тигра принесёт Кроликам удачу в любви.

Он достигнет стабильности и зрелости и будет готов к серьёзным отношениям, поэтому тех представителей знака, у которых ещё нет второй половинки, есть вероятность встретить её.

Наиболее подходящим для любовных отношений считается период: май, июнь, июль. Это время для развития новых или усовершенствования уже начавшихся отношений.

5. Дракон

Весь 2022 год Дракону будет сопутствовать фортуна, и способствовать этому будут интересные знакомства и появление новых друзей. Именно благодаря общению и хорошим связям удастся поддерживать свою репутацию и добиться успеха.

Дракона ожидает улучшение финансового положения. Несмотря на то, что за последние несколько лет удача не была благосклонна к ним, в 2022 году всё изменится в лучшую сторону.

Это вовсе не означает, что Дракон может в одночасье стать миллионером, но нуждаться в деньгах он точно не будет. Для этого ему придётся хорошенько потрудиться, и результат не заставит себя долго ждать.

Но, не стоит заниматься расточительством, это может привести к тому, что Дракон потеряет всё, чего так долго добивался.

6. Тигр

Для Тигров 2022 год станет годом больших перемен.

Успех ждёт Тигров как в любви, так и в финансах. Финансовое положение заметно улучшится, стоит ждать прибыли.

Представители знака могут начать новый бизнес, ожидать прибавку к зарплате, а также покончить с неудачными отношениями или же, наоборот, завести семью.

Смело можно занимать деньги друзьям, все долги обязательно вернутся. Инвестиции, сделанные в прошлом, принесут неплохую прибыль.

Представителям знака Тигр можно заниматься благотворительностью, вкладывать деньги в акции.

7. Змея

Для Змеи 2022 год будет годом, полным сюрпризов и счастливых перемен, ведь за последнее время им так не хватало прогресса!

Они легко могут следовать новым идеям и реализовывать свои планы. Окажется удачным и плодотворным рабочее партнёрство.

В любви для Змеи в год Тигра наступит гармония в отношениях, что может привести к серьёзному шагу – браку.

8. Петух

2022 год принесёт Петухам везение во всех сферах.

Они смогут реализовать свои творческие планы, над которыми много трудились в прошлом. Для этого представителям знака нужно использовать свой творческий потенциал, воображение и энергию.

Удастся выполнить всё, что задумано, а также завершить уже начатые важные дела и совершить довольно крупные покупки.

Петуха ожидает переезд в дом побольше, на дачу или даже на родину. Первую половину года лучше всего посвятить семье, отношениям с близкими, своим друзьям.

Во второй половине года возможны новые знакомства.