Сглаживаем острые углы — любовный гороскоп на 6 июня

Стоит быть осторожнее в общении с партнером — можем что-то ляпнуть, не подумав.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня в любовных делах от них не требуется гиперактивности и предприимчивости. Гораздо важнее может оказаться чувство меры, практичность или понимание роли деталей. Планируя свидание, стоит уделить особое внимание приятным мелочам, создающим комфортную атмосферу.

Телец

Тельцам не стоит пропускать этот день, если они заинтересованы в гармонизации своей личной жизни. Сегодня возрастают шансы на приятное свидание или интересное знакомство. Женщинам-Тельцам для того, чтобы привлечь к себе чужое внимание, будет достаточно мягко подчеркнуть свою естественную красоту.

Близнецы

Сегодня для Близнецов играют роль практические детали романтического свидания — например, вкус еды или бытовой комфорт. Особенно чувствительными к ним окажутся представительницы прекрасного пола. Это не лучший момент для приключений и прогулок, встречи предпочтительнее дома или в кафе (ресторане).

Рак

Сегодня Ракам не составит труда реализовать свои мелкие романтические прихоти или чем-то порадовать любимого человека, этому помогает сама обстановка. Не стоит отказывать себе в спонтанном свидании: оно пройдет приятно, оставит хорошие воспоминания и замотивирует на продолжение встреч в будущем.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня им не обязательно блистать и выглядеть сногсшибательно, чтобы привлечь внимание объекта симпатий. Однако им стоит обращать внимание на отдельные мелочи, из которых складывается их образ. Это может быть стиль питания или манера распоряжаться деньгами в быту.

Дева

Этот день вернет Девам ощущение гармонии, поможет вновь поверить в любовь и в свою привлекательность для лиц противоположного пола. Многим Девам будет импонировать не любовь-страсть, а любовь-дружба. Возможны известия от далекого объекта симпатий. Благоприятный момент для романтического свидания.

Весы

В этот день Весам не стоит искать решение своих любовных проблем в привычных сценариях поведения. Лучше исходить из тонкостей сложившейся ситуации (скорее всего, не совсем стандартной и шаблонной) и постараться тонко обернуть их себе на пользу. Своими любовными успехами сегодня лучше не хвастаться.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на небольшой, но приятный успех в своих любовных делах. Важно помнить, что любимому человеку нужен комфорт, не стоит забывать про подарки и комплименты. Свободным Скорпионам звезды советуют не пренебрегать дружескими связями: в них есть романтический потенциал.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут испытать разочарование, попытавшись включить в любви свою личную харизму и стать генератором творческих идей. Обстоятельства потребуют от них другого стиля поведения, более сдержанного и прагматичного. Им стоит помнить, что иногда все решает одна-единственная деталь.

Козерог

Обстановка этого дня благоприятна для личной жизни Козерогов. Им стоит забыть на время о всех своих делах и тревогах ради спокойного и комфортного общения с любимым человеком. Одинокие Козероги получают шанс на приятную встречу или на хорошее известие, говорящее о возможности настоящего счастья.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не пренебрегать деталями, когда речь идет о совместном быте или интимной жизни. Это день, когда важно уметь наслаждаться именно повседневными мелочами, находя в них неожиданные и приятные новые грани — что будет нетрудно, если рядом по-настоящему близкий человек.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на приятное свидание, если поставят на первое место привычки и потребности любимого человека. Небольшое смещение точки баланса в сторону партнера не отразится на гармонии отношений, зато поможет предотвратить или заранее смягчить разногласия с ним в близком будущем.