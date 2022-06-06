Любовь и понимание — романтический гороскоп на 7 июня

Сегодня стоит сделать ставку на дружбу и поддержку в паре.

Овен

Сегодня Овнам сложно действовать в любви своими привычными энергичными методами. Им придется подстроиться к ситуации и учесть требования момента. Это подходящее время для мелких полезных подарков и оригинальных ненавязчивых знаков внимания, особенно если объект симпатий — ваш коллега или помощник.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы получают от звезд приятные бонусы, и стоит ими воспользоваться. Это день гармонии чувств и вкусов, взаимопонимания в важных для вас мелочах. Вы можете спокойно назначать свидание на своих условиях или вести разговор с любимым человеком в том стиле, который вам удобен.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам выбирать для свидания не праздничную суетную атмосферу, а обстановку, близкую к домашней. Многим Близнецам в этот день важно не только отдать дань чувственной стороне любви, но и поговорить с партнером о насущных мелочах — например, финансовых или бытовых.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не откладывать разговор с любимым человеком — особенно если им необходимо обсудить с ним какой-то щекотливый практический вопрос. Несмотря на некоторую долю иронии, его отношение к проблеме в целом окажется лояльным, можно не бояться насмешек или суровой критики.

Лев

Влюбленных Львов этот день заставляет быть реалистами и мыслить практичнее. Вероятно, каждое их слово будет произноситься с конкретной целью и нести в себе долю расчета. Свидание желательно назначать там, где можно поговорить не только о любви или «высоких материях», но и о насущных текущих делах.

Дева

Сегодня звезды создают Девам хорошие условия для романтической переписки. Это день, когда можно выразить свои мысли и чувства и быть понятым, невзирая на естественный барьер — например, культурный или языковой. Если пришло известие или оригинальное предложение издалека, стоит на него откликнуться.

Весы

Этот день делает влюбленных Весов проницательнее, прагматичнее и осторожнее. В общении с любимым человеком они будут искусно и исподволь поднимать нужные им темы и смотреть на реакцию. День не способствует бурному всплеску страстей, но отказываться от них не стоит, достаточно стать чуть умереннее.

Скорпион

Сегодня любовные успехи Скорпионов не в последнюю очередь зависят от умения почувствовать настроение своего партнера и принять его вкусы (которые не всегда будут стандартными). Романтическое настроение способно гармонично уживаться с дружелюбием, и в этом тандеме не всегда будет легко уловить грань.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня у них нет в руках тех рычагов, на которые они делают ставку в других обстоятельствах. Например, им не удастся лихо развернуть любую ситуацию в свою пользу. Романтическое общение может мягко скатиться на рельсы обсуждения повседневных мелочей.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не портить общую любовную гармонию острой реакцией на отдельные события. Этот тот самый день, когда мироощущение и эмоциональный фон во многом зависят от собственного настроя и выбора. Если вы планируете свидание, абстрагируйтесь от всего, что может испортить вам настроение.

Водолей

Сегодня в мышлении влюбленных Водолеев может возобладать не романтика, наивность или слепая вера, а глубинный скепсис. Это хороший день для стабильных пар: он позволяет партнерам поговорить о самых разных деталях своего романа, включая неприятные. Для первого свидания эти сутки не слишком подходят.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что взаимопонимание в их романе сегодня не безусловно. Гармонию легко подпортить — в том числе собственными словами. Звезды советуют избегать споров, односторонних и взаимных претензий. Пусть в паре «правят бал» дружба и любовь, а не личные амбиции.