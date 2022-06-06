Общаемся налево и направо — гороскоп на 7 июня

8-9 лунные сутки. День начнется приятно и есть шанс сохранить ровный настрой до ночи.

Сегодня можно дружелюбно и заинтересованно общаться, мыслить нешаблонно, но сохраняя чувство меры. Критичность мнений в эти сутки присутствует, но чем-то смягчена и не ведет к ссорам — при условии, что не вступают в игру личные мнения и амбиции. Луна в Деве помогает подходить трезво к обсуждению любой темы и вникать в ее нюансы. Хорошо поддерживать связи, обсуждать новинки, обмениваться полезными советами, прояснять неочевидные детали. Внимание могут привлечь медицинские, финансовые, хозяйственные, метеорологические вопросы.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам поддерживать дружеские отношения с коллегами, подчиненными и представителями сервисов: это значительно упростит им решение повседневных задач и сделает ненужными лишние усилия. При подсказке лояльно настроенных коллег или дружелюбного персонала возможны дополнительные доходы и полезные приятные приобретения, возрастет шанс мягкого улаживания застарелых проблем.

Телец

У Тельцов может появиться искушение провести этот день в полном покое, поддавшись лени и наслаждаясь любимыми удовольствиями. Звезды подсказывают, что он подходит не только для расслабления: это отличный момент для приятного, дружелюбного и продуктивного общения с нужными людьми. Не стоит терять время, если вы хотите выразить свои чувства, поговорить с друзьями или кого-то о чем-то попросить.

Близнецы

Близнецов этот день призывает к практичности и хозяйственности. По собственной воле или под влиянием обстоятельств они откажутся на время от своих личных планов и запросов, сделав акцент на доме или насущных нуждах. Это подходящий момент для частных бесед и домашних совещаний. Возможен интерес к кулинарии и финансам. Важное условие приятного дня — умение подстраиваться к ситуации, не выделяться.

Рак

Для Раков этот день обещает стать очень информативным. Немалую роль сыграет окружающая обстановка, которая сегодня не склоняет к конкуренции и позволяет спокойно обсудить любую тему в дружелюбном или нейтральном тоне. Можно смело выбирать эти сутки для переписки, учебы, рутинных разъедов, коротких прогулок, визита к врачу или в аптеку, общения с повседневным окружением по мелким насущным поводам.

Лев

Сегодня в центр внимания Львов могут попасть платежные документы, текущие финансовые новости или насущные покупки. День подходит для совещаний на материальные темы, для целевых приобретений и выбора практичных обновок, включая лекарства и электронику. Принимая решения на основе чужих советов и отзывов, важно видеть вещи объективно, ориентироваться не на вкус отдельных друзей, а на общее мнение.

Дева

Девам стоит использовать возможности этого дня. Он хорош для учебы, развития связей и симпатий, путешествия, выбора маршрута, общения на иностранном языке, расширения кругозора через практические мелочи. Если приятная беседа завязалась вчера, сегодня будет продолжение. Вероятны полезные вести издалека.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить внешнюю активность и побыть в тени. В спокойной обстановке — например, дома или в тиши личного кабинета — можно подробнее изучить нужную информацию и вникнуть в особенно волнующие детали (например, медицинские или финансовые). Также это удачный день для приватных совещаний с узким кругом друзей и доверенных лиц, досконально разбирающихся в нужной вам теме.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать подходящий день для общения. Сегодня любой диалог начнется с приятной ноты — особенно если разговор завязался рано утром или был начат еще накануне. В этот день можно рассчитывать на чужую симпатию, дружелюбие и здравый смысл. Но злоупотребление хорошим настроем собеседника нежелательно. Лучше считаться с его/ее привычками, интересами и оригинальными вкусами.

Стрелец

События этого дня удерживают внимание Стрельцов на делах практических. Важным элементом дня будет общение, но определенного рода. Звезды советуют не назначать на сегодня публичные выступления, в них будет сложно продемонстрировать весь свой потенциал. Это подходящий момент для рабочих совещаний о насущном — например, о материалах и снабжении — а также о деталях, связанных с поддержкой здоровья.

Козерог

Козерогов ждет вполне удачный день, но его могут испортить отдельные мелочи — например, поведение значимого человека. Чтобы стабилизировать настроение, желательно начать утро с чего-то приятного, задав тон всему дню. Он подходит для предметного общения, обучения, терапевтического лечения, несложных поездок, литературной и научно-исследовательской работы. Возможны вести с отдаленных территорий.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что к событиям этого дня не стоит подходить с глобальными шаблонами. Вместо системного масштабного мышления, он требует внимания к деталям и именно в них предлагает искать истину. Это удачный момент для кропотливых практических исследований в рамках той программы, которую вы считаете для себя важной. Не исключено, что вам придется узнать о ком-то что-то неприятное.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит отказываться от общения, но важно обходить в его процессе знакомые ловушки. Звезды советуют сделать ставку на дружелюбие, нейтралитет и принятие свободы чужих вкусов. Нежелательно «переходить на личности» или слишком подчеркивать свое персональное мнение: такой поворот беседы усложнит взаимопонимание, а кроме того, вы можете ошибиться и поставить себя в неловкое положение.