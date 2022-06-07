Какие знаки потеряют деньги совсем скоро

Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, чего ждать от недели с 6 по 12 июня для всех знаков зодиака.

У Овнов в этот период будут упущенные шансы по заработку. Основная задача — сохранять спокойствие, тогда возможно уловить все, что будет иметь отношение к деньгам. Подпортить настроение смогут близкие, которые потребуют вложения в них финансов. В этом случае отказ не принимается.

Тельцам необходимо следить за своими карманами, потому что есть большая вероятность кражи финансов и потери, причем не по вашей вине. Цель — быть внимательными, смотреть за имуществом. На этой неделе полезно слушать мужчин, которые дают советы.

Для Близнецов это не лучшая неделя для открытия новой компании или смены работы. Могут возникнуть проволочки и отказы, которых никто не ждет. Деньги могут быть задержаны, поэтому неделю лучше провести в спокойном режиме.

— Если вы, например, продажник, то вам придется повысить квалификацию. И так можно говорить о каждой сфере деятельности. Обучение будет аккумулировать финансовую энергию. Главное, придать этим знаниям форму и извлечь прибыть, — рассказал экстрасенс в новом видео на своем YouTube-канале.

Львам не нужно строить воздушных замков: если вы поставите себе несбыточные финансовые цели, вы к ним не придете никогда. Не ставьте несбыточных задач — ставьте маленькие, но достижимые. Эта неделя даст понимание, как двигаться к своим деньгам, причем Вселенная расскажет об этом устами женщины.

Девы реализуют все свои амбиции, но есть риск столкновения с профессиональной ревностью. Ее важно использовать в правильном ключе.

У Весов, с одной стороны, хорошая неделя, а с другой — не очень, потому что придется получать и отдавать деньги. Это будет почти соразмерно, и представители знаков получат больше, чем отдадут.

Скорпионам на этой неделе риски принесут доход. Нужно не бояться, тогда можно рассчитывать на большую прибыль.

Стрельцам необходимо больше находиться в динамике: больше переговоров и поездок, суета принесет ту энергию, которая даст деньги. Важно не прятать средства от родных. Если кто-то задаст прямой вопрос о деньгах, необходимо прямо на него ответить. Это нужно для того, чтобы деньги «не скрывались» от вас.

Козероги будут очень расчетливы. Это будет граничить с алчностью или даже с жадностью.

Водолеи могут оказаться скованны страхами в финансовой сфере, но они будут интуицией и подсказкой, куда лезть не стоит. Следует прислушаться к внутреннему голосу.