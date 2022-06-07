Сохраняем быстрый темп — финансовый гороскоп на 8 июня

Сегодня стоит работать на полную мощность.

Овен

У Овнов сегодня могут сложиться нестабильные отношения с деловыми партнерами. При нарушениях обязательств возможны разрывы отношений и осложнения в делах. Вместе с тем это неплохой день для поиска новых людей, которые могли бы стать на замену неэффективному партнерству. Особенно это уместно в тех случаях, когда вы давно хотели расстаться с некоторыми деловыми партнерами.

Телец

Звезды советуют Тельцам не отвлекаться от практической работы в рамках трудового коллектива. Уходите от межличностных разбирательств с коллегами, не отвлекайтесь от решения текущих вопросов. В этом случае у вас возрастают шансы на увеличение доходов и рост производительности труда. Тщательно подходите к работе с информацией и с документами.

Близнецы

Близнецы смогут достигнуть неплохих результатов за счет своего оптимизма, творческой выдумки и уверенности в себе. Не сомневайтесь в том, что вам удастся реализовать свои намерения. В этом случае вам будет обеспечена поддержка со стороны единомышленников. Неплохое время для согласованной работы в составе группы. Удачно реализуются ваши намерения и планы.

Рак

Несмотря на неоднозначную ситуацию в трудовом коллективе, Раки смогут добиться выгодных им решений. Используйте имеющиеся у вас деловые связи, особенно из числа влиятельных покровителей. Неофициальные переговоры или общение через посредников сейчас имеет больше шансов на успех. Также это хорошее время для получения дополнительной подработки при удаленной работе.

Лев

У Львов в этот день могут возникать сложные и запутанные ситуации с теми людьми, с которыми вам приходится взаимодействовать в повседневной практике. Прислушайтесь к подсказкам своей интуиции и советуйтесь с друзьями и единомышленниками – это поможет вам не сбиться с правильного пути. Активнее используйте технические новинки в своей работе.

Дева

Несмотря на некоторое напряжение с деньгами, у Дев сегодня сохраняются хорошие шансы на карьерное продвижение. Особенно это справедливо для руководящих работников. Ваши расходы неожиданно вырастут, а доходные статьи бюджета не смогут их в полной мере компенсировать. Однако вы измените ситуацию путем принятия правильных управленческих решений.

Весы

Эмоциональное состояние типичных Весов в этот день может оказаться на грани потери равновесия. Основной причиной волнений может стать нарушение действующих договорных отношений со стороны партнеров. Бизнесменам рекомендуется усилить контроль над выполнением условий договора. Используйте этот день для учебы и повышения уровня профессиональной квалификации через обмен мнений с коллегами.

Скорпион

Скорпионы, работающие на подчиненных должностях, могут почувствовать, насколько неустойчиво их положение в трудовом коллективе. Старайтесь уходить от интриг и межличностных разбирательств. Не следует высказывать критических замечаний в адрес коллег, даже если ваши претензии справедливы. Это хороший день для использования чужих финансовых ресурсов, кредитов и ссуд.

Стрелец

От личной инициативы Стрельцов сегодня почти ничего не зависит. Основное внимание следует уделить внешним обстоятельствам. Старайтесь не навязывать окружающим свои представления и способы решения тех или иных вопросов, а подстраиваться под сложившиеся внешние обстоятельства. Можно делегировать партнерам часть своих полномочий.

Козерог

Звезды советуют Козерогам, имеющим свой бизнес, в этот день активнее заниматься капитальным ремонтом и строительством. Например, можно закладывать постройку зданий. Также можно заниматься благоустройством производственных помещений: магазинов, офисов, складов. У безработных неплохие шансы найти постоянную работу.

Водолей

Водолеи сегодня могут осознать, что новые пути подчас открывают гораздо больше перспектив в сравнении с традиционной деятельностью. Несмотря на трудности с доступом к достоверной информации, вам удастся использовать имеющиеся сведения с пользой для дела. Проанализируйте поступающую информацию с точки зрения ее пользы в ближайшей перспективе.

Рыбы

У Рыб, имеющих свой бизнес, хорошее время для капиталовложений в приобретение недвижимости, а также для ведения строительных и ремонтных работ. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе и сельском хозяйстве. Быстрым темпом идут работы по техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских.