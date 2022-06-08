Подстраиваемся под людей и ситуации — гороскоп на 9 июня

10-11 лунные сутки. Сегодня тригон Солнца и Луны обеспечивает базовую гармонию, но обстановку трудно назвать полностью гармоничной.

Велика зависимость от партнеров и контрагентов, но не всегда легко держать в отношениях с ними паритет. Не исключены провокационные выпады и острые реакции на них. Порой будет нелегко уловить разницу между спонтанным и продуманным ходом, игрой в шутку и всерьез. Для успешного сотрудничества предпочтительнее динамический баланс. Роль стабилизатора выполнит фигура посредника, третейского судьи или независимого эксперта, способного «подняться над суетой» и оценить ситуацию со стороны.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам быть дипломатичнее и лучше контролировать свои реакции на чужие поступки: это не только вопрос удачного сотрудничества, но часто и вопрос личной репутации, которая легко может быть подорвана собственными импульсивными действиями. В сложных случаях имеет смысл найти дружелюбного посредника, способного выступить в роли третейского судьи или независимого эксперта.

Телец

День станет для Тельцов хлопотным, заставит их заняться двумя или несколькими делами сразу. Многим Тельцам не удастся обойтись без чужой помощи, придется теснее сотрудничать со своими партнерами или срочно обращаться в сервисы. Может возникнуть неотложная потребность в лечении, техподдержке или ремонте. Дополнительную напряженность и суету способен внести вынужденный обмен ролями или функциями.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет увлекательное занятие с элементами азарта, творчества и риска. Это насыщенный день для бизнесменов, спортсменов и игроков. Есть шанс быть замеченным или попасть в число призеров — но многие Близнецы используют его не полностью или не получат от своих успехов полного удовлетворения. Их может больше привлекать роль стороннего наблюдателя и болельщика, а не прямого участника.

Рак

Сегодня Ракам потребуется внутренняя или внешняя точка опоры — в противном случае они могут быстро потерять равновесие. Утратив его, пассивные и ослабленные Раки рискуют пострадать от своей нерешительности, а предприимчивые — совершить импульсивный поступок. Возможно столкновение с начальственной фигурой, сильным конкурентом или авторитетным лицом из семейного клана.

Лев

Львам активные приключения этого дня открывают новые горизонты или дают дополнительные возможности. У многих Львов будет выбор и пространство для маневра. Возможны подвижки в бизнесе, в области спортивных и других игр. Есть шанс выбиться в лидеры или стать заметной фигурой в своей команде. Имеется риск споров и проблем с техподдержкой. Азарт желательно сочетать с соблюдением баланса интересов.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам аккуратнее вести дела и заранее думать в них о подстраховке. Возрастет вероятность деловых и финансовых рисков, столкновения материальных и иных интересов, технических проблем. Важно не поддаваться негативным эмоциям и панике: форс-мажорные ситуации обещают стать не только источником нервозности, но и отличным уроком, мотивировать на тренировки и рост мастерства.

Весы

Весам звезды напоминают о дипломатических талантах, которыми одарила их природа, и советуют почаще пускать их в ход в течение дня. Тесная взаимосвязь с нужными людьми или спутником жизни зачастую не оставит им выбора: взаимные интересы не дают разорвать союз, даже если в нем нет идеального баланса и полной гармонии. Придется подстраиваться под темпы партнеров и домочадцев, ладить с конкурентами.

Скорпион

В этот день Скорпионы оказываются в зависимости от обстоятельств и вынуждены лавировать ради подстройки к ним. Линию поведения — порой противоречивую и не соответствующую природным склонностям — им может диктовать их самочувствие, множество текущих обязательств, потребность в сервисе, услугах и техподдержке. Возможно, придется подстроиться к темпам своих помощников или потребностям питомцев.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам отказаться от индивидуальных порывов в пользу командных действий. К услугам многих Стрельцов при этом будет старый сплоченный коллектив, знакомый свод правил или заранее подготовленное поле игры, что значительно упростит им задачу отказа от их персональных амбиций. Это хороший день для партнерства и сотрудничества, при условии соблюдения баланса интересов.

Козерог

Козерогов ждет непростой день, в течение которого им пригодятся душевные или физические силы. Им стоит помнить, что любой порыв этих суток накладывает на них ответственность и увеличивает объем работ. Начинания этого дня рискованны, но часто необходимы, вопрос лишь в чувстве меры, мастерстве и ловкости. Важно сохранять душевное равновесие и идти на обострение ситуации лишь в крайнем случае.

Водолей

Обстоятельства этого дня предлагают Водолеям включиться в активный образ жизни и ясно показывают его преимущества. Не исключено, что их окажется несколько — например, появится шанс быстро расширить область деловых контактов или объем задач, освоить новую технику или прием ведения бизнеса. Может появиться дополнительный выбор транспорта, инструментов или маршрутов, повод побывать в других краях.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам сделать своей главной заповедью осторожность. День подталкивает их к опрометчивым смелым решениям, которые могут ослепить их потенциальной выгодой, но обернуться дополнительными тратами и рисками. Не стоит торопиться, подбирая технику, выбирая сервис, партнера или контрагента: в спешке, суете и азарте может быть нарушен баланс или упущена критически важная деталь.