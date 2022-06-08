Любим здесь и сейчас — романтический гороскоп на 9 июня

Проведите весь этот день со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овны становятся для своих любимых «неудобными» партнерами, так как остро реагируют на многие их действия и постоянно пытаются перехватить у них инициативу. Возможны размолвки. К счастью, ситуация не безнадежна, что-то поможет предотвратить или быстро купировать ссору между влюбленными.

Телец

В круговерти сегодняшних приключений влюбленные Тельцы могут найти некое подобие романтики, но вряд ли получат от развития отношений подлинное удовлетворение. Возможно свидание «между делом» и «на бегу». Многих Тельцов вплоть до ночи будет преследовать ощущение неуверенности или двойственности.

Близнецы

Романтические мероприятия этого дня будут связаны для Близнецов с теми или иными приключениями, которые придутся им по вкусу лишь отчасти. С радостью приветствуя подобные авантюры в другое время, в данный момент они склонны выбирать более спокойный и надежный формат общения с любимым человеком.

Рак

В этот день Ракам лучше отложить романтическое свидание: велика вероятность острого поворота событий, при котором они утратят контроль над ситуацией и над своими поступками. Страстные порывы этого дня вносят в отношения слишком большое напряжение. Шуточный вызов может превратиться в реальный.

Лев

Сегодня Львов мало привлекают легкие и спокойные пути в любви. Большинство представителей знака жаждет простора для игр и острых ощущений, при этом отлично сохраняет баланс практически в любой ситуации. Многие Львы подхватят инициативу любимого человека, видя в ней свой шанс на развитие отношений.

Дева

Влюбленным Девам стоит учитывать напряженный эмоциональный фон этих суток. Поддавшись порыву влечения или раздражения, сегодня легко раздуть ссору или оказаться в стрессовой ситуации, которая блокирует позитивные эмоции и усилит негативные. Стоит подумать прежде, чем дать волю страсти или ревности.

Весы

Сегодня Весам придется балансировать в личных отношениях между инициативой и подстройкой. Многие Весы представляют вместе со своими партнерами единую систему, деля с ними ответственность и за взаимное согласие, и за ссоры. Весам, начинающим роман, стоит приготовиться к его непростому развитию.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам увлекаться романтическими планами или флиртом. Мешать ровному развитию событий и свободе действий будет целый ряд обстоятельств, попытка разрулить или обойти которые будет вести ко все новым сюрпризам и затруднениям. Не стоит попадать в этот замкнутый круг.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам сегодня предстоит балансировать между собственными темпами и потребностями партнера. Звезды подсказывают, что это не такая уж сложная задача, а иногда в ней и кроется вся привлекательность игры. Будьте дружной командой, и время от времени передавайте друг другу мяч инициативы.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня для них велик риск погорячиться и сделать в отношениях роковую ошибку. Лучше избегать любого намека на ревность, на бытовую или иную агрессию: даже если это всего лишь шутка, на нее возможна непропорционально бурная реакция, у которой будут последствия.

Водолей

Сегодня одно из качеств влюбленного Водолея - способность увлекаться. При этом у большинства Водолеев окажутся на уме не туманные воздушные замки, а вполне реальные планы, а возросший энтузиазм и страстность побудят их действовать очень активно, «здесь и сейчас». Важно не превратить любовь в спорт.

Рыбы

В этот день Рыбам опасно идти на поводу у своих и чужих сексуальных импульсов. Возможны сложные моменты в интимной жизни. Не стоит выбирать эти сутки для романтических свиданий и знакомств, если вы боитесь быстрого развития событий и предпочитаете стопроцентную защиту от любых рискованных ситуаций.