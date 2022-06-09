Привет из прошлого — любовный гороскоп на 10 июня

Сегодня прошлые партнеры могут вновь появиться в нашей жизни.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть уступчивее в личных отношениях, а также не забывать об основах этикета и подчинять свой бурный темперамент общепринятым нормам поведения. Если ваш партнер сейчас в более слабом положении, вам не стоит пользоваться этим и демонстрировать свою неограниченную власть над ним.

Телец

Этот день вряд ли даст влюбленным Тельцам ту гармонию, о которой они мечтают. Многие Тельцы вместе со своими партнерами окажутся заложниками ситуации — например, трудовых будней с их неизбежной суетой. Важно не ссориться из-за текущих дел, особенно если вы вместе работаете или продвигаете бизнес.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит поддаваться случайным импульсам и вступать в новые отношения: несмотря на знакомые сценарии, в них не будет полной гармонии и это может привести к разочарованию. В постоянных союзах звезды советуют ничего не менять, так как перемены в этот день могут оказаться не к добру.

Рак

Ракам стоит учитывать напряженный характер этих суток и не испытывать судьбу без необходимости. Романтическое свидание или случайное мероприятие лучше отменить. В постоянных любовных союзах под влиянием новых событий могут оживиться давние разногласия, стоит аккуратнее обходить критичные темы.

Лев

Сегодня любовный энтузиазм Львов может натолкнуться на помехи, но это их не остановит. Не исключено, что они станут для них дополнительной мотивацией, усилят азарт и кураж. Звезды подсказывают, что тратить энергию на преодоление препятствий не всегда хорошая идея. Важное свидание лучше отложить.

Дева

В этот день Девам сложно принять разумное решение в любви, а приняв таковое, трудно его придерживаться. Звезды советуют отложить поиск новых знакомств и перенести на другое время задуманные романтические мероприятия. В постоянных отношениях лучше избегать вспышек гнева, их будет трудно купировать.

Весы

Сегодня для Весов могут оказаться подчеркнуты не приятные, а сложные и порой критичные грани любовных отношений. Для романтического свидания этот день выбирать не стоит. Если вы расстроены, постарайтесь не показывать своих чувств: ваше поведение может быть расценено как слабость или манипуляция.

Скорпион

Для личной жизни Скорпионов это не лучший день: он чаще создает им помехи, чем дарит удачу. Не повредит «санчас» (временный уход в тень, молчание). В тесных близких отношениях приветствуется сознательная сдержанность чувств. Контролировать проявление страстей помогут стандартные нормы поведения.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сделать ставку на стабильность, ясность и верность в любви — при условии, что их интересуют долгосрочные отношения. Стрельцам, которых в данный момент привлекают легкие романы или короткие бурные авантюры, стоит ценить в своих друзьях или подругах честность.

Козерог

В этот день Козерогам трудно оставаться оптимистами и романтиками. Любовь, которая живет в их сердце, сегодня не способна вылечить их от негативизма, скепсиса или тайной печали. Звезды намекают, что в таком настроении вряд ли стоит показываться на глаза любимому человеку или активно общаться с ним.

Водолей

Сегодня Водолеи предпочитают в делах сердечных ясность, равновесие и стабильность. Они предсказуемы в своих планах и не собираются отступать от своих былых ценностей, склонны оставаться надежными и порядочными партнерами для своих любимых. Знакомая схема поведения помогает им быть увереннее в себе.

Рыбы

В этот день влюбленным Рыбам не повредит сдержанность в выражении чувств. Им желательно учитывать влияние своего любовного прошлого, особенно его негативных аспектов: сегодня оно способно незаметно повлиять на их настроение и подтолкнуть к повторению сделанной когда-то роковой ошибки в отношениях.