Протягиваем руку помощи — гороскоп на неделю 13-19 июня

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

16 июня активизируются сразу 2 аспекта: трин Солнце-Сатурн и квадрат Солнце-Нептун. Оба эти аспекта имеют во многом противоположный смысл, поэтому сам этот день и несколько дней вблизи даты 16 июня могут быть противоречивыми. Трин Солнце-Сатурн способствует взвешенным и трезвым поступкам. Каждый шаг просчитывается на несколько ходов вперед на предмет возможных последствий. Намерения человека вполне реалистичные и направленные на достижение практически полезного результата. Хорошо заниматься планированием. Также этот аспект мотивирует людей к умеренности в желаниях, к самоограничениям и самодисциплине. Хорошо идет деловая активность. Вопросы решаются без спешки, основательно и с высоким качеством. Что касается квадратуры Солнце-Нептун, то этот аспект способен дезориентировать людей, которые живут чувствами и вдохновением. В межличностных отношениях может усилиться ревность.

18-19 июня квадратура Венера-Сатурн. В межличностных отношениях этот аспект может приводить к размолвкам и разлукам на фоне охлаждения чувств. У людей может возникать ощущение, что их никто не любит — и это достаточно трудный аспект с точки зрения самооценки личности. В бизнесе этот аспект может проявляться в виде убытков, невыгодных предложений и сделок. Могут возникать осложнения в ходе делового партнерства.

19 июня секстиль Венера-Нептун — это гармоничный аспект, благоприятствующий межличностным отношениям. В партнерстве могут усилиться проявления любви, нежности и взаимной заботы. Отношения становятся мягче, могут быть проявления бескорыстия и милосердия к нуждающимся в помощи. Также этот аспект усиливает эстетическое чутье и потребность в прекрасном. Может проявляться в усилении интереса к искусствам, особенно к живописи и музыке

Овен

В начале и середине недели Овны смогут прекрасно провести время в кругу друзей и подруг. Возможно, вам удастся расширить круг общения, если вы попытаетесь найти единомышленников. Эти поиски могут привести вас в клубы по интересам, в творческие группы по занятиям танцами, спортом и иными хобби, к которым вы питаете интерес. Ваш интеллект в эти дни весьма активен, что позволит вам быстро и безошибочно просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные решения. В личной жизни вы также преуспеете за счет инициативного и объективного поведения. Используйте эту неделю для наработки полезных социальных, дружеских и деловых связей. Конец недели складывается неблагоприятно для праздного времяпрепровождения. Посещение увеселительных заведений приведет к очищению вашего кошелька, однако может не дать вам приятных впечатлений. Воздержитесь от передачи денег взаймы.

Телец

В начале и середине недели у Тельцов удачное время для профессиональной реализации. Благодаря стабильному финансовому положению вы сможете чувствовать себя увереннее. Кроме того, на ваши профессиональные успехи может обратить внимание вышестоящее начальство. Не исключено получение предложения о повышении в должности. Могут существенно вырасти ваши доходы, как от основной работы, так и за счет дополнительной подработки. Укрепление бюджетных возможностей положительно отразится на принятии финансовых решений. Ваши покупки в эти дни могут отличаться практичностью с хорошим соотношением цены и качества. Конец недели может быть связан с усилением напряженности в карьере. Старайтесь не проявлять излишней инициативы и дистанцироваться от начальства. Прямой контакт с начальством может привести к осложнениям для вас, поскольку сейчас вы не вполне готовы к проявлению гибкости и исполнительской дисциплине. Все эти темы вам лучше не затрагивать и обходить стороной проблемные моменты. Женщинам не рекомендуется вносить коррективы в свой имидж. Эксперименты со своей внешностью могут не получить одобрения окружающих.

Близнецы

В начале и середине недели звезды советуют Близнецам сосредоточиться на вопросах личностного развития. Возможно, вы знаете за собой какие-то слабости или те качества и умения, которые хотели бы развить, усовершенствовать. Именно этими вопросами сейчас и следует плотно заняться, поскольку данное время благоприятствует быстрому освоению недостающих вам качеств. Прежде всего, речь идет об учебе, а также о выработке принципиальных подходов к реагированию на типовые жизненные ситуации, в которых вы обычно теряетесь или ведете себя не так, как следовало бы. Подобная работа над собой с соответствующими коррективами сделает вас более уверенными в себе. Сейчас у вас хорошие шансы для того, чтобы повысить свой авторитет за счет морально-нравственного поведения. Удачно проходят дальние поездки, путешествия. Думайте о своем будущем и работайте над тем, чтобы приблизить его. Конец недели может быть связан с неприятностями в отношениях с представителями закона. Старайтесь не нарушать норм закона. Если вы сами водите автомобиль, то будьте аккуратнее, соблюдайте правила движения. Возросшая вероятность нарушений может привести вас к неприятностям в ходе выяснений с инспектором ДПС с соответствующими штрафными санкциями.

Рак

В начале и середине недели Раки смогут проявить себя в ситуациях, требующих быстрого, почти инстинктивного реагирования. Вы не растеряетесь в любой непредвиденной ситуации и поступите вполне адекватно обстоятельствам. Это хорошее время для участия в спортивных состязаниях, связанных с элементами силовой борьбы, индивидуальными единоборствами. Может улучшиться ваше состояние здоровья, укрепиться иммунитет. Можно начинать курсы лечения, проводить медицинские обследования. Также это хорошее время для проведения финансовых операций с «быстрыми деньгами». Вопросы о взыскании долгов также решаются без осложнений. При наличии свободных финансовых ресурсов рекомендуется использовать их на погашение долгов по кредитам и оплату счетов. Успешно проходит изучение духовных практик. В отдельные моменты вы можете почувствовать пробуждение в себе экстрасенсорных способностей. Конец недели может быть связан с неожиданными изменениями обстоятельств, в результате которых ранее запланированные вами дела придется отодвинуть на второй план и в первую очередь заниматься чем-то другим, более неотложным. Возрастает риск убытков из-за технических сбоев, поломок.

Лев

В начале и середине недели у Львов прекрасное время для конструктивного диалога с партнером. Речь идет не только о партнере по браку, но и о деловом партнере. Сейчас вы способны трезво и объективно подойти к интересующему вас вопросу и найти вполне адекватное компромиссное решение, которое будет неукоснительно выполняться в течение длительного времени. Используйте свой шанс укрепить супружеские отношения, с тем, чтобы сделать их более надежными и предсказуемыми. При этом звезды советуют воздерживаться от личных инициатив и пустить события на самотек. Интересно отметить, что чем меньше вы будете вмешиваться в ход событий, тем лучше пойдут ваши дела. Наиболее наглядный пример тому связан с партнерскими отношениями. Пусть ваш партнер по браку или по бизнесу делает всё, что захочет – вы его ни в чем не ограничивайте и не препятствуйте ему. В результате все будет сделано в ваших личных интересах. Примите себе роль статиста, стороннего наблюдателя – этого вполне достаточно для успеха. В конце недели ваши шансы на карьерное продвижение могут сократиться. Поэтому следует подождать более надежного варианта для продвижения в карьере. В целом в это время внешние обстоятельства складываются неблагоприятно с точки зрения ваших интересов.

Дева

В начале и середине недели Девы могут быть особенно эффективны в тех делах, которые требуют целеустремленности и настойчивых усилий ради достижения поставленной цели. Чем методичнее вы работали над вопросом, тем скорее он придет к успешному завершению. Ваша сила сейчас в умении правильно организовать себя и правильно распределить имеющееся у вас время. Немаловажно при этом поддерживать свой физический тонус регулярными упражнениями, посещением фитнеса, сауны, тренировками в тренажерном зале. Наиболее успешное направление, куда бы вы смогли направить усилия, связано с профессиональной деятельностью, карьерой. Возможно, ваш добросовестный труд заметит и оценит начальство. Используйте это время для наведения порядка в окружающем вам пространстве. Однако конец недели может быть связан с нестабильной обстановкой на работе. Хаос в трудовом коллективе может не позволить вам выполнить плановые задания. Не стоит браться за генеральную уборку в квартире – завершить её может оказаться проблематично. Берегите свое здоровье – в эти дни может ослабнуть ваш иммунитет.

Весы

В начале и середине недели Весы будут способны проявить себя в творчестве и на публике. Успешно проходят конкурсы, викторины и театрализованные представления, в которых вы, возможно, пожелаете принять участие. Ваши таланты и способности получат одобрение окружающих. Это хорошее время публично заявить о себе и своих взглядах. Можно выступать с докладами, писать статьи и делиться своими знаниями с окружающими. Также вы можете публиковать резюме в поисках работы – эта информация обязательно заинтересует потенциальных работодателей, и вскоре вам могут предложить работу. Это удачное время для любви, в том числе и для виртуальных романтических отношений. Для влюбленных пар не останется никаких препятствий к тому, чтобы объявить знакомым и родственникам о своей помолвке. Вы можете получить от любимого человека предложение руки и сердца. Однако конец недели может быть связан с нестабильностью в романтических отношениях. В эти дни могут быть спонтанные и немотивированные ссоры, разрывы отношений и даже случайные знакомства. Звезды советуют вам быть разборчивее в отношениях. Попытка сделать приятный сюрприз любимому человеку может привести к непредсказуемым последствиям.

Скорпион

Начало и середина недели у Скорпионов связана с укреплением и стабилизацией отношений в семье. За это время вы сможете сделать много полезного для своей семьи. Возможно, ваш семейный бюджет пополнится новыми финансовыми вливаниями. Не исключено, что финансовую поддержку окажет кто-то из родственников. Это хорошее время для работ по благоустройству жилья, проведению косметического ремонта в отдельных помещениях квартиры. Также это прекрасное время для дружной работы с землей на дачном садово-огородном участке. У вас будет достаточно времени и для совместной работы и для отдыха тихими вечерами. Возможен прием гостей. Это прекрасное время для приведения в порядок своего режима дня. Не исключено, что в последнее время вы расслабились и понизили уровень самодисциплины. Эта неделя благоприятствует тому, чтобы легко и без насилия над собой сделать свою жизнь более результативной. И правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начинать. Вместе с тем конец недели может быть связан с нестабильной обстановкой в семье. Возможно, кому-то из членов семьи может потребоваться помощь, и это может нарушить привычный жизненный ритм. Также кто-то из членов семьи может отказаться от выполнения своих домашних обязанностей.

Стрелец

Начало и середина недели благоприятствует Стрельцам в укреплению партнерских отношений. Поступки партнера по браку могут отличаться надежностью и ответственностью перед вами и вашей семьей. При таком подходе хорошо решаются практические вопросы, причем партнер будет склонен брать на себя ответственность. Если ранее вы были в ссоре с партнером или партнершей, то сейчас удачное время для примирения. Спокойный диалог между вами позволит снять с повестки дня все проблемные вопросы и прийти к компромиссу. Также это хорошее время для контактов с окружающими. Вокруг вас будут люди, готовые пойти на сотрудничество и оказать содействие в интересующих вас делах. В результате вам не составит труда договориться со знакомыми по нужным вам вопросам. Звезды советуют вам больше времени проводить в обществе, посещать праздничные мероприятия, концерты, клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, учебе и приобретении новых знакомств. Остальная неделя может быть связана с трудностями в решении практических вопросов. Не перенапрягайтесь на работе – это может привести к ухудшению самочувствия. Не попадайте под сквозняки и не переохлаждайтесь.

Козерог

Начало и середина недели благоприятствует Козерогам в решении материальных и финансовых вопросов. Это прекрасное время для профессиональной деятельности, способствующей росту доходов. Чем выше уровень финансового благосостояния, тем быстрее вы способны решать насущные материальные вопросы. Используйте это время для приобретения практически полезных навыков, которые всегда пригодятся в хозяйственно-бытовой деятельности. Покупки, совершенные в эти дни, будут отличаться хорошим соотношением цены и качества. Также это хорошее время для начала длительного курса лечения хронического заболевания – положительный эффект от такого лечения медленно но уверенно даст о себе знать. Однако следует поторопиться с решением материальных вопросов, поскольку в конце недели возрастает риск финансовых убытков. Не рекомендуется проводить операции по обмену валюты – это может оказаться невыгодно. Если у вас есть дети, то рекомендуется усилить контроль над их поведением. Влюбленные могут поссориться из-за меркантильных интересов. Старайтесь терпимее подходить к отношениям и не позволять себе резких выпадов и давления.

Водолей

В начале и середине недели Водолеи могут быть настроены на творческую реализацию. Это хорошее время для начала самостоятельного изучения какого-то ремесла, требующего от вас проявления способностей к искусствам, изобретательности и фантазии. Также в это время могут окрепнуть ваши романтические связи. Вы сможете убедиться в чувствах любимого человека, который сможет проявить ответственность и надежность в важных для вас вопросах. Вы будете способны на неожиданные и оригинальные поступки, чем постоянно будете приятно удивлять окружающих. Потребность в общении является одним из основных мотивов вашего поведения. Поэтому вас ждут множество контактов, телефонных разговоров, поездок, знакомств. Одинокие Водолеи могут познакомиться с интересным человеком, с которым может завязаться романтическая история. В любовных отношениях вас могут ожидать признания, подарки и сюрпризы. В конце недели могут ухудшиться ваши отношения в семье. Не пытайтесь излишне строго контролировать домочадцев – именно ваш излишний контроль может стать причиной напряженности в семье. Старайтесь не ставить членов семьи перед фактом и обязательно согласовывайте свои поступки с желаниями близких вам людей.

Рыбы

В начале и середине недели у Рыб прекрасное время для серьезных занятий духовными практиками. Те, кто изучает и применяет йогу, цигун, поет мантры или занимается аутогенной тренировкой, может быть способен существенно продвинуться вперед. Вам особенно хорошо будут даваться техники, направленные на умение самостоятельно управлять внутренними функциями организма и приводить свое душевное состояние в равновесие. Также это хорошее время для пребывания в состоянии спокойствия и уединения – так вам будет легче осмыслить и привести в порядок события последнего времени. Несмотря на жизненную суету, найдите время и место побыть в уединении, чтобы никто вас не беспокоил. Подобное уединение вместе с релаксацией позволит вам осмыслить происходящее и принять единственно верные решения. Улучшаются отношения в семье. Однако конец недели отнюдь не обещает спокойной жизни. Контакты с окружающими могут проходить в напряжении. Могут поступить неприятные сведения. Воздержитесь от обсуждения слухов – их появление может быть связано с активизацией тайных недоброжелателей.