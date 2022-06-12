Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 13-19 июня

На этой неделе му можем хорошо заработать и позаботиться о будущем.

Переход Меркурия в знак Близнецов в понедельник, 13 июня, позволит более свободно почувствовать себя тем, кто планирует рекламные кампании, собирается на собеседования или готовит презентации. Однако энергии Полнолуния в знаке Стрельца во вторник, 14 июня, могут слегка подпортить деловой настрой и внести в рабочие отношения чересчур много эмоций. Постарайтесь в этот день не конфликтовать и сторониться склочных людей, желающих вовлечь вас в спор. Среда, 15 июня, — прекрасный день, когда гармоничное влияние Венеры, Марса и Хирона приносит новые возможности в важные для вас вопросы. Но если что-то не получается, примите это как знак того, что к цели могут привести и другие пути. Общение с начальством, переговоры с ключевыми клиентами или обращение в официальные организации лучше всего наметить на четверг, 16 июня. В этот день Солнце в трине к Сатурну, и подобные мероприятия пройдут результативно. Вот только квадрат Солнца к Нептуну указывает на опасность иллюзий и просит не слишком отрываться от реальности. Суббота и воскресенье пройдут под сильным влиянием Венеры, Сатурна и Нептуна. В эти дни лучше всего отойти от бурной деятельности и заняться извлечением уроков из прошлого, а также поисками корней ваших финансовых трудностей.

Овен

У Овнов в начале и середине недели дела пойдут в целом успешно. Возрастает значимость деловых контактов и умения договариваться с людьми. Вам не составит труда заинтересовать собеседника и предложить ему интересные варианты для сотрудничества. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, вы успешно осваиваете и анализируете новую информацию, продуцируете оригинальные идеи. Уделите повышенное внимание работе с информацией, проверке её на степень достоверности. Если вы попали в сложное положение, то обратитесь за помощью и советом к друзьям. Творческая работа в составе группы единомышленников – это наиболее успешное направление, куда рекомендуется направить свои усилия. В конце недели эффективность вашего труда может снизиться. Финансовое положение может ухудшиться, доходы упадут, а незапланированные расходы вырастут. Одной из главных задач становится сохранение финансового баланса в состоянии равновесия. Критически отнеситесь ко всем предложениям инвестировать деньги в совместные экономические проекты.

Телец

Благоприятно складывается начало и середина недели для Тельцов, работающих в государственных учреждениях по заранее утвержденному плану. Старайтесь не нарушать график работы и не отвлекаться от главного направления деятельности. Успеха добьются те из вас, кто умеет ждать наилучшего момента и последовательно добиваться своих целей. Рекомендуется выходить на контакт с вышестоящим руководством и вносить предложения по улучшению работы. Вы будете обязательно услышаны и поддержаны. Также это удачный период для поиска работы и подписания трудового договора. Вы будете наиболее эффективны, если будете придерживаться традиционного стиля в работе. Не рекомендуется предпринимать инициативы и принимать участие в коллективных проектах. Воздержитесь от инвестирования своих личных денег в долевой капитал. В конце недели ситуация может поменяться, рекомендуется воздерживаться от инициатив и не делать публичных заявлений. В противном случае ваша деловая репутация может пострадать. В эти дни лучше дистанцироваться от начальства, поскольку вы можете стать вольным или невольным виновником его недовольства.

Близнецы

В начале и середине недели звезды направляют Близнецов на путь достижения новых высот в бизнесе. Могут добиться успеха те бизнесмены, кто активно ищет новые рынки сбыта своей продукции, совершает поездки, заключает внешнеторговые сделки. Сосредоточьтесь на вопросах развития своего бизнеса. Прежде всего, речь идет о проведении рекламных акций. Основная цель, которую вы в состоянии будете достигнуть – расширение рынков сбыта товаров и услуг, а также выход на новых поставщиков продукции. Рекламная компания, проведенная в этот период, может принести положительный эффект. Хорошо поработают те, кто причастен к издательским домам, типографиям, юриспруденции, туризму, дизайну и Интернету. Полезно посетить международную выставку – это даст вам много новых перспективных идей. Обмен мнениями с коллегами из других регионов и из-за границы поможет вам определить задачи стратегического развития. В конце недели могут возникать сложности при юридическом оформлении прав на недвижимую собственность. В этот период к вам может нагрянуть ревизия с проверкой, или сделана контрольная закупка товара.

Рак

В начале и середине недели наступает благоприятное время для Раков, работающих в государственных учреждениях, а также связанных с той или иной формой контроля. Те, кто специализируется на предоставлении охранных и страховых услуг, могут получить новые предложения, а значит и увеличить свои доходы. Звезды советуют вам быть готовыми к тому, что многие важные события в этот период будут проходить не на виду. Например, бизнесменам могут устроить негласную проверку, сделать контрольную закупку товара для выявления нарушений. Чтобы добиться успеха стараться вести себя тихо и незаметно. Методами тайной дипломатии вы добьетесь лучших результатов, нежели делая громкие публичные заявления. Это прекрасное время для реструктуризации долгов и оплаты счетов. Рекомендуется заниматься благотворительной деятельностью. Некоторые из вас найдут себе дополнительную подработку, вполне совместимую с основной работой. В конце недели вам, возможно, станет труднее находить взаимопонимание в деловых контактах. Запланированные встречи или поставки продукции могут неожиданно срываться.

Лев

Львы в начале и середине недели смогут преуспеть в бизнесе и серьезно укрепить свои позиции, опираясь на конструктивное сотрудничество с деловыми партнерами. Без их поддержки и сотрудничества рассчитывать на положительные результаты не приходится. Чтобы реализовать этот потенциал в полной мере, рекомендуется обязательно обсуждать с партнерами все актуальные вопросы, касающиеся совместного бизнеса. Планы, которые вы в этот период составите, имеют реальные шансы на осуществление. Тем, кто специализируется на предоставлении услуг, звезды советуют уделить максимум внимания к пожеланиям заказчиков и покупателей и не забывать о том, что «клиент всегда прав». Влияние и экономические ресурсы в этот период будут прирастать за счет укрепления и развития делового партнерства. Однако в конце недели в партнерстве могут произойти осложнения. Некоторые прежние договора также могут быть нарушены. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы, причем без всяких шансов договориться об общих правилах игры на рынке.

Дева

Звезды советуют Девам в начале и середине недели сосредоточиться на практической работе по выполнению текущих задач. Рекомендуется чётко распланировать время работы и в течение всего периода неукоснительно следовать этому плану. Хорошие отношения складываются с коллегами по трудовому коллективу. Можно идти на примирение с теми коллегами, с которыми у вас были напряженные отношения. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете методично и последовательно добиваться своих целей и не дадите никому отвлечь вас от этого. Те, кто находится в подчинении, могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Бизнесмены могут положиться на надежную и исполнительную работу своих подчиненных. Однако в конце недели обстановка в трудовом коллективе может ухудшиться. Могут произойти технические сбои, и не исключено служебное разбирательство. Старайтесь браться за относительно несложную работу, в которой у вас имеется большой опыт.

Весы

Начало и середина недели для Весов творческих профессий складывается благополучно. То же самое касается тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Многие вопросы удастся сдвинуть с мертвой точки благодаря дипломатичности и оптимизму при личных контактах. Старайтесь действовать открыто и доброжелательно – в этом ваша сила. Усиление творческого потенциала почувствуют работники сценических искусств (артисты, музыканты). Ваши выступления могут быть благосклонно встречены публикой. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в дизайнерских студиях, туристических фирмах, рекламных агентствах, издательских домах и юридических конторах. Успешно пройдет сдача экзаменов по переаттестации и защита дипломной работы. В конце недели возрастают риски убытков от проведения финансовых спекуляций. Воздержитесь от оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи. Также не торопитесь совершать операции по обмену валюты.

Скорпион

У Скорпионов в начале и середине недели наиболее успешным направлением является деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью. Хорошо заниматься ремонтными, отделочными и строительными работами, перепланировать производственные помещения, благоустраивать территорию, прилегающую к вашему магазину, офису или гаражу. Работники коммунальных служб и сельского хозяйства смогут навести идеальный порядок в делах. Также рекомендуется заниматься укреплением безопасности своего бизнеса. Имеет смысл оформить и подписать договор на страхование имущества, прежде всего недвижимого. Если перед вами стоит задача по оформлению и получению наследства, то следует активизировать усилия – шансы на успех высоки. В конце недели, однако, могут возникать осложнения. Возможно, арендодатель пожелает пересмотреть условия вашего прежнего договора или повысить стоимость оплаты. В этот неспокойный период могут ухудшиться ваши отношения с одним из деловых партнеров. Возможно, это будет вызвано нарушением договорных обязательств.

Стрелец

Стрельцы в начале и середине недели смогут извлечь пользу из завязывания и развития деловых связей. Особенно это почувствуют те, чья работа связана с частыми контактами, требует гибкого реагирования для оперативного принятия решений. Многие вопросы вы сможете успешно решить через личные контакты в поездке и по телефону. Замечательно пойдут дела у занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Благодаря успешному взаимодействию с партнерами по бизнесу вы сможете увеличить объем товарно-денежного оборота, что положительно отразится на уровне доходов. Можно и нужно делать закупки оптовых партий товара на складах с целью его реализации в розничной торговой сети. Этот товар может пользоваться повышенным спросом. Хорошо совершать деловые поездки, назначать встречи, заниматься оформлением и визированием документов. Однако в конце недели вам, возможно, станет сложнее установить деловое взаимодействие между разными людьми и структурами в бизнесе. Начальство столкнется с неудовлетворительной работой своих подчиненных, а подчиненные, в свою очередь, не смогут найти понимания у начальства.

Козерог

В начале и середине недели благоприятный период для Козерогов, работающих индивидуально или в коллективе, но не занимающих руководящих должностей. Вы прекрасно справитесь с той работой, которой занимаетесь лично. Старайтесь не расширять круг своей ответственности на других людей. В это время вы можете рассчитывать на успешное взаимодействие с коллегами по трудовому коллективу. План работы, который вы составите для себя, может быть успешно осуществлен. Вы можете быть обеспечены выгодными заказами и повысите уровень доходов. Старайтесь сосредоточиться на текущих делах и больше внимания уделяйте повышению уровня профессионального мастерства. В этом случае ваша производительность труда может повыситься. Однако в конце недели некоторые дела могут осложниться. Из-за границы и из дальних регионов для вас в этот период исходит риск материального ущерба. Те, кто сейчас находится в командировке, могут сталкиваться с препятствий и нести дополнительные финансовые расходы.

Водолей

В начале и середине недели типичные Водолеи могут почувствовать усиление энергетики и желания действовать самостоятельно. Активизируются ваши контакты с другими людьми. Приток новой информации станет стимулом для разработки и продвижения перспективных проектов. Усилятся ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на обучении, повышении уровня профессиональных знаний. Это хорошее время для того, чтобы по-новому взглянуть на свою работу. Вам откроются скрытые резервы, позволяющие изменить некоторые методы и тем самым повысить производительность труда. Звезды сулят вам удачу в спекулятивном бизнесе. Можно открывать игровые клубы, учебные заведения, консультативные центры, салоны красоты. Продавцы ювелирных и косметических салонов могут отметить рост доходов. Однако в конце недели могут осложниться дела для представителей профессий, связанных с риском травматизма. Возрастает риск травматизма при выполнении ремонтных и строительных работ, а также при технической сбоях в промышленности. Чтобы снизить уровень рисков, старайтесь воздерживаться от инициатив.

Рыбы

В начале и середине недели типичные Рыбы могут почувствовать прямую зависимость между эффективностью своей работы и условиями труда. Чем уютнее и спокойнее эти условия, тем выше результат. Этот период располагает к работе не по жесткому графику. Вы сможете сделать больше, если будете решать вопросы по мере их поступления. Также вы будете более успешны, если сосредоточитесь на тех делах, которые требуют глубокого изучения в уединенной обстановке. Рекомендуется укреплять отношения в семье и с близкими родственниками. Это положительно отразится на результатах вашей работы, особенно если она связана с семейным бизнесом, надомным трудом, строительными и ремонтными работами, дизайном интерьера и сельским хозяйством. В конце недели вам будет труднее добиться взаимопонимания с деловыми партнерами. Весьма напряженный информационный фон может усиливать разногласия. Основной задачей этого периода может стать сохранение существующих деловых связей и партнерства. Новые знакомства сейчас лучше не заводить. Многие из вас столкнутся с трудностями при получении достоверной информации.