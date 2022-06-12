Делаем ставку на обаяние и флирт — любовный гороскоп на 13-19 июня

Несмотря на то, что сама неделя будет наполнена больше деловыми заботами, нежели личными волнениями, и для любви тоже найдется немало времени и возможностей.

13 июня Меркурий попадет в свой родной знак Близнецов, и если у вас назрел разговор со своей второй половинкой, то наметьте общение именно на понедельник. Учитывайте тот фактор, что во вторник 14 июня сильное влияние Полнолуния в Стрельце может усилить обидчивость и ранимость — тщательно подбирайте слова, постарайтесь обойтись без упреков и на всякий случай заготовьте парочку беспроигрышных комплиментов. Прекрасный день для любви — среда, 15 июня. Это время соединения Венеры и Северного Лунного Узла, а также Марса с Хироном. Если можете сгладить острые углы чувством юмора — будет здорово. Если с юмором у вас туговато, то не рискуйте понапрасну, пытаясь все обратить в шутку. Но сделайте ставку на обаяние и умение флиртовать. Четверг, 16 июня — не самый простой день для решения любовных проблем. Если что-то пообещали своему партнеру, то будьте готовы держать слово и выполните обещание. Не готовы действовать — держите рот на замке и не раздавайте обещаний, за которые придется отвечать. Влияние Сатурна и Нептуна на Солнце в этот день не самое гармоничное, повышается риск быть неправильно понятым. Суббота, 18 июня, и склока Венеры с Сатурном — не лучший момент для начала отношений, в особенности, если вы заинтересованы в долгосрочном романе. Кстати, для покупок тоже лучше выбрать другой день. Воскресенье, 19 июня пройдет отлично, если вы имеете возможность отдохнуть в этот день и отключиться от работы. Мягкое влияние Венеры и Нептуна в течение всего дня настраивает на расслабляющий лад, помогает подпитаться энергией природы и понять того, кто вам дорог, с полуслова.

Овен

На этой неделе у влюбленных Овнов появится больше возможностей для маневра. Звезды рекомендуют сделать шаг уже в понедельник или вторник. В середине недели лучше отказаться от любовной инициативы. Не стоит планировать важное свидание на воскресенье, а также обсуждать в этот день значимые детали.

Телец

Эта неделя вынудит влюбленных Тельцов сменить привычную им тему или тон разговора, либо сместить в общении с партнером отдельные акценты. Наиболее гармоничны среда и четверг, но есть нюансы: стабильные в эмоциональном плане, эти дни могут обострить в паре духовные и морально-этические разногласия.

Близнецы

На этой неделе к Близнецам возвращается их природная общительность, но им не всегда ясны их собственные чувства. Именно из-за этого в их любовных делах вероятны мелкие заминки. При неполной уверенности стоит избегать преждевременных легкомысленных заявлений, особенно в понедельник и воскресенье.

Рак

На этой неделе влюбленным Ракам стоит быть бдительнее в информационном и психологическом плане: не все сейчас является тем, чем кажется. Это касается приходящих на ум мыслеобразов, своих и чужих чувств. Что именно преобладает в отношениях — гармония или напряженность — покажут среда и четверг.

Лев

Львам стоит сделать очередной шаг в личной жизни в понедельник или вторник. Если инициативу проявит любимый человек, стоит тут же ее подхватить и развить. Азартный и романтичный настрой начала недели искупит возможные недостатки и недоразумения, поддержит огонь взаимной страсти и увлеченности.

Дева

Девам лучше давать волю страстям в среду или четверг. Любовные приключения в эти дни завершаются удачно и протекают не без пользы. Даже острый кризис — например, бурная ссора — освежит чувства и даст новый импульс. В понедельник, вторник и воскресенье есть риск непонимания или невинного обмана.

Весы

На этой неделе у Весов продолжается полоса любовных волнений и оригинальных приключений. Их могут интересовать новые или модные формы отношений между полами, те или иные эксперименты. Возможны попытки сломать стандартный сценарий. Более комфортным и позитивным станет режим общения с партнером.

Скорпион

На этой неделе обстоятельства складываются для влюбленных Скорпионов удачно в среду и четверг, но они могут сами испортить хорошее положение дел своим нервным поведением или настроением. Чтобы свидание прошло гармоничнее, звезды советуют забыть в эти дни о работе или о своих текущих неприятностях.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов эта неделя стартует с очередного всплеска активности. В своем азарте они могут свернуть на ложный путь и поставить себя на будущее в сомнительное положение. Успех обеспечат чистота помыслов и достойные методы достижения цели. Воскресенье не способствует честности в общении.

Козерог

На этой неделе Козерогам стоит использовать романтические контакты не только для того, чтобы получить порцию счастья, но и для того, чтобы потренироваться в сдержанности. Следить за своим поведением особенно важно в среду и четверг: если в эти дни наметится ссора, она наверняка получит продолжение.

Водолей

На этой неделе звезды не гарантируют влюбленным Водолеям удачных моментов для свиданий — но обещают, что такие моменты непременно появятся в ближайшем будущем. Если у вас серьезные планы, лучше не торопиться давать им ход, а еще раз обдумать их и оценить возможные сценарии развития своего романа.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Рыбам не пропускать свои шансы в среду и четверг. В это время легко обойти сложные моменты или обернуть их себе на пользу — так, чтобы они не мешали роману, а усиливали остроту чувств. В понедельник, вторник и воскресенье не стоит вести любовную переписку.