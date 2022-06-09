Слово этого дня – баланс — гороскоп на 10 июня

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах помогает удерживать баланс в отношениях и соблюдать этикет, приглашает к умеренности и порядочности.

В любой ситуации хорошей опорой станет свод законов, долгосрочный контракт, порядок, план, дисциплина, стандартный регламент улаживания противоречий. Моральную поддержку может дать верный честный друг или профессиональное сообщество. Среди сложностей этого дня - отсутствие полной бытовой и душевной гармонии, явное или скрытое недоверие, попытки психологического давления. Лучшая тактика - поддерживать достигнутый уровень равновесия и стабильности, избегая новых порывов.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам строить свои отношения с людьми, группами и организациями на долгосрочных договоренностях или на проверенной прочной дружбе. В повседневных контактах желательно чаще идти окружающим навстречу, в напряженные критичные моменты проявлять великодушие. Не стоит увлекаться неравным соперничеством и упиваться властью: те, кто от вас зависим, способны затаить на вас обиду.

Телец

Сегодня, чтобы избежать суеты и хаоса, Тельцам стоит придерживаться плана или общепринятых правил, соблюдать дисциплину, следовать регламенту, вовремя согласовывать усилия и улаживать споры, а также прояснять правовые моменты. В противном случае начнет копиться критическая масса неполадок или разногласий, а вызванная ими нервозность не лучшим образом отразится на самочувствии и результатах работ.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня в любом новом начинании имеются минусы. Лучше ограничиться в этот день поддержкой работающих проектов и не пытаться дать ход делу с нуля. Не стоит включаться в новые для себя игры и акции. Близнецам-родителям в эти сутки предстоит нелегкая задача сохранять контроль над детьми, беречь их от импульсивных порывов и оставаться для них незыблемым авторитетом.

Рак

Сегодня Ракам лучше отказаться от соперничества с сильными конкурентами, уйти от выяснения отношений в случае спора. Также стоит избегать контакта со своими старинными недоброжелателями. Точку опоры в критический момент может дать профессиональное или дружеское сообщество, проверенная система подстраховки. Не стоит активно заниматься делами, связанными с общей недвижимостью или территорией.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на общий успешный ход дел в моменте или на хорошую перспективу в близком будущем. Однако не все пойдет гладко: возможны те или иные сбои, разногласия. Не исключены неприятности в дороге, поломки техники, сложности с поддержкой. Стоит придерживаться старых партнерских договоренностей, потенциал которых еще не исчерпан. Может выручить ответственный друг или коллега.

Дева

Сегодня Девам стоит осмотрительнее распоряжаться своими ресурсами. Вплоть до ночи сохранится вероятность волнений и материальных проблем, в том числе из-за опрометчивых действий партнеров. Чтобы снизить риски, желательно держаться проверенной системы правил и дотошно соблюдать договоренности. Не лучший день для займов, а также для покупок: возможен товарный брак, путаница или другая неприятность.

Весы

Сегодня настроение Весов во многом зависит от стиля их взаимодействия с партнерами и нужными людьми. Чтобы оно было гармоничнее, звезды советуют опираться на знакомые сценарии, соблюдать регламент общения, знать свои права и не давать воли негативным эмоциям, если что-то идет не так, как хочется. Полного комфорта ждать не стоит: не исключен момент уныния, призрак старых разногласий в семье.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам строго следовать установленным правилам поведения и быть осторожнее в любом деле, включая оказание услуг и лечебные процедуры. Лучше заниматься лишь необходимыми делами, отложив новые порывы. Не стоит выходить за рамки договоренностей, связанных с выполняемой работой и занимаемой территорией. Не помешает избавиться от старого хлама и навести порядок в доме.

Стрелец

Сегодня Стрельцы сталкиваются с негативными нюансами общественной жизни и коллективных дел. Возможны опасения, связанные с прошлым и страх повторения его неприятных сюжетов в другой форме. В этот день лучше воздержаться и от вступления в новую группу, и от возврата в прежнюю команду. Поддержать уверенность в завтрашнем дне вам помогут прочные отношения с отдельными людьми из вашего сообщества.

Козерог

Сегодня Козерогам нужна точка опоры — иначе они рискуют поддаться страху, раздражительности или другому деструктивному чувству. Возможно уныние при виде большого участка работ, сложностей в доме или бизнесе. Многих Козерогов навестит призрак неблагополучного прошлого. Удержать баланс и не выпасть из графика им поможет стандартная программа действий, инструкция или повседневный набор ритуалов.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям обращать внимание не только на радужные перспективы, но и на скрытые проблемы — особенно если вы планируете серьезные начинания или переезд. Строя предварительные планы, желательно учесть прежний негативный опыт и не изжитые до сих пор старые проблемы. В то же время не стоит подменять здоровый реализм пессимизмом: первый необходим, а для второго нет оснований.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам либо отложить мало-мальски важные дела, либо заранее позаботиться в них о подстраховке. Желательно не полагаться в этой части на свою интуицию и выбирать лишь надежные схемы, проверенные коллективным опытом. Не стоит изменять этому правилу и в совместных делах, не помешает лишний раз убедиться в честных намерениях партнера или кристально чистой репутации учреждения.