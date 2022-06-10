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Что принесет парад планет в июне 2022 года

10 июня 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи предупредили о неприятностях, которые может принести парад планет 24 июня.

Что принесет парад планет в июне 2022 года

В этот день в ряд выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Астрологи утверждают, что небесное явление может отразиться на взаимоотношениях и профессиональной деятельности.

Эзотерики считают, что в этот день возможны разводы, скандалы, расставания, но также и начало любовной связи. По словам астрологов, во время парада планет события будут происходить быстро и неожиданно, одно за другим.

В парад планет рекомендуется бросить вредные привычки, начать новую жизнь, искать возможность для развития и самосовершенствования или укрепления своего профессионального или финансового положения.

Парад планет может оказать негативное воздействие на самочувствие. Особенно метеочувствительные люди могут ощущать апатию, тревожность, слабость. В течение трех дней до этого события и трех дней после нужно соблюдать осторожность, стараться не принимать важных решений и сдерживать свои эмоции.

Некоторые астрологи связывают парад планет с бедствиями и природными катастрофами. Существует поверье, что астрономическое явление — предвестник трагедий. Научных доказательств этого нет, сообщает KrasnodarMedia.

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