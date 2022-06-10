Подтягиваем знания — финансовый гороскоп на 11 июня

В этот выходной нужно не работать, а грусть гранит науки.

Овен

Многие Овны сегодня могут быть успешны в тех видах деятельности, которые имеют отношение к риску, требуют смелости и решительности. Это прекрасное время для посещения научно-технических выставок. Используйте этот день для расширения горизонтов познания и повышения уровня квалификации.

Телец

Типичные Тельцы сегодня смогут многие вопросы урегулировать благодаря сотрудничеству с деловыми партнерами или подключив свои деловые связи. Это хорошее время для коротких поездок, назначения деловых свиданий и предварительных договоренностей. Преуспевают работники транспорта, торговли, социальных служб, а также консультанты сетевого маркетинга.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут установиться гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. Благодаря этому вы сможете намного быстрее справиться с текущими делами. Хорошие перспективы могут открыться для тех, кто проходит производственную практику в рамках профессионального обучения. Также те, кто проходит стажировку на новом месте работы, смогут быстро приобретать навыки.

Рак

Раки в этот день могут давать старт каким-то своим проектам. Творчески подходя к работе, вы можете найти скрытые резервы, которые можно реализовать с пользой для дела. Несколько авантюристический настрой поможет вам найти неожиданные решения. Это хорошее время для научных исследований и проектно-конструкторских работ.

Лев

У Львов удачный день для подготовки финансовых отчетов и проведения инвентаризации имущества. Любые работы, которые находятся на завершающей стадии готовности, проходят успешно. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия для работы и отстраниться от помех и суеты. Также хорошо поработают строители и коммунальщики.

Дева

Девам в этот день рекомендуется обращать пристальное внимание на случайную информацию, поступающую из самых разных источников. Случайно услышанный разговор в общественном транспорте или текст в газете может дать вам правильную подсказку относительно принятия важных решений. Торговцы смогут принять правильные решения и тем самым могут повысить уровень своих доходов.

Весы

Весам в этот день звезды советуют прилагать усилия для повышения уровня профессионального мастерства. Вы имеете хорошие шансы для ускорения темпа работы и повышения уровня доходов. Отношения с начальством складываются деловые и продуктивные. Также хорошо защищать дипломную работу или кандидатскую диссертацию, либо сдавать экзамены при переаттестации.

Скорпион

Хороший эмоциональный настрой для Скорпионов сегодня может обеспечить половину успеха в делах. Старайтесь ориентировать себя на приобретение дополнительных знаний о тонкостях своей профессии и расширение кругозора. Успешно проходят учеба, командировки и обмен мнениями на специализированных форумах Интернета. Можно подавать исковые заявления о возмещении ущерба имуществу.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на тех видах деятельности, которые требуют полного погружения и соблюдения режима уединения. Успешно проходят научные исследования, испытания новой техники, расследования и любая аналитическая работа. Дополнительные доходы могут быть получены за счет частной подработки. Используйте свободные деньги для погашения долгов по кредитам.

Козерог

Козероги сегодня преуспеют в переговорном процессе. Вы сможете найти наиболее оптимальную формулу сотрудничества для объединения усилий многих людей в рамках единого проекта. Возможно, вам удастся подписать договор на многосторонней основе. Могут быть приятные сюрпризы от работодателя в виде выплаты внеплановой премии.

Водолей

У Водолеев сегодня может быть много текущей работы. Возможно, ваши профессиональные обязанности и круг полномочий будут расширены. Тем не менее, вы сумеете справиться с работой благодаря хорошей физической форме и взаимовыгодному сотрудничеству с коллегами и подчиненными. Не забывайте о дисциплине труда и строгом исполнении сроков на ведение работ.

Рыбы

Рыбам рекомендуется активнее заполнять пробелы в своих профессиональных знаниях. Успешно проходит учеба, обмен мнениями. Это хорошее время на участие в конкурсах на занятие выборной должности. Этот день благоприятствует росту вашего авторитета в профессиональных кругах. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы.