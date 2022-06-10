Внутренний голос подскажет — гороскоп на 11 июня

12-13 лунные сутки. Сегодня положение Луны может навеять пессимизм и подозрительность.

Но также усилит чутье на возможные неприятности и поможет заблаговременно принять против них знакомые профилактические меры. День может принести неожиданные экстравагантные расходы и непредсказуемые перепады в чувствах, сексуальные, гастрономические и иные прихоти. Он побуждает оригинально распорядиться вещами или деньгами, провоцирует лень и отвращение к рутине. Возможен интерес к «второй жизни» старых вещей, находки на распродажах, материальная помощь от друзей. Ненадежны стандартные сделки. Нежелательны новые начинания.

Овен

День сулит Овнам неожиданные траты и другие сюрпризы в материальной сфере — например, непредвиденные повороты событий в связи с налогами, совместными ресурсами или дружескими займами. Не лучший момент для шоппинга: покупки сегодня экстравагантны и не очень выгодны в долгосрочной перспективе. Также не стоит оформлять кредит, открывать банковский счет, менять условия сделки под влиянием каприза.

Телец

Тельцам день несет перепады настроений и недостаток комфорта. Многие Тельцы тонко чувствуют актуальные тренды — например, модные или финансовые — но упускают из виду фактор качества, момент времени и чужие потребности. В итоге выражение их чувств не всегда уместно, а представление о красоте не всегда гармонирует с нуждами окружения. Их может разочаровать покупка, свидание, кулинарный эксперимент.

Близнецы

Близнецы вплоть до ночи могут быть непостоянны в своих вкусах, они часто сомневаются в себе и подвержены колебаниям настроений. Не исключается минута уныния, недомогание или эмоциональная безотчетная реакция на мелочи, не имеющая рационального объяснения. Звезды рекомендуют воздержаться от начинаний, не перегружаться и заниматься лишь оставшимися критичными скрытыми деталями в завершаемых делах.

Рак

Сегодня обстоятельства складываются для Раков не идеально, но все же они будут чувствовать себя комфортнее, чем накануне. Непредвиденные события этого дня могут не входить в их планы или вызывать у них неоднозначную реакцию, но принесут определенную выгоду или доставят неожиданное удовольствие. Может исполниться оригинальная прихоть. Возможен сюрприз от ребенка, любимого человека или друзей.

Лев

Сегодня Львам не стоит ждать для себя полного бытового и душевного комфорта. Непредвиденные события этого дня могут сопровождаться не только приятными волнениями, но и скрытой тревогой. Возможно, ее причиной будет не сброшенный вовремя багаж прошлого в виде скопившегося в доме хлама или неизжитых неприятных воспоминаний. Стоит повременить с покупками, с договоренностями о жилье, вещах и деньгах.

Дева

Девам не стоит ждать от этого дня слишком многого - например, стремительных перемен или идеального взаимопонимания с близким окружением. Лучше отказаться от интенсивного общения и долгих поездок. Не стоит спешить с отправкой в путешествие, совещанием на новую тему, вступлением в должность или возвратом к своим прежним обязанностям. Отсутствие быстрого прогресса компенсирует приятный сюрприз.

Весы

Сегодня Весам нелегко спрогнозировать до мелочей свой материальный статус. Возможны и неожиданные траты, и непредвиденные бонусы — например, в виде дохода от прежних вкладов, переделки старых вещей, находок на распродажах, кэшбека или приятной дружеской помощи. Несмотря на это, звезды советуют быть экономнее и не делать ставку на счастливый случай, когда речь заходит о стратегических ресурсах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы зависят от своего настроения, которое может быть не самым радужным. Причиной уныния может стать самочувствие, загруженность делами, хаос в доме или офисе, отсутствие пространства или нехватка взаимопонимания с близкими. Многие Скорпионы будут не готовы отвечать на знаки внимания. Звезды советуют на время снизить личные запросы, заняться своим здоровьем или наведением порядка.

Стрелец

События этого дня способны убавить энтузиазм Стрельцов и временно повергнуть их в уныние. Возможно, причиной тому будут следы прошлого, которые все еще дают о себе знать. Стоит учесть непредсказуемость сегодняшних нужд и расходов, а также ощущений, эмоциональных и физических. Возможна странная реакция на определенные мелочи, на лекарства и продукты. Свою активность желательно на время свернуть.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит чаще полагаться на свою интуицию. Многие Козероги инстинктивно прислушаются к ее голосу, даже если он противоречит стандартным правилам и идет вразрез с принятой программой действий. Именно она поможет им не пропустить приятные моменты этого дня и правильно оценить неожиданный сюрприз. Возможен подарок от друга, оригинальный знак любви или небольшая компенсация за прошлое.

Водолей

Сегодня Водолеям пригодятся меры осторожности, подсказанные опытом. Это может быть осмотрительность в делах, умеренность в запросах или сдержанность в чувствах. День мешает полному доверию, может напомнить о знакомых барьерах в любви, семье, профессии. Лучше повременить с новыми контактами и поездками. Не стоит импульсивно тратить деньги, особенно на домашние обновления и на романтические жесты.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам чаще прислушиваться к своей интуиции, если они хотят разобраться в подоплеке событий или истинной сути вещей. В поведении же лучше придерживаться общеприятых правил и действовать с оглядкой. Можно позволить себе небольшие капризы и вольности, но лишь в узком дружеском кругу. Не стоит медлить с завершением важного для себя разговора или отправкой значимого письма.