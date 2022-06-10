Полагаемся на свое чутье — любовный гороскоп на 11 июня

Интуиция подскажет что говорить и как действовать.

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут столкнуться с неожиданным капризом своего партнера или его оригинальными вкусами, а также с нетривиальной материальной ситуацией. Этот день повышает чувствительность к сексуальным нюансам. Если партнёр согласен, можно попробовать приготовить блюдо с ингредиентом, относящимся к классу афродизиаков.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы настроены романтично и чувственно — и считают, что партнер настроен точно так же. Но их понимание любви и гармонии не всегда будет совпадать с чужими настроениями и ритмами, из-за чего у них возможен когнитивный диссонанс и временный тупик. Им стоит быть более чуткими.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы не могут похвастаться полной уверенностью в себе. Те Близнецы, чья самооценка непоколебима и не нуждается в поддержке, в этот день столкнутся с внешними событийными преградами, которые не позволят им организовать настоящее свидание или получить удовольствие от него.

Рак

В этот день звезды советуют влюбленным Ракам отнестись к развитию событий с доверием и не сгущать краски в делах сердечных заранее: все сложится лучше, чем казалось вначале. Возможно, желания сбудутся не полностью, зато есть надежда на неожиданные приятные открытия или на отдельные подарки судьбы.

Лев

Любовное свидание сегодня может не доставить Львам ожидаемого удовольствия. Вместо легкости, азарта и романтики день может принести неприятные ассоциации с прошлым, доставить неудобства на бытовом уровне или усилить недопонимание с партнером. Не стоит устраивать встречу у себя дома или в офисе.

Дева

Сегодня влюбленным Девам не стоит сетовать на медленное развитие событий, так как небольшая заминка перед новым поворотом дел им выгодна. Она позволяет им еще немного продлить общение с любимым человеком в удобном стиле, завершить важный разговор или обменяться оригинальными знаками симпатии.

Весы

Любовные удовольствия этого дня порой имеют для Весов специфический оттенок. Возможна тяга к «запретному плоду» или неоднозначная ситуация, когда волнению и радости сопутствуют тайные опасения или неприятные ассоциации с прошлым. Стоит критичнее отнестись к вспышкам чувств и подаркам в знак любви.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы либо заранее не в духе, либо подвержены периодическим приступам мрачности и уныния. Они не всегда готовы отозваться на романтический знак внимания, сыпать комплиментами или угождать партнеру. Прежде чем идти на свидание, им желательно трезво оценить свое самочувствие.

Стрелец

Стрельцам придется заранее принять, что сегодня романтические контакты будут сопровождаться неожиданными странными эффектами, не всегда приятными и желанными. Не исключается низкий тонус или негативный эмоциональный ответ на мелкие сюрпризы. Любовную инициативу рекомендуется на время отложить.

Козерог

В личной жизни Козерогов сегодня возможен небольшой приятный сюрприз, который они давно предвидели, но в который не решались верить. Возможно, они узнают что-то о прежней пассии через общих друзей или получат оригинальное свидетельство того, что брошенный партнер все еще питает к ним чувства.

Водолей

Водолеям стоит учесть, что сегодня их любовные порывы не всегда идут на пользу прочному союзу. Гармонию в паре может поставить под вопрос недоверие, плохое настроение, непредсказуемая обстановка или нестабильный эмоциональный фон. Серьезные разговоры и заявления либо запоздали, либо преждевременны.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут положиться на свое чутье: оно подскажет им, когда стоит включать свою фантазию и давать волю чувствам. Взаимопонимание с постоянным партнером может вскоре оказаться под вопросом. Не откладывайте разговор, отправку важного сообщения или ответ на вопрос личного свойства.