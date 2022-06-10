Глоба назвал знака зодиака, которые летом будут купаться в деньгах

Известный астролог Павел Глоба перечислил три знака зодиака, которые летом не будут испытывать материальных проблем, пишет издание PrоГород.

По словам специалиста, люди, рожденные под этими знаками, будут просто купаться в деньгах.

На первое место астролог поставил Овнов. Он советует им активно самосовершенствоваться и повышать квалификацию. Это поможет существенно улучшить финансовую ситуацию. Глоба считает, что руководство обратит внимание на их старание и повысит зарплату либо даст премию.

На втором месте – Близнецы. Глоба указывает на трудолюбие людей, рожденных в конце мая – начале июня. В последнее время на Близнецов свалилось огромное количество рабочих задач, однако в летний сезон им стоит ждать улучшения материального положения. Близнецы точно не останутся без награды, если будут и дальше продолжать работать в таком бешеном темпе.

Вероятность значительно улучшить свою жизнь к лучшему есть также у Стрельцов. По словам Глобы, звезды обещают рожденным под этим знаком множество знакомств, которые смогут сыграть существенную роль в материальном положении. Скорее всего, летом Стрельцы смогут найти хорошее место работы.