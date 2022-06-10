Как определить по ладони, есть ли шанс разбогатеть

Хиромантия – это наука, изучающая связь между линиями и узорами на руках.

У каждого человека есть своя история жизни, а наши руки раскрывают нам скрытую информацию, которая может помочь улучшить возможности жизни. На наших ладонях множество линий и знаков, которые могут иметь несколько значений.

Данная статья поможет вам разобраться в знаках доходов и материального благополучия.

Фаланг на пальце Меркурия

Первое на что необходимо обратить внимание, это размер фаланг на пальце Меркурия.

Если верхняя фаланга самая длинная, то зарабатывание денег происходит через общение.

Наиболее подходящие профессии:

менеджер;

турагент;

артист;

писатель;

спикер;

ведущий.

Длинная средняя фаланга указывает на успех в финансовом мире.

Деловая хватка:

в инвестициях;

в банковском деле;

в биржевой торговле.

Нижняя длинная фаланга говорит о доходах в сфере высоких технологий.

Это могут быть:

компьютеры;

сотовые телефоны;

видеонаблюдение;

электроника.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Денежный треугольник

Далее проводим анализ денежного треугольника, который состоит из 3-х главных линий: Головы, Сатурна и Меркурия.

Линия Головы, отвечает за мыслительные способности. Как грамотно выстроить алгоритм роста. Линия Меркурия усиливает коммерческие способности, благодаря деловой хватке. Линия Судьбы — помогает профессионалу двигаться к цели. Это усердие, усидчивость, методичная работа.

Если все стороны денежного треугольника не имеют разрывов, то вы умеете копить, правильно распределять денежные средства, следовательно, ваши деньги будут в хорошей сохранности.

Другая ситуация, если хоть одна из сторон имеет разрыв. Тут главное понять, с какой стороны есть деформация:

Разрыв со стороны линии Судьбы указывает на трудности в карьере, либо все средства уходят в семью.

Разрыв линии Меркурия говорит о тратах на здоровье и личные потребности.

Разрыв линии Головы, будет указывать на неправильное распределение денежных средств, попросту говоря, на «транжиру», когда вы не думаете, куда и на что тратите свои сбережения.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Знак Пхала

Обязательно необходимо посмотреть на сгиб большого пальца, где находится знак Пхала.

Хорошее рисовое зёрнышко символизирует стабильность, исполнение всех задуманных планов в течение жизни.

Но также этот знак связан с мужской и женской энергией. Так как в отношениях чаще всего общий бюджет, то знак будет иметь округлую форму. При разводе/расставании данный знак деформируется, либо вторая линия заканчивается.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Треугольник на холме Меркурия

Это знак наделит вас остроумием, сообразительностью и дипломатичностью.

Данный знак встречается на руках дипломатов, политиков и успешных бизнесменов, т. е. у людей, способных использовать ситуацию с выгодой для себя.

Кроме мастерства общения и удачи в делах, треугольник означает великолепные способности в научной деятельности, наделяя логикой и теоретическим мышлением.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Треугольники на других частях ладони

Треугольники на линии жизни со стороны большого пальца и на линии Меркурия указывает на способность зарабатывать «лёгкие» и «быстрые» деньги.

Место, где начинается каждый треугольник, показывает время начала материального подъёма.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Линия судьбы

Талантливых людей можно определить по двойной или даже тройной линии Судьбы.

Если 2 или 3 черты идут параллельно, то все достижения и успех будут достигнуты благодаря собственным усилиям и жизненной позиции.

Если линия Судьбы заканчивается вилкой или трезубцем, то вас ждёт благополучная и сытая старость.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Чёткая звёздочка на холме Юпитера

Этот знак приведёт к успеху в профессиональном плане. Он сулит высокое положение в обществе, связи c влиятельными и богатыми личностями.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Выше перечисленные знаки указывают на перспективы и предрасположенность. Не всем дано родиться богатым, но у нас есть возможности ставить цели и добиваться желаемого результата.

Прислушайтесь к своему сердцу, открывайте таланты и следуйте за своей мечтой и тогда материальные ценности сами к вам придут.