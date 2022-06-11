Ставим дела на паузу — гороскоп на 12 июня

13-14 лунные сутки. Сегодня возможны пауза в текущих делах и упадок сил.

Могут временно взять верх негативные эмоции, сомнения или недоверие. Возможны сбои связи, задержки сообщений, опоздания, отказы, заминки с документами. Не стоит отправляться в путь, начинать обучение и активный информационный поиск, а также спешить с началом новой дискуссии или пытаться продолжать прежнюю: аспект Луны к Меркурию в особом положении не способствует ясности мысли, уже завтра тема может оказаться менее интересной или предстать в новом свете. Лучше отменить развлекательные и романтические мероприятия или сократить их программу.

Овен

Овнов вплоть до ночи может сопровождать повышенная эмоциональность. Даже самые храбрые Овны могут поддаться тайным страхам. Девиз этого дня — разумная осторожность, выдержка, скрытность. Стоит повременить с началом путешествия, открытием или расширением бизнеса, новой личной или командной инициативой. Желательно взять под контроль свой спортивный азарт, лидерские амбиции и сексуальные импульсы.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит увлекаться общением. В первую очередь, звезды не советуют начинать дискуссии с нуля и делать уже не актуальные заявления. Также нет смысла настаивать на продолжении уже начатых бесед: аргументы запоздали и с той, и с другой стороны, общение лучше свернуть или взять в нем короткую паузу. Можно не торопиться с ответами на письма и сообщения этого дня, кроме экстренных.

Близнецы

Сегодня Близнецам имеет смысл сдержать слова, готовые сорваться с их языка: произнесенные слишком рано, они не возымеют должного эффекта. Вплоть до ночи рекомендуется режим молчания или сужение круга контактов. Нежелательны целевые поездки, выступления, знакомства, публикации. Этот день подходит для окончательного сброса ненужного балласта, особенно информационного, и для забот о своем здоровье.

Рак

Этот день пройдет для Раков спокойно, если они заранее поставят границы своим желаниям. Если в планах развлечения, стоит учесть их возможные последствия для собственного здоровья или для самочувствия подопечных. Ракам-родителям стоит контролировать поведение детей, так как сегодня они могут быть подвержены навязчивым вредным привычкам. Если не ладится общение с ними, придется включать интуицию.

Лев

Львам звезды не советуют планировать на этот день шумные веселые развлечения или романтические инициативы: окажется неподходящим настроение или подведут обстоятельства. Вероятны вынужденные ограничения или упадок сил. Возможна повышенная чувствительность к старым неполадкам в доме, семье и отношениях. Стоит сократить программу мероприятий - например, не засиживаться в гостях до позднего вечера.

Дева

Для Дев этот день станет переходным и может быть наполнен целенаправленными раздумьями — например, об оформлении документов или дальнейшем выполнении планов. Многим Девам придется перестраивать мышление в более рациональную сторону с упором на карьеру, профессию и личную ответственность. Не слишком результативны поездки, попытки контакта с инстанциями или доверительных бесед с близким окружением.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам быть экономнее. В первую очередь это касается текущих денежных трат, но не помешают и другие формы умеренности: экономия сил и времени, отказ от чересчур интенсивных контактов с миром, пауза в учебе, исследовании или другой интеллектуальной деятельности. Имеет смысл отложить поездки, знакомства, информационный поиск и активное сотрудничество, особенно масштабное.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется стать скромнее в своих ожиданиях. Их вопросы могут остаться без ответов, нужные собеседники могут уходить из поля их зрения. День способен принести им неприятности, недомогания или беспричинное плохое настроение. Знакомые рамки будут заданы им дома, в их компании или в сетевом пространстве. Звезды советуют им беречь здоровье и следить за предупреждающей информацией.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться в вынужденном уединении, без подпитки своих действий чужим восхищением. Многие представители знака временно утратят пыл, им вплоть до ночи может быть свойственна повышенная эмоциональность или внутренняя уязвимость. Не исключен сниженный тонус, может напомнить о себе хроническое скрытое недомогание. Все инициативы и нагрузки звезды советуют перенести на завтра.

Козерог

Сегодня опорой для Козерогов остается их чутье. Благодаря ему их не повергнут в уныние открывающиеся перспективы и возможные осложнения будущего. Многих Козерогов ободрит прежний опыт преожоления трудностей, говорящий им, что нет непреодолимых преград. Также их могут поддержать старые друзья. Новости этого дня лишь подтвердят их ожидания и расчеты. В начинаниях желательно на время взять паузу.

Водолей

Для Водолеев это не самый продуктивный и комфортный день: так или иначе, он несет им ограничения или неприятности. Однако барьеры сегодня призваны не столько испортить им настроение, сколько уберечь их от следования негативным сценариям прошлого. Также они напоминают об ответственности, которая все еще лежит на них — например, заставляет их быть главными в доме или от чего-то воздерживаться.

Рыбы

День помогает Рыбам сохранить умеренный оптимизм, но самые впечатлительные Рыбы способны поддаться унынию из-за неполного соответствия ситуации своим идеалам. Если вы ждете вестей, не теряйте надежду: они могут прийти в последний момент. Ответные сообщения или попытки начать переписку с нуля нежелательны: разговор не сложится или скоро свернет в невыгодное вам русло. Не стоит отправляться в путь.