Не торопим события — любовный гороскоп на 12 июня

Не стоит в этот день гнать лошадей — двигайтесь медленно, но верно.

Овен

Сегодня звезды призывают Овнов к сдержанности и советуют им потренироваться в искусстве контролировать свои чувственные импульсы. Обстоятельства не располагают к бурному всплеску страстей. Самое мудрое решение в этот день — переждать паузу, вызванную внешними препятствиями, а не бороться с ними.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня контакты с любимым человеком могут стать для них менее продуктивными. Используйте этот день для подтверждения уже сказанных слов и заключенных с партнером договоренностей, а обсуждение новых тем отложите: возможно, завтра они предстанут в другом свете.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что сегодня не лучший день для их любовной активности, в том числе на словах: завтра оформить свои мысли и выразить свои чувства получится лучше. Даже если вы все для себя решили и вам не терпится вступить в диалог, стоит подождать инициативы или знака с другой стороны.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня в делах сердечных хороши умеренность, реализм и здравый смысл. Эмоции и чувственные желания, пробуждаемые этими сутками, придется держать в определенных границах, иначе возможно разочарование и уныние из-за невозможности получить желаемое в полном объеме.

Лев

Сегодня настроение Львов оставляет желать лучшего, что негативно отражается на их романтических планах и поведении. Это не тот день, когда они могут предстать перед пассией в своей наилучшей форме. Возможны объективные преграды к свиданию или моменты эмоциональной дистанции по инициативе партнера.

Дева

Сегодня влюбленные Девы внутренне инертны и порой пытаются цепляться в своих личных отношениях за прошлое. Многие Девы надеются сохранить старые удобные формы общения — но звезды подсказывают, что ситуация меняется, и пора подумать о новых видах коммуникации, даже если чувства остаются прежними.

Весы

Сегодня Весы вряд ли получат от романтической встречи то удовольствие, на которое рассчитывали. Роковое стечение обстоятельств может сделать временно невозможным полное доверие между влюбленными или воздвигнуть между ними препятствие внешнего характера, мешающее полноценному общению и сближению.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня они не готовы к романтической встрече или не имеют в ней простора для маневра. Не стоит начинать в этот день личный разговор или романтическую переписку: ваши слова повиснут в пустоте. Последнее слово в завершаемой беседе может оказаться не в вашу пользу.

Стрелец

В этот день звезды рекомендуют Стрельцам отложить романтическую встречу, так как ни собственное мироощущение, ни окружающая обстановка не соответствуют их ожиданиям. Если любимый человек загадочно молчит, не стоит забрасывать его сообщениями и вопросами: вероятно, сегодня он не выйдет на связь.

Козерог

Козероги неплохо чувствуют себя в эмоциональной атмосфере этих суток — но им стоит помнить, что она может оказаться угнетающей для их партнеров. Именно по этой причине может не удаться свидание или не сложиться разговор. Это не лучший момент для развития отношений, лучше ограничиться их поддержкой.

Водолей

Водолеям сегодня желательно набраться в любви терпения и не торопить события — например, повременить с письмом или предложением своей пассии. В сложных и непредсказуемых отношениях их выручит умение держать дистанцию, именно самоконтроль Водолея может стать спасительным буфером и купировать ссору.

Рыбы

Сегодня Рыбам помогает в отношениях лишь их собственная интуиция. Возможна временная пауза в романтическом общении, неопределенность в тоне партнера или растущая нехватка душевности в разговорах с ним. Свободным Рыбам лучше не искать в эти сутки знакомств личного характера и не начинать переписку.