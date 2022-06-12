Высок риск совершить ошибку — финансовый гороскоп на 13 июня

Сегодня стоит быть аккуратнее с документами и предложениями.

Овен

При планировании своих финансовых расходов Овнам рекомендуется рассчитывать только на свои личные ресурсы. Крайне нежелательно прибегать к кредитам и банковским ссудам. Кроме того, это не лучший день для урегулирования юридических вопросов, в частности для подачи исковых заявлений. Берегите свою деловую репутацию и старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам.

Телец

Трудности в поиске компромисса при деловом взаимодействии с партнерами и клиентами могут негативно отразиться на финансовом положении Тельцов. Возможна задержка с поступлением важной информации. Также возрастает вероятность опоздания на деловые встречи. Старайтесь оперативно реагировать на новостную информацию, чтобы минимизировать вероятный ущерб.

Близнецы

У Близнецов, работающих в сфере обслуживания, возрастает вероятность всевозможных нештатных ситуаций. В самый ответственный момент может выйти из строя кассовый аппарат или офисная техника, и вы не сможете быстро обслужить клиентов. Не приходится рассчитывать на активную поддержку со стороны коллег.

Рак

У Раков, работающих над новыми проектами и часто сталкивающихся с нестандартными ситуациями, этот день может пройти неблагоприятно. Возможно, вам будут приходить в голову интересные идеи, которые, однако, не будут иметь практически полезного применения. Старайтесь самостоятельно справляться с делами и никому ничего не делегируйте.

Лев

Львам в этот день необходимо не упускать из внимания свои стратегические цели и направления. Взаимоотношения с вышестоящим начальством могут переживать не лучшие времена в том случае, если вы допустили отставание от графика работ. Не увлекайтесь экспериментированием, делайте ставку на то, в чем имеется большой опыт.

Дева

Девы в этот день могут столкнуться со сложными вопросами, для успешного решения которых может не хватить профессиональной квалификации. Это не лучшее время для профессиональной учебы и сдачи экзаменов по переаттестации. Защита дипломной работы и диссертации может пойти по негативному сценарию. От публичной деятельности пока лучше воздержаться.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется подавать исковые заявления в суд о возмещении материального ущерба ответчиком. Сегодняшний день может стать напряженным с точки зрения обеспечения финансами. Бизнесменам, возможно, придется изыскивать дополнительные финансовые ресурсы. Нехватка оборотных средств может быть усилена возросшими расходными статьями бюджета.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют проявить больше активности при деловом сотрудничестве. Из-за личной недоверчивости и инертности вы можете упустить выгодные возможности. Предоставьте больше инициативы деловым партнерам, отнеситесь к их работе с большим доверием. Помните, что деловой партнер сегодня может оказаться успешнее, чем вы, поэтому имеет смысл стать ведомыми в своем сотрудничестве.

Стрелец

Стрельцам сегодня непросто будет справиться с возросшим объемом текущей работы и не нарушить при этом график. Кроме того, вы можете почувствовать, что некоторые люди или обстоятельства ограничивают вашу инициативу, прямо или косвенно пытаясь препятствовать вам в делах. Старайтесь избегать спорных ситуаций в трудовом коллективе.

Козерог

Козерогам, имеющим творческие профессии, сегодня будет нелегко довести до практической реализации свои идеи. Возможно, вы утратите живой интерес к текущей работе и сосредоточитесь на чем-то новом и малопродуктивном. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от оптовых закупок товара и операций по обмену валюты.

Водолей

Основная сложность этого дня для Водолеев может быть связана с взаимоотношениями с начальством. Будьте готовы к тому, что к вашей работе могут быть предъявлены строгие требования в плане соблюдения сроков и качества. Сосредоточьтесь на тех делах, которые близки к завершению. Успешно идет работа по подготовке отчетной документации.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, будет труднее запоминать информацию. Если вы проходите курс профессионального обучения, то запланируйте больше времени на усвоение учебного материала. Также будьте внимательнее при работе с оформлением документов и подготовке отчетов – там возрастает вероятность ошибки. При работе с клиентами не полагайтесь на память, а наиболее важные сведения лучше записывать.