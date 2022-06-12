Больше рискуем — любовный гороскоп на 13 июня

Самое время признаться в чувствах или передвинуть отношения на новый уровень.

Овен

Сегодня Овны являются в отношениях естественными лидерами или активно стремятся к позиции ведущего. Эта черта будет давать о себе знать буквально во всем. К счастью, большинство Овнов будет настроено действовать благородно и не станет откровенно злоупотреблять своими энергетическими преимуществами.

Телец

Сегодня события начинают развиваться быстрее и порой задают Тельцам слишком быстрый режим развития отношений. У типичных Тельцов может голова пойти кругом от вихря новостей или от перспективы захватывающего романтического приключения. Велика вероятность поддаться энергичному натиску партнера.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы получат сигнал к действию от своего партнера или самой судьбы. Возможно, их побудит стать активнее динамичная внешняя обстановка. Формальный повод для встречи с объектом симпатий может дать совместное хобби, участие в дружеской акции, путешествии или увлекательной игре.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им стоит проявить в делах сердечных чуть больше находчивости, предприимчивости и психологической гибкости. Это прекрасный день для того, чтобы сделать развитие отношений более динамичным и веселым, избавиться от признаков возможной скуки, инертности или уныния.

Лев

Сегодня влюбленным Львам стоит удвоить свою предприимчивость или активнее отзываться на искреннюю инициативу, исходящую от любимого человека. Это прекрасный день для совместного активного хобби: в зависимости от ситуации оно поможет сделать шаг к завязке романа или даст ему дополнительный импульс.

Дева

Влюбленных Дев этот день делает более энергичными, азартными и находчивыми. Новый ход их мыслей может повлечь за собой попытку радикально изменить прежний образ действий — например, стать изобретательнее и настойчивее в ухаживаниях или смелее в отстаивании своего морального права на личное счастье.

Весы

Влюбленным Весам этот день помогает стать более уверенными в себе, а также более искренними. Это прекрасный момент для морального оздоровления любовного союза. Он хорош для развития честных отношений, где партнеров помимо взаимного влечения связывает духовное единство или общий деловой интерес.

Скорпион

Под влиянием азартной атмосферы этого дня влюбленные Скорпионы предпочитают не медлить, а действовать «здесь и сейчас». Порой они не прочь пустить в ход отдельные лукавые приемы, которым заранее найдут подходящее оправдание. Им стоит помнить, что успех такого рода может оказаться кратковременным.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы демонстрируют лучшие стороны своей натуры, и это подкупает. Своим энтузиазмом и огнем чувств они способны высечь искру ответного отклика даже из самого рационального партнера. По большей части, они будут честны. Временами им будет недоставать тонкости и деликатности.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам лучше ориентироваться на свои возможности в моменте. Если у них много сил и азарта, они могут смело повиноваться минутному вдохновению и пускаться в романтическое приключение: стечение событий сработает для них как «прикуриватель», мотиватор и катализатор страстей.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям позитивное развитие событий и советуют им проявить в любовных отношениях побольше разносторонней активности. Если желаемый результат не будет получен сразу, сегодняшние приключения создадут предпосылки к нему. Стоит откликнуться на сообщение, принять приглашение.

Рыбы

Влюбленных Рыб этот день делает романтичными, азартными и подталкивает к рискованному шагу — такому, на который раньше они бы ни за что не решились. Звезды советуют воспользоваться моментом, если вы хотите сменить свой прежний образ действий, попробовать себя в смелом и неоднозначном новом амплуа.