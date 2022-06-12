Беремся за невыполнимые миссии — гороскоп на 13 июня

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце активизирует «огненный» потенциал ситуации: это день динамики, предприимчивости, импульсивности, преодоления сомнений действием.

Его мотивы — расширение горизонтов, а также замыслов и поля работы, спортивный азарт и благородное служение идее. Ингрессия Меркурия в знак Близнецов добавит общительности и разносторонности, принесет новости. Сбавить пафос поможет чувство юмора. Удачные направления: спорт, бизнес, туризм, международные проекты, тренерство, а также, с учетом техники безопасности, взаимодействие с огнем и снаряжением. Игривее и резвее станут животные. Подвижные познавательные игры нужны детям.

Овен

Овнам не стоит бездействовать. Этот день дарует им не только прилив энергии, азарт и находчивость, но и удачу, в том числе вдали от дома и в международных проектах. Активность ведет к росту их авторитета и лидерских позиций. Это отличные сутки для расширения своего бизнеса или сферы влияния. Они вдвойне продуктивны для спортсменов и играющих тренеров, для кинологов, охотников и путешественников.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня залогом удачи станут смелость, ловкость и предприимчивость. «Классический» медлительный Телец рискует не поспеть за предлагаемым стремительным темпом и уступить место в сфере своих интересов энергичным конкурентам. Многим Тельцам помешает набрать скорость личное обстоятельство — например, им потребуется время на освоение нового маршрута или канала связи.

Близнецы

Близнецам стоит быть более чуткими к настроениям своей целевой аудитории или к новым веяниям в своей группе по интересам. Не исключено, что в течение дня появится свежая информация и даст повод высказаться. Слова в этот день быстро переходят в азартные смелые действия, поэтому вам имеет смысл заранее быть наготове: возможно, придется вступить в игру или конкуренцию, присоединиться к друзьям.

Рак

Сегодня Раков ждет динамичный и хлопотный, зато не скучный и познавательный день. Звезды советуют не лениться, так как благодаря усилиям этого дня можно продвинуться в карьере, в лечении болезни, в тренировках или в другой важной цели - например, продвижении бизнеса за рубежом. Не стоит забывать и о нуждах «братьев меньших»: сегодня они особенно нуждаются в активных играх и движении.

Лев

Сегодня Львы ощущают новый прилив энергии и получают возможность с лихвой наверстать упущенное. Деятельные порывы этого дня зачастую мотивированы большими высокими целями или потребностью расширить свои горизонты. Это подходящий момент для занятий спортом, подвижных игр, путешествий, для рывка в бизнесе или в активном хобби. Стоит позаботиться о достаточном игровом просторе для детей и питомцев.

Дева

Сегодня Дев побуждают стать активнее и предприимчивее дела домашние — что не означает привязки к одному месту. В зависимости от личных обстоятельств этот день заставляет их энергичнее заниматься поисками жилья в путешествии, может позвать в гости или заставить жить на два дома. Внимания может требовать домашний питомец, авто или гараж. Не исключен интерес к новым приобретениям.

Весы

Этот день усилит интерес Весов к событиям в их близком и дальнем окружении, а также к учебе, путешествиям, зарубежному партнерскому сотрудничеству и другим формам расширения горизонтов. Возможны новости издалека, мотивирующие на поездки, получение высшего образования, изучение иностранных языков или на развитие международного бизнеса. Отдельные тайные сомнения будут перекрыты множеством выгод.

Скорпион

Этот день предлагает Скорпионам стать более энергичными исполнителями или предприимчивыми дельцами. Он может искушать быстрыми смелыми решениями, экспресс-услугами и моментальными крупными сделками. Чтобы подобные темпы не отразились на качестве и доходе, важно отталкиваться от требований момента и хорошо ориентироваться в них, а также заранее соблюдать предписанные в них правила подстраховки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы обретают «второе дыхание», с места берут нужный им темп и развивают бурную деятельность. Большинству Стрельцов удастся заниматься тем, чем хочется, легко применяя свои таланты и добиваясь успеха. Их импульсивность будет достоинством, а не недостатком. Это отличный день для спортивных игр и тренировок, педагогической и тренерской работы, расширения бизнеса или творческого проекта.

Козерог

Козерогам день помогает поймать искру творческого вдохновения и направить ее на решение злободневной сложной задачи. Это может быть строительство, подъем бизнеса, ремонт дома или машины, важный этап масштабного проекта. Платой за энтузиазм, смелость и быстрый результат может стать критичный перерасход энергии, стоит заранее рассчитывать свои силы.

Водолей

Водолеям этот день дает импульс к рывку в будущее. Водолеям, ведущим закрытый и пассивный образ жизни, полезно развеяться и размяться. Возможны новости и перспективные предложения. Это отличный момент для включения в масштабный коллективный проект, для турпохода, развития бизнеса, спортивных соревнований. Приветствуется совмещение целей и приемов, привлечение к замыслу иностранцев и иногородних.

Рыбы

Сегодня впечатлительные Рыбы легко поддаются вдохновляющим влияниям и на этой волне способны совершить смелый для себя шаг. Их ждет удача и, возможно, прибыль, если они бросят силы на конкретное направление, не станут распылять свое внимание и поддаваться привычным сомнениям. Это подходящий момент для тренировки ловкости, сообразительности и деловой хватки. Возможны новые темы для бесед в доме.