Несемся навстречу своей мечте со всех ног — гороскоп на 14 июня

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Стрельца подпитывает идеалистичные настроения и мысли о далеких краях, заставляет смотреть за линию горизонта или следовать за мечтой.

Могут разыграться фантазии, усилиться давние иллюзии. Возможно опьянение успехами. Лучшие стороны дня — гуманность, сентиментальность, тяга к благотворительности, восприимчивость к музыке и духовной стороне вещей, тонкий контакт с живой природой. Стоит снизить темп, отложить повседневную рутину, отдохнуть, помечтать. Сохранить тонус поможет поддержка в виде четкого плана, контроля или привычки к дисциплине.

Овен

Сегодня Овны действуют на топливе своего вчерашнего вдохновения и черпают силы в своих вчерашних удачах. В течение дня их настрой станет менее жестким и более романтичным. Из энергичных первооткрывателей и лидеров они могут превратиться в мечтателей. Деловой напор или спортивный азарт может уступить место поискам недостижимого идеала или желанию «заглянуть за линию горизонта» в надежде на чудо.

Телец

В атмосфере этого дня Тельцы способны на время забыть о своем врожденном практицизме. Они охотно предадутся увлекательным фантазиям, будут не прочь мысленно посетить страну фей или другой уголок виртуальной реальности. В более приземленном варианте они могут найти удовольствие в пребывании на природе, в путешествиях или в эротических грезах. Заниматься скучной рутиной сегодня не рекомендуется.

Близнецы

Сегодня Близнецы хотят быть замеченными, нуждаются в информационной или эмоциональной обратной связи. Им требуется понимающая аудитория, отзывчивое к их идеям окружение, обстановка, в которой они могут высказаться или найти подтверждение своей правоты. Такое общение порой чревато для них взаимной идеализацией. Наиболее перспективны союзы с единомышленниками, основанные на действии, а не фантазиях.

Рак

Сегодня Ракам не стоит упускать из виду рутинные дела, важно сделать хотя бы необходимое и при этом не ошибиться. Не отвлекаться помогут знакомый порядок и четкая инструкция. Выполнив обязательные процедуры, можно позволить себе помечтать. День может усилить интерес к нетрадиционной медицине, целительству, делам милосердия, загадочным случаям выздоровления, духовным практикам, йоге и медитации.

Лев

Этот день Львы проведут на романтичной волне. Звезды советуют отложить все скучные повседневные хлопоты, для них сегодня может не быть настроения. Также стоит повременить с важными официальными начинаниями: обстановка этих суток не способствует дисциплине и концентрации внимания, зато высока чувствительность к духовному срезу событий. Хорошо отдыхать, путешествовать, свободно творить, мечтать.

Дева

Этот день склоняет рациональных Дев к небрежности в быту или в медицинских процедурах, а также к фантазиям, идеализму и доверчивости в общении. Их могут соблазнить легкие, но сомнительные пути и решения. Чтобы не потерять ясность мысли и точку опоры, им стоит придерживаться инструкций, правил или твердого распорядка — иначе начнут незаметно страдать их дела, личные отношения или частная жизнь.

Весы

Сегодня Весы на верном пути и располагают надежными ориентирами, но могут иногда поддаваться иллюзиям. Не исключены опоздания, случаи забывчивости, забавные или загадочные моменты в дороге и в общении, недоразумения с лекарствами, сбои в навигации. Вероятен идеализм в отношении далеких людей или стран. Лучше воздержаться от официальных встреч, оформления документов и отправки важных сообщений.

Скорпион

Сегодня звезды предостерегают Скорпионов от небрежности и идеализма в делах. Результатом рассеянности или доверчивости может стать материальный ущерб, слабый эффект лечения или работа, выполненная не на должном уровне. Лучше отказаться в этот день от покупки новых лекарств, удаленных сделок с иностранцами и иногородними, плотных контактов с зарубежными платежными сервисами и площадками услуг.

Стрелец

Сегодня удача может изменить Стрельцам из-за их собственных заблуждений и слабостей. Многие Стрельцы рискуют временно свернуть с нового продуктивного пути конкретных действий на прежний путь иллюзий и сомнительных ценностей. Этот день может лишить их воли или ясности мысли, склонить к небрежности, лукавству или нечестности. Стоит сделать перерыв в делах, чтобы расслабиться, помечтать и отдохнуть.

Козерог

Сегодня звезды предостерегают Козерогов от невнимательности и доверчивости. Под влиянием этого дня они могут стать жертвой случая, иллюзий или забавных недоразумений, начать рисовать себе в ложных красках прошлое или искаженно видеть перспективу. Возможны духовные заблуждения и обольщения, путаница в мелочах. В этот день лучше свернуть работу или выполнять необходимые задачи в облегченном режиме.

Водолей

Сегодня Водолеи могут превратиться в мечтателей под влиянием обстановки или своих друзей. Несмотря на свой рационализм и скепсис, они склонны смотреть вперед с долей оптимизма. Звезды не видят в мечтах ничего плохого, но советуют контролировать игру своих и коллективных фантазий в материальной части: в этой сфере взгляд сквозь «розовые очки» незаметно закладывает почву для ошибок и разочарований.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко уходят в мир собственных иллюзий и склонны подстраивать реальность под свои тайные идеалы. Это осложняет им задачу в самых разных сферах, от семейного общения или оценки новостей до поиска работы. Им стоит воздержаться от принятия важных жизненных решений, оформления документов, отправки в путь, официальных встреч, от выбора профессии, страны проживания или духовного ориентира.