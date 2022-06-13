Корректируем планы — финансовый гороскоп на 14 июня

Сегодня все пойдет не по нашему сценарию, но не стоит расстраиваться — все к лучшему.

Овен

У Овнов события этого дня могут иметь далеко идущие последствия в плане карьеры. Руководящие работники могут почувствовать усиление конкурентной борьбы, протекающей в форме открытых споров или претензий. Возможно, придется приостановить или свернуть сотрудничество с некоторыми партнерами. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства складываются в целом неблагоприятно.

Телец

У Тельцов в этот день может увеличиться нагрузка на работе. Это особенно относится к наемным работникам, находящимся в зависимом подчиненном положении, а также к студентам вузов, проходящим производственную практику в рамках профессионального обучения. Не отлучайтесь надолго с рабочего места и соблюдайте дисциплину труда. Особенно старайтесь выполнять работу в запланированные сроки.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется придерживаться традиционных методов работы, многократно проверенных на опыте. Стабильный и размеренный ритм работы может принести вам успех. Можно рассчитывать на поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Однако это не лучшее время для финансовых спекуляций, испытания и тестирования новой техники.

Рак

От Раков в этот день будет требоваться четкое исполнение договорных обязательств. Это также относится к работе по индивидуальному обслуживанию клиентов. Старайтесь внимательно фиксировать пожелания клиентов и четко выдерживать сроки выполнения работ – это наиболее сложная тема на данный момент. Возможно, у вас появятся интересные идеи по совершенствованию в работе.

Лев

Львам в этот день рекомендуется держать под контролем свои эмоции и воздерживаться от высказывания критических замечаний в трудовом коллективе. Чем эмоциональнее вы будете реагировать на возможные осложняющие моменты, тем хуже пойдут дела в дальнейшем. А вот у офисных служащих могут улучшиться условия труда. Это может привести к повышению результативности.

Дева

Девам в этот день будет сложнее выдержать баланс между расходными и доходными статьями бюджета. Сколько бы вы ни заработали денег, но при бесконтрольном их расходовании ваше финансовое положения вряд ли улучшится. Не рекомендуется делать оптовые закупки и заниматься обменом валюты. Используйте это время для сбора полезной информации. Возможно, вас предупредят о возможных финансовых рисках.

Весы

Типичные Весы сегодня могут почувствовать в себе усиление амбиций. Нежелание идти на компромиссы и прямолинейность в поведении (в обычной ситуации несвойственная вам) может привести к прямому разногласию. Наиболее уязвимые сферы деятельности: строительство и сделки с недвижимостью. Старайтесь сосредоточиться на совершенствовании в профессиональном мастерстве.

Скорпион

Скорпионам следует быть осмотрительнее при проведении деловых контактов. Не следует доверяться случайным людям. Старайтесь держаться подальше от тайных видов деятельности, не ввязывайтесь в интриги, сплетни, ограничьте доступ информации, не имеющей прямого отношения к вашим текущим делам. В любом деле старайтесь полагаться на себя.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют ввязываться в инвестиционные проекты, сулящие большие доходы за короткий срок. Рискуя своими личными деньгами и вкладывая их в коллективные проекты, помните, что так вы теряете контроль над своими средствами, и это может привести к их полной потере. Деятельность без лишнего внимания потенциальных критиков может стать более результативной.

Козерог

Козерогам в этот день может быть трудно удержать себя от излишних эмоциональных реакций. Возможно, у вас произойдет напряженная ситуация, связанная с поведением начальства. Вам могут высказать несправедливые и обидные замечания. Чтобы не травмировать свою психику, старайтесь реже пересекаться с начальством. Полагайтесь на поддержку друзей и единомышленников.

Водолей

От Водолеев сегодня может потребоваться строгое и неукоснительное следование нормам закона и служебных инструкций. Поскольку повышается вероятность всевозможных проверок и ревизий, то не дайте поймать себя на нарушениях. Действуйте открыто, и тогда вам не страшны неприятности. Руководящие работники смогут принять верные и эффективные решения.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались изначально. Внешние обстоятельства могут стремительно меняться, и вам, возможно, придется быстро реагировать, чтобы подстроиться под ситуацию. Лучше ничего не планировать и жить текущим моментом. Используйте этот день для приобретения новых знаний и повышения квалификации.